Что посмотреть в Калининграде на экскурсиях?

Сам остров имеет площадь около 10 гектаров, поэтому ли вы собрались посетить остров Канта, то выделяйте для этого целый день, учитывая время на поездку до него и от него. Туристы любят устраивать на острове пикники, так для этого на территории острова ест отдельные зоны на траве. Острова Канта - отличная локация и для фотосессии. Таким образом любят проводить время на острове как туристы, так и местные жители, организовывая индивидуальные или групповые тематические съемки. Совет: планируйте съёмку в не туристическое время или в выходные дни, иначе вы рискуете получить кадры с вашими фигурами на фоне зданий, заслоненных толпой туристов. Если вы выделили день для ознакомления с островом Канта, то начните свою прогулку со знакомства с расположенными на острове достопримечательностями. Так вы, полные сил, посетите важнейшие исторические сооружения и памятники архитектуры, позволяющих соприкоснуться с ушедшей эпохой и ее богатейшей историей. А затем, уже немного уставшие, смело сможете отправиться на сувенирный шопинг или на отдых в местные заведения. Различных сувенирных лавок, антикварных магазинчиков и ресторанов на острове в большом количестве, поэтому смело можете отправляться сюда с целью поиска сувениров или памятных вещей. По вечерам на острове загораются яркие фонари и гирлянды, развешанные на декоративных деревьях и по периметру моста. Оказавшись там вечером, вы словно попадаете в сказочное гофмановское пространство. Кстати, писатель-романтик и сказочник Эрнест Амадей Гофман также является уроженцем Кёнисберга, чье имя жители нынешнего Калининграда чтут. О его жизни и его вымышленном мире любят рассказывать гиды, цитируя строчки из его произведений и вспоминая его сказочных персонажей