Приглашаем вас отдохнуть на море! Но вместо переполненных пляжей
Программа тура по дням
Знакомство с Калининградом. Район Амалиенау
Сбор группы и заселение в гостевой дом.
Первый день посвятим знакомству с одной из жемчужин Калининграда — районом культурного и исторического наследия, «городом-садом», бывшим предместьем Хуфен 16 века — Амалиенау.
Гуляя по вымощенным улочкам, мы увидим памятники прусской архитектуры. Престижные виллы созданы по определенным канонам, знамениты своим декором и обилием зелени на территории.
После обеда и ужина обмениваемся впечатлениями.
- Заселение в гостевой дом.
- Прогулка по Амалиенау.
Прогулка по центру Калининграда. Байдарочная экскурсия и Музей Мирового океана
После завтрака отправляемся на байдарочную экскурсию по центру города — отличная возможность посмотреть достопримечательности Кенигсберга с непривычного ракурса.
Старт от Рыбной деревни, которая создавалась как квартал для развития этнографического туризма.
С воды вы увидите знаковые места Калининграда: остров Канта с великолепным Кафедральным собором — место захоронения философа, мосты — памятники инженерной мысли. А также пройдете мимо кораблей Музея Мирового океана.
После меняем формат с водного на пеший, сытно обедаем и осматриваем достопримечательности.
Можно подняться на смотровую площадку маяка Рыбной деревни, послушать орган в соборе, сходить в зоопарк или дойти до Фридландских и Бранденбургских ворот.
Ужинаем и восстанавливаем силы после активного дня.
- Пешая прогулка по городу.
- Экскурсия на байдарках.
- Экскурсия по Музею Мирового океана.
Переезд в Зеленоградск. Заселение в гостиницу. Велопрогулка до Пионерского
Плотно завтракаем, ведь нас ждет насыщенное и спортивное приключение.
После переезда на трансфере в город котиков Зеленоградск и заселения в гостиницу «Геркулес» отправляемся на велопрогулку — проедем почти 20 км до города Пионерский.
Велосипедная дорожка недавно обустроена и идет вдоль береговой линии через сосновый бор, дубовые рощи, мимо зарослей шиповника и облепихи.
Сквозь деревья будут пробиваться солнечные лучи, и мелькать Балтийское море.
Награждаем себя обедом, обратно едем на великах или на электричке, оценив свои силы.
Вечер проведем спокойно, провожая уходящее в Балтику солнце и считая мурчащих хвостатых.
- Переезд в Зеленоградск 40 км.
- Велопрогулка 20-40 км.
Экскурсия по малым городам Калининградской области
Завтракаем и готовимся к дню историй, легенд, сказок и страшилок — впереди экскурсия по малым городам.
Телепортируемся в 12-13 века, представляем себе рыцарей Тевтонского ордена, поднимаемся на самую высокую колокольню. И это только начало.
Не будем раскрывать всех карт, но мы услышим звуки прошлого, встретим козочек, которых зовут Наденька, и пообедаем на легендарной «Ферме Тюниных».
Поездка в Фридланд, Гердауэн, Веллау и Тапиау запомнится своей аутентичностью и многообразием эмоций.
- Автомобильная экскурсия 150 км.
- Обед на ферме.
- Закат на пляже.
Экскурсия по Куршской косе и посещение сыроварни
Утоляем физический голод во время завтрака в гостинице и едем на машине утолять голод эстетический. Нас ждет увлекательная экскурсия от гидов, влюбленных в Калининградскую область!
Начнем с посещения одного из старейших нацпарков России — Куршской косы. Мы поднимемся на самую высокую точку дюны — «Высоту Эфа», полюбуемся танцующим лесом и, возможно, встретим кого-то из дикого животного мира.
Если кто-то захочет включить саундтрек Ганса Циммера из фильма «Дюна» для большего погружения — не спешите и прислушайтесь к звукам крупнейшей песчаной пересыпи в мире — она поет!
