Тур по янтарному побережью и средневековым городам Калининградской области

На первые места во всех заездах действует скидка. Цена по акции — 49 500 рублей. Наличие мест со скидкой уточняйте при бронировании.

Приглашаем вас отдохнуть на море! Но вместо переполненных пляжей
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Черного моря мы отправимся на северо-запад, чтобы познакомиться с Балтикой. Вас ждут марципан, камбала, янтарь, дюны и другие достопримечательности Калининграда и области.

За неделю под шум волн и крики чаек мы узнаем историю края, насладимся природой, исследуем экомаршруты и попробуем местную кухню. Познавательные прогулки будем чередовать с активными — скучать не придется!

5
3 отзыва
Тур по янтарному побережью и средневековым городам Калининградской области
Тур по янтарному побережью и средневековым городам Калининградской области
Тур по янтарному побережью и средневековым городам Калининградской области
Ближайшие даты:
1
мая28
июн13
сен
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Калининградом. Район Амалиенау

Сбор группы и заселение в гостевой дом.

Первый день посвятим знакомству с одной из жемчужин Калининграда — районом культурного и исторического наследия, «городом-садом», бывшим предместьем Хуфен 16 века — Амалиенау.

Гуляя по вымощенным улочкам, мы увидим памятники прусской архитектуры. Престижные виллы созданы по определенным канонам, знамениты своим декором и обилием зелени на территории.

После обеда и ужина обмениваемся впечатлениями.

  • Заселение в гостевой дом.
  • Прогулка по Амалиенау.
Знакомство с Калининградом. Район АмалиенауЗнакомство с Калининградом. Район АмалиенауЗнакомство с Калининградом. Район Амалиенау
2 день

Прогулка по центру Калининграда. Байдарочная экскурсия и Музей Мирового океана

После завтрака отправляемся на байдарочную экскурсию по центру города — отличная возможность посмотреть достопримечательности Кенигсберга с непривычного ракурса.

Старт от Рыбной деревни, которая создавалась как квартал для развития этнографического туризма.

С воды вы увидите знаковые места Калининграда: остров Канта с великолепным Кафедральным собором — место захоронения философа, мосты — памятники инженерной мысли. А также пройдете мимо кораблей Музея Мирового океана.

После меняем формат с водного на пеший, сытно обедаем и осматриваем достопримечательности.

Можно подняться на смотровую площадку маяка Рыбной деревни, послушать орган в соборе, сходить в зоопарк или дойти до Фридландских и Бранденбургских ворот.

Ужинаем и восстанавливаем силы после активного дня.

  • Пешая прогулка по городу.
  • Экскурсия на байдарках.
  • Экскурсия по Музею Мирового океана.
Прогулка по центру Калининграда. Байдарочная экскурсия и Музей Мирового океанаПрогулка по центру Калининграда. Байдарочная экскурсия и Музей Мирового океанаПрогулка по центру Калининграда. Байдарочная экскурсия и Музей Мирового океана
3 день

Переезд в Зеленоградск. Заселение в гостиницу. Велопрогулка до Пионерского

Плотно завтракаем, ведь нас ждет насыщенное и спортивное приключение.

После переезда на трансфере в город котиков Зеленоградск и заселения в гостиницу «Геркулес» отправляемся на велопрогулку — проедем почти 20 км до города Пионерский.

Велосипедная дорожка недавно обустроена и идет вдоль береговой линии через сосновый бор, дубовые рощи, мимо зарослей шиповника и облепихи.

Сквозь деревья будут пробиваться солнечные лучи, и мелькать Балтийское море.

Награждаем себя обедом, обратно едем на великах или на электричке, оценив свои силы.

Вечер проведем спокойно, провожая уходящее в Балтику солнце и считая мурчащих хвостатых.

  • Переезд в Зеленоградск 40 км.
  • Велопрогулка 20-40 км.
Переезд в Зеленоградск. Заселение в гостиницу. Велопрогулка до ПионерскогоПереезд в Зеленоградск. Заселение в гостиницу. Велопрогулка до ПионерскогоПереезд в Зеленоградск. Заселение в гостиницу. Велопрогулка до Пионерского
4 день

Экскурсия по малым городам Калининградской области

Завтракаем и готовимся к дню историй, легенд, сказок и страшилок — впереди экскурсия по малым городам.

Телепортируемся в 12-13 века, представляем себе рыцарей Тевтонского ордена, поднимаемся на самую высокую колокольню. И это только начало.

Не будем раскрывать всех карт, но мы услышим звуки прошлого, встретим козочек, которых зовут Наденька, и пообедаем на легендарной «Ферме Тюниных».

Поездка в Фридланд, Гердауэн, Веллау и Тапиау запомнится своей аутентичностью и многообразием эмоций.

  • Автомобильная экскурсия 150 км.
  • Обед на ферме.
  • Закат на пляже.
Экскурсия по малым городам Калининградской областиЭкскурсия по малым городам Калининградской областиЭкскурсия по малым городам Калининградской области
5 день

Экскурсия по Куршской косе и посещение сыроварни

Утоляем физический голод во время завтрака в гостинице и едем на машине утолять голод эстетический. Нас ждет увлекательная экскурсия от гидов, влюбленных в Калининградскую область!

Начнем с посещения одного из старейших нацпарков России — Куршской косы. Мы поднимемся на самую высокую точку дюны — «Высоту Эфа», полюбуемся танцующим лесом и, возможно, встретим кого-то из дикого животного мира.

