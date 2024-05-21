Незабываемые туры на Остров Канта в Калининграде

Найдено 12 туров в категории «Остров Канта» в Калининграде, цены от 14 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рождество в сердце Кёнигсберга
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождество в сердце Кёнигсберга
Начало: Г. Калининград
«После этого поедем на остров Канта»
2 янв в 10:00
39 900 за человека
Уютный тур по Калининграду и окрестностям
Авторский тур
3 дня
Уютный тур по Калининграду и окрестностям
Порелаксировать в SPA, продегустировать местные вина и сыр и погулять по улочкам Зеленоградска
Начало: Аэропорт Храброво, до 13:00
«За 3 дня успеем погулять по Кёнигсбергу, посетить остров Канта, Рыбную деревню и проникнуться атмосферой исторического района Амалиенау»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
33 200 за человека
Активный трип по Калининградской области: Кёнигсберг, Зеленоградск и Светлогорск
🛴 На самокатах
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
4 дня
Активный трип по Калининградской области: Кёнигсберг, Зеленоградск и Светлогорск
Прокатиться на сапах и самокатах и устроить велопрогулку по «Калининградской Венеции»
Начало: Хостел, до 14:00
«Далее проследуем к острову Канта и осмотрим Кафедральный собор, побродим по парку и узнаем много интересных фактов о локации»
13 июня в 08:00
27 июня в 08:00
34 900 за человека
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
Увидеть средневековый город, посетить сыроварню и отправиться на Куршскую косу и курорты Балтики
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«Зайдёте в единственный в стране Музей янтаря и Кафедральный собор на острове Канта»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
25 500 за человека
Куршская коса, курорты Балтики и 2 дня в Калининграде
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Куршская коса, курорты Балтики и 2 дня в Калининграде
Посетить исторически значимые места региона, уникальный природный уголок и отправиться на променад
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«Зайдёте в единственный в стране Музей янтаря и Кафедральный собор на острове Канта»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
19 500 за человека
На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
Послушать орган в Кафедральном соборе, узнать о добыче янтаря и полюбоваться дюнами Куршской косы
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«Зайдёте в единственный в стране Музей янтаря и Кафедральный собор на острове Канта»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
14 000 за человека
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
Посетить место, где заключили мир правители, увидеть орденский замок и послушать орган в соборе
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«Зайдёте в единственный в стране Музей янтаря и Кафедральный собор на острове Канта»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
22 900 за человека
Всё и сразу в Калининграде: тур по главным достопримечательностям Кёнигсберга и округи
Авторский тур
5 дней
Всё и сразу в Калининграде: тур по главным достопримечательностям Кёнигсберга и округи
Побывать на янтарном производстве, посетить органный концерт и заглянуть на орнитологическую станцию
Начало: Аэропорт Храброво, 12:30. Центр Калининграда, 11:4...
«Далее окажемся на Университетской площади, где расположен памятник Иммануилу Канту — великому философу, который родился и жил в Кёнигсберге»
12 июня в 12:30
11 сен в 12:30
44 900 за человека
Город-крепость Калининград и побережье от Куршской косы до Балтийска
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Город-крепость Калининград и побережье от Куршской косы до Балтийска
Побывать в местах становления флота, полюбоваться дюнами и погулять в курортных городах
Начало: Г. Калининград, заселение в гостиницу с 14:00
«Вы погрузитесь в прошлое города, прогуляетесь по острову Канта и послушаете мелодии в Кафедральном соборе»
15 июня в 14:00
22 июня в 14:00
32 200 за человека
Знаменитые места Калининградской области за выходные
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Знаменитые места Калининградской области за выходные
Увидеть смешение веков и эпох, послушать шуршание дюн и рассмотреть старинные замки и виллы
Начало: Калининград, первая половина дня
«Прогуляетесь по Рыбной деревне и побываете на острове Канта, где находится могила философа и Кафедральный собор с крупнейшим в Европе органным залом»
1 ноя в 10:00
12 дек в 10:00
1800016 200 за человека
Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
Авторский тур
3 дня
Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
Побывать на концерте органной музыки, полакомиться марципаном и полюбоваться пейзажами Куршской косы
Начало: Аэропорт Храброво, до 10:00
«Погуляем по уютному Светлогорску и осмотрим достопримечательности Янтарного, побываем в историческом районе Амалиенау и на острове Канта, отправимся на водную прогулку по Преголе и посчитаем котиков на улицах Зеленоградска»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
34 900 за человека
Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
Авторский тур
3 дня
Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
Погулять по острову Канта, побывать в «городе кошек» и понежиться в джакузи
Начало: Аэропорт Храброво, время зависит от времени вашего...
«Первым делом, конечно, проследуем к Кафедральном собору, украшающему остров Канта»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
16 000 за человека

Что посмотреть в Калининграде на экскурсиях?

