2 день

Прогулка по центру Калининграда. Байдарочная экскурсия и Музей Мирового океана

После завтрака отправляемся на байдарочную экскурсию по центру города — отличная возможность посмотреть достопримечательности Кенигсберга с непривычного ракурса.

Старт от Рыбной деревни, которая создавалась как квартал для развития этнографического туризма.

С воды вы увидите знаковые места Калининграда: остров Канта с великолепным Кафедральным собором — место захоронения философа, мосты — памятники инженерной мысли. А также пройдете мимо кораблей Музея Мирового океана.

После меняем формат с водного на пеший, сытно обедаем и осматриваем достопримечательности.

Можно подняться на смотровую площадку маяка Рыбной деревни, послушать орган в соборе, сходить в зоопарк или дойти до Фридландских и Бранденбургских ворот.

Ужинаем и восстанавливаем силы после активного дня.