Если кто-то захочет включить саундтрек Ганса Циммера из фильма «Дюна» для большего погружения — не спешите и прислушайтесь к звукам крупнейшей песчаной пересыпи в мире — она поет!

Обедать будем в сыроварне Шаакен Дорф — без дегустации не уйдем.

Вечером ужинаем и продолжаем считать котов.

  • Автомобильная экскурсия 230 км.
  • Дегустация сыров на сыроварне Шаакен Дорф.
Экскурсия по Куршской косе и посещение сыроварниЭкскурсия по Куршской косе и посещение сыроварниЭкскурсия по Куршской косе и посещение сыроварни
6 день

Прогулка по Зеленоградску. Отъезд домой

Подкрепимся перед дорогой домой, но сначала погуляем по Зеленоградску.

Котов так и не удается сосчитать, настолько они юркие, но взгляд точно зацепится за граффити, светофоры, изображения на люках и сувениры.

Не забываем пройти по Курортному проспекту, где удалось сохранить облик немецких зданий.

Гуляем по благоустроенной набережной, вдыхаем свежий бриз, слушаем волны и любуемся цветом Балтийского моря.

Если позволяет время, можно прогуляться по парку или подняться на смотровую площадку водонапорной башни, где также расположен музей Мурариум.

Улыбаясь от удовольствия, отправляемся домой.

Прогулка по Зеленоградску. Отъезд домойПрогулка по Зеленоградску. Отъезд домойПрогулка по Зеленоградску. Отъезд домой

Проживание

  • проживание в уютном гостевом доме в Калининграде в 2-3-местных номерах;
  • проживание в гостинице в Зеленоградске в 2-местных номерах.

Стоимость тура на 1 человека – 52000 руб.

Варианты проживания

Гостевой дом в Калининграде

2 ночи

Гостиница Геркулес, Зеленоградск

3 ночи

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание: в уютном гостевом доме в Калининграде в 2-3-местных номерахв гостинице в Зеленоградске в 2-местных номерах
  • В уютном гостевом доме в Калининграде в 2-3-местных номерах
  • В гостинице в Зеленоградске в 2-местных номерах
  • Все завтраки, обеды в 4 и 5 день
  • Трансфер из Калининграда до Зеленоградска
  • Экскурсия на байдарках по центру Калининграда
  • Автомобильная экскурсия по Куршской косе с местным гидом
  • Автомобильная экскурсия по малым городам Калининградской области с местным гидом
  • Прокат велосипедов
  • Перекус во время велопрогулки
  • Входной билет и экскурсия по Музею Мирового океана
  • Экологический сбор
  • Групповая аптечка
  • Медицинская страховка от несчастного случая
  • Сопровождение опытным гидом
Что не входит в цену
  • Дорога до Калининграда и обратно из Зеленоградска до аэропорта
  • Обеды в 1, 2 и 3 день, ужины
  • Любые развлечения, не включенные в стоимость (по желанию)
  • Курортный сбор 100 рублей в сутки (оплачивается туристами, отдыхающими на курорте более 24 часов)
Место начала и завершения?
Калининград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Наш тур сочетает в себе прогулки по городам, пляжам и паркам, автомобильные экскурсии и активные приключения на велосипедах и байдарках. Позаботьтесь о том, чтобы вам было комфортно в любую погоду.

Весной и осенью в Калининградской области средняя температура +15 градусов, летом +20-25. Из-за морского климата нередко идут дожди.

Снаряжение:

  • рюкзак штурмовой (20-35 литров);
  • накидка на рюкзак;
  • хоба (сидушка туристическая);
  • рюкзак/спортивная сумка/чемодан.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • нижнее бельё;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • термобельё;
  • шорты;
  • носки или термоноски;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • лёгкая кофта (тельник, термо);
  • теплая флисовая кофта с горловиной;
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
  • шапочка лёгкая;
  • накидка от дождя с капюшоном;
  • тапочки;
  • кроссовки;
  • удобные штаны.

Личные вещи:

  • паспорт;
  • деньги;
  • термос (1 л);
  • индивидуальная аптечка;
  • предметы личной гигиены;
  • телефон;
  • медицинский полис;
  • очки солнцезащитные.

Рекомендуем добавить:

  • фотоаппарат;
  • платье;
  • пауэрбанк;
  • электрические сушилки для обуви.
Можно ли с детьми?

В туре могут участвовать дети с 7 лет, готовые к длительным прогулкам и велопробегам.

Для участников до 12 лет предусмотрена скидка.

Как организовано питание на маршруте?

В Калининграде и Зеленоградске завтракать будем в гостинице.

Обедать и ужинать вы можете в кафе или ресторанах, обязательно надо попробовать местную рыбу.

В 4 и 5 день обеды включены в экскурсию.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
10 янв 2025
Тур "Новогодние приключения на Урале без рюкзаков" с 30 декабря 2024 года по 4 января 2025 года прошёл замечательно. Погода нас баловала, группа подобралась отличная, дружная. Гиды (Елена и Никита)
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смогли всё отлично организовать и порадовать нас не только в новогоднюю ночь, но и на протяжении всей поездки. Особенно полезной была подготовка к туру по экипировке, проведённая Еленой. Всем рекомендую этот тур.

В
6 янв 2025
Всё до мелочей было отлично!
О
10 сен 2024
Организация отличная.

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