Сам остров имеет площадь около 10 гектаров, поэтому ли вы собрались посетить остров Канта, то выделяйте для этого целый день, учитывая время на поездку до него и от него. Туристы любят устраивать на острове пикники, так для этого на территории острова ест отдельные зоны на траве. Острова Канта - отличная локация и для фотосессии. Таким образом любят проводить время на острове как туристы, так и местные жители, организовывая индивидуальные или групповые тематические съемки. Совет: планируйте съёмку в не туристическое время или в выходные дни, иначе вы рискуете получить кадры с вашими фигурами на фоне зданий, заслоненных толпой туристов. Если вы выделили день для ознакомления с островом Канта, то начните свою прогулку со знакомства с расположенными на острове достопримечательностями. Так вы, полные сил, посетите важнейшие исторические сооружения и памятники архитектуры, позволяющих соприкоснуться с ушедшей эпохой и ее богатейшей историей. А затем, уже немного уставшие, смело сможете отправиться на сувенирный шопинг или на отдых в местные заведения. Различных сувенирных лавок, антикварных магазинчиков и ресторанов на острове в большом количестве, поэтому смело можете отправляться сюда с целью поиска сувениров или памятных вещей. По вечерам на острове загораются яркие фонари и гирлянды, развешанные на декоративных деревьях и по периметру моста. Оказавшись там вечером, вы словно попадаете в сказочное гофмановское пространство. Кстати, писатель-романтик и сказочник Эрнест Амадей Гофман также является уроженцем Кёнисберга, чье имя жители нынешнего Калининграда чтут. О его жизни и его вымышленном мире любят рассказывать гиды, цитируя строчки из его произведений и вспоминая его сказочных персонажей

История острова

Помимо обширной территории, остров Канта имеет и богатую историю. Известна эта местность уже с 14 века, с тех пор, как Кнайпхоф получил статус одного городов Кёнигсберга. До этого, на данной территории располагалась общинное поселение, которое впоследствии и добилось получение городских прав у Королевского замка. Основной промысел жителей данного города был связан с торговлей и судоходством. В 14 же столетии и началось строительство Кафедрального собора, которое в то время выполняло функцию общинной церкви. В первой половине 16 века город Кнайпхоф стал частью Прусского герцогства. Архитектурно остров выглядел просто: высокие фасады небольшой ширины в один или два подъезда, узкие лестницы, незамысловатый декор и украшения. С остальными территориями остров соединялся с помощью мостов. Всего их было пять. После второй мировой войны от былого острова практически ничего не осталось: большая часть зданий и мостов была разрушена. Уцелел только собор, но и тот пребывал в плачевном состоянии. Реконструкция собора продолжалась длительное время. Начало его восстановлению было положено еще в 90-е годы 20 века, завершилась реконструкция в недавнем времени

Брать экскурсию? Обязательно!

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Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    Рождество в сердце Кёнигсберга
    Как я рада, что подарила себе тур "Балтийский экспресс" от "Большой Страны"! Он получился идеальным для меня, насыщенным и, вместе
    читать дальше

    с тем, необременительным. Кооперация с командой принимающей стороны принесли свои плоды, очень удачный вариант! Организаторы были на постоянной связи, внимательны, шли навстречу и помогали во всём. Программа продуманная. Хостел порадовал. Была идеальная погода. Зелено, чисто, вкусно, красиво и познавательно - формула идеального отдыха, как я и хотела. Места абсолютно "мои", пришлись по душе, Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и окрестности равно любовь! От души рекомендую!

    Как я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным для
  • А
    Анастасия
    17 января 2024
    Рождество в сердце Кёнигсберга
    Тур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда и отъезда) программа была очень
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    насыщенная. Не было скучных музеев, отсутствовала лишняя информация, все по делу, кратко, а главное интересно Побывали в трех городах, и целый день провели на Куршской косе. Даже зимой там очень красиво С погодой очень повезло, хотя даже если бы не повезло, я уверена программа тура и поддержка гидов спасла бы ситуацию

    Тур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда иТур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда иТур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда иТур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда иТур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда иТур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда иТур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда иТур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда иТур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда иТур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда и
  • Е
    Елена
    5 октября 2023
    Зима на Балтике
    Отдых очень понравился. Спасибо большое организаторам, всё чётко по времени. Приятно удивлена безукоризненной чистотой в хостоле. Всем довольны, хочется вернутся вновь.
  • О
    Ольга
    3 октября 2023
    Зима на Балтике
    Профессиональный коллектив, чистота, комфорт и безопасность. Спасибо за чудесный отдых!
    Профессиональный коллектив, чистота, комфорт и безопасностьПрофессиональный коллектив, чистота, комфорт и безопасностьПрофессиональный коллектив, чистота, комфорт и безопасностьПрофессиональный коллектив, чистота, комфорт и безопасностьПрофессиональный коллектив, чистота, комфорт и безопасностьПрофессиональный коллектив, чистота, комфорт и безопасностьПрофессиональный коллектив, чистота, комфорт и безопасностьПрофессиональный коллектив, чистота, комфорт и безопасностьПрофессиональный коллектив, чистота, комфорт и безопасность
  • И
    Ишмуратова
    3 октября 2023
    Зима на Балтике
    Молодцы, так держать. Ребята знают своё дело. Спасибо всем. Молодцы.
  • Т
    Татьяна
    14 января 2023
    Рождество в сердце Кёнигсберга
    Увлекательное и незабываемое путешествие в Калининград. Красивый город и его окрестности. Советую посетить.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Остров Канта»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 12
  1. Рождество в сердце Кёнигсберга
  2. Уютный тур по Калининграду и окрестностям
  3. Активный трип по Калининградской области: Кёнигсберг, Зеленоградск и Светлогорск
  4. Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
  5. Куршская коса, курорты Балтики и 2 дня в Калининграде
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Остров Канта" можно забронировать 12 авторских туров от 14 000 до 44 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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