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Авторский тур
4 дня
Рождество в сердце Кёнигсберга
Начало: Г. Калининград
«После этого поедем на остров Канта»
2 янв в 10:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Уютный тур по Калининграду и окрестностям
Порелаксировать в SPA, продегустировать местные вина и сыр и погулять по улочкам Зеленоградска
Начало: Аэропорт Храброво, до 13:00
«За 3 дня успеем погулять по Кёнигсбергу, посетить остров Канта, Рыбную деревню и проникнуться атмосферой исторического района Амалиенау»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
33 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Активный трип по Калининградской области: Кёнигсберг, Зеленоградск и Светлогорск
Прокатиться на сапах и самокатах и устроить велопрогулку по «Калининградской Венеции»
Начало: Хостел, до 14:00
«Далее проследуем к острову Канта и осмотрим Кафедральный собор, побродим по парку и узнаем много интересных фактов о локации»
13 июня в 08:00
27 июня в 08:00
34 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
Увидеть средневековый город, посетить сыроварню и отправиться на Куршскую косу и курорты Балтики
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«Зайдёте в единственный в стране Музей янтаря и Кафедральный собор на острове Канта»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
25 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Куршская коса, курорты Балтики и 2 дня в Калининграде
Посетить исторически значимые места региона, уникальный природный уголок и отправиться на променад
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«Зайдёте в единственный в стране Музей янтаря и Кафедральный собор на острове Канта»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
19 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
Послушать орган в Кафедральном соборе, узнать о добыче янтаря и полюбоваться дюнами Куршской косы
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«Зайдёте в единственный в стране Музей янтаря и Кафедральный собор на острове Канта»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
14 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
Посетить место, где заключили мир правители, увидеть орденский замок и послушать орган в соборе
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«Зайдёте в единственный в стране Музей янтаря и Кафедральный собор на острове Канта»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
22 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Всё и сразу в Калининграде: тур по главным достопримечательностям Кёнигсберга и округи
Побывать на янтарном производстве, посетить органный концерт и заглянуть на орнитологическую станцию
Начало: Аэропорт Храброво, 12:30. Центр Калининграда, 11:4...
«Далее окажемся на Университетской площади, где расположен памятник Иммануилу Канту — великому философу, который родился и жил в Кёнигсберге»
12 июня в 12:30
11 сен в 12:30
44 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Город-крепость Калининград и побережье от Куршской косы до Балтийска
Побывать в местах становления флота, полюбоваться дюнами и погулять в курортных городах
Начало: Г. Калининград, заселение в гостиницу с 14:00
«Вы погрузитесь в прошлое города, прогуляетесь по острову Канта и послушаете мелодии в Кафедральном соборе»
15 июня в 14:00
22 июня в 14:00
32 200₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Знаменитые места Калининградской области за выходные
Увидеть смешение веков и эпох, послушать шуршание дюн и рассмотреть старинные замки и виллы
Начало: Калининград, первая половина дня
«Прогуляетесь по Рыбной деревне и побываете на острове Канта, где находится могила философа и Кафедральный собор с крупнейшим в Европе органным залом»
1 ноя в 10:00
12 дек в 10:00
1800016 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
Побывать на концерте органной музыки, полакомиться марципаном и полюбоваться пейзажами Куршской косы
Начало: Аэропорт Храброво, до 10:00
«Погуляем по уютному Светлогорску и осмотрим достопримечательности Янтарного, побываем в историческом районе Амалиенау и на острове Канта, отправимся на водную прогулку по Преголе и посчитаем котиков на улицах Зеленоградска»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
34 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
Погулять по острову Канта, побывать в «городе кошек» и понежиться в джакузи
Начало: Аэропорт Храброво, время зависит от времени вашего...
«Первым делом, конечно, проследуем к Кафедральном собору, украшающему остров Канта»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
16 000₽ за человека
Сам остров имеет площадь около 10 гектаров, поэтому ли вы собрались посетить остров Канта, то выделяйте для этого целый день, учитывая время на поездку до него и от него. Туристы любят устраивать на острове пикники, так для этого на территории острова ест отдельные зоны на траве. Острова Канта - отличная локация и для фотосессии. Таким образом любят проводить время на острове как туристы, так и местные жители, организовывая индивидуальные или групповые тематические съемки. Совет: планируйте съёмку в не туристическое время или в выходные дни, иначе вы рискуете получить кадры с вашими фигурами на фоне зданий, заслоненных толпой туристов. Если вы выделили день для ознакомления с островом Канта, то начните свою прогулку со знакомства с расположенными на острове достопримечательностями. Так вы, полные сил, посетите важнейшие исторические сооружения и памятники архитектуры, позволяющих соприкоснуться с ушедшей эпохой и ее богатейшей историей. А затем, уже немного уставшие, смело сможете отправиться на сувенирный шопинг или на отдых в местные заведения. Различных сувенирных лавок, антикварных магазинчиков и ресторанов на острове в большом количестве, поэтому смело можете отправляться сюда с целью поиска сувениров или памятных вещей. По вечерам на острове загораются яркие фонари и гирлянды, развешанные на декоративных деревьях и по периметру моста. Оказавшись там вечером, вы словно попадаете в сказочное гофмановское пространство. Кстати, писатель-романтик и сказочник Эрнест Амадей Гофман также является уроженцем Кёнисберга, чье имя жители нынешнего Калининграда чтут. О его жизни и его вымышленном мире любят рассказывать гиды, цитируя строчки из его произведений и вспоминая его сказочных персонажей
Помимо обширной территории, остров Канта имеет и богатую историю. Известна эта местность уже с 14 века, с тех пор, как Кнайпхоф получил статус одного городов Кёнигсберга. До этого, на данной территории располагалась общинное поселение, которое впоследствии и добилось получение городских прав у Королевского замка. Основной промысел жителей данного города был связан с торговлей и судоходством. В 14 же столетии и началось строительство Кафедрального собора, которое в то время выполняло функцию общинной церкви. В первой половине 16 века город Кнайпхоф стал частью Прусского герцогства. Архитектурно остров выглядел просто: высокие фасады небольшой ширины в один или два подъезда, узкие лестницы, незамысловатый декор и украшения. С остальными территориями остров соединялся с помощью мостов. Всего их было пять. После второй мировой войны от былого острова практически ничего не осталось: большая часть зданий и мостов была разрушена. Уцелел только собор, но и тот пребывал в плачевном состоянии. Реконструкция собора продолжалась длительное время. Начало его восстановлению было положено еще в 90-е годы 20 века, завершилась реконструкция в недавнем времени
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Последние отзывы на туры
- ННаталья21 мая 2024Как я рада, что подарила себе тур "Балтийский экспресс" от "Большой Страны"! Он получился идеальным для меня, насыщенным и, вместе
- ААнастасия17 января 2024Тур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда и отъезда) программа была очень
- ЕЕлена5 октября 2023Зима на БалтикеОтдых очень понравился. Спасибо большое организаторам, всё чётко по времени. Приятно удивлена безукоризненной чистотой в хостоле. Всем довольны, хочется вернутся вновь.
- ООльга3 октября 2023Зима на БалтикеПрофессиональный коллектив, чистота, комфорт и безопасность. Спасибо за чудесный отдых!
- ИИшмуратова3 октября 2023Зима на БалтикеМолодцы, так держать. Ребята знают своё дело. Спасибо всем. Молодцы.
- ТТатьяна14 января 2023Увлекательное и незабываемое путешествие в Калининград. Красивый город и его окрестности. Советую посетить.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Остров Канта»
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