Обедать будем в сыроварне Шаакен Дорф — без дегустации не уйдем.
Вечером ужинаем и продолжаем считать котов.
- Автомобильная экскурсия 230 км.
- Дегустация сыров на сыроварне Шаакен Дорф.
Прогулка по Зеленоградску. Отъезд домой
Подкрепимся перед дорогой домой, но сначала погуляем по Зеленоградску.
Котов так и не удается сосчитать, настолько они юркие, но взгляд точно зацепится за граффити, светофоры, изображения на люках и сувениры.
Не забываем пройти по Курортному проспекту, где удалось сохранить облик немецких зданий.
Гуляем по благоустроенной набережной, вдыхаем свежий бриз, слушаем волны и любуемся цветом Балтийского моря.
Если позволяет время, можно прогуляться по парку или подняться на смотровую площадку водонапорной башни, где также расположен музей Мурариум.
Улыбаясь от удовольствия, отправляемся домой.
Проживание
- проживание в уютном гостевом доме в Калининграде в 2-3-местных номерах;
- проживание в гостинице в Зеленоградске в 2-местных номерах.
Стоимость тура на 1 человека – 52000 руб.
Варианты проживания
Гостевой дом в Калининграде
Гостиница Геркулес, Зеленоградск
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание: в уютном гостевом доме в Калининграде в 2-3-местных номерахв гостинице в Зеленоградске в 2-местных номерах
- В уютном гостевом доме в Калининграде в 2-3-местных номерах
- В гостинице в Зеленоградске в 2-местных номерах
- Все завтраки, обеды в 4 и 5 день
- Трансфер из Калининграда до Зеленоградска
- Экскурсия на байдарках по центру Калининграда
- Автомобильная экскурсия по Куршской косе с местным гидом
- Автомобильная экскурсия по малым городам Калининградской области с местным гидом
- Прокат велосипедов
- Перекус во время велопрогулки
- Входной билет и экскурсия по Музею Мирового океана
- Экологический сбор
- Групповая аптечка
- Медицинская страховка от несчастного случая
- Сопровождение опытным гидом
Что не входит в цену
- Дорога до Калининграда и обратно из Зеленоградска до аэропорта
- Обеды в 1, 2 и 3 день, ужины
- Любые развлечения, не включенные в стоимость (по желанию)
- Курортный сбор 100 рублей в сутки (оплачивается туристами, отдыхающими на курорте более 24 часов)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Наш тур сочетает в себе прогулки по городам, пляжам и паркам, автомобильные экскурсии и активные приключения на велосипедах и байдарках. Позаботьтесь о том, чтобы вам было комфортно в любую погоду.
Весной и осенью в Калининградской области средняя температура +15 градусов, летом +20-25. Из-за морского климата нередко идут дожди.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- накидка на рюкзак;
- хоба (сидушка туристическая);
- рюкзак/спортивная сумка/чемодан.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- шорты;
- носки или термоноски;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- лёгкая кофта (тельник, термо);
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- шапочка лёгкая;
- накидка от дождя с капюшоном;
- тапочки;
- кроссовки;
- удобные штаны.
Личные вещи:
- паспорт;
- деньги;
- термос (1 л);
- индивидуальная аптечка;
- предметы личной гигиены;
- телефон;
- медицинский полис;
- очки солнцезащитные.
Рекомендуем добавить:
- фотоаппарат;
- платье;
- пауэрбанк;
- электрические сушилки для обуви.
Можно ли с детьми?
В туре могут участвовать дети с 7 лет, готовые к длительным прогулкам и велопробегам.
Для участников до 12 лет предусмотрена скидка.
Как организовано питание на маршруте?
В Калининграде и Зеленоградске завтракать будем в гостинице.
Обедать и ужинать вы можете в кафе или ресторанах, обязательно надо попробовать местную рыбу.
В 4 и 5 день обеды включены в экскурсию.