2 день

Вторник: обзорная экскурсия по Калининграду или велопрогулка вдоль границы c Польшей и Черняховск

Экскурсионная программа по Калининграду.

08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.

09:00 Выезд на обзорную экскурсию (5-6 ч).

Автобусно-пешеходная экскурсия по Калининграду. Погружение в историю города от древних прусских поселений до современного Калининграда.

Увидите основные достопримечательности в границах исторического Кёнигсберга: городские ворота, драматический театр, зоопарк, церковь памяти королевы Луизы, памятники и скульптуры, бастионы и фортификационные укрепления, а также старинные кварталы с довоенной застройкой.

Прогуляетесь по острову Канта, узнаете историю Кафедрального собора и судьбу философа Иммануила Канта.

Свободное время на острове Канта.

Далее Вы познакомитесь с современным Калининградом: увидите современные районы, парки и набережные, площадь Победы, Храм Христа Спасителя, стадион «Калининград», филиал Третьяковской галереи и Музей Мирового океана, узнаете о культурных пространствах и жизни города сегодня.

ИЛИ

Велопрогулка по секретному маршруту вдоль границы c Польшей и Черняховск.

07:30 Завтрак.

08:30 Брифинг по программе.

09:00 Выезд на экскурсию.

Яркое приключение с живописными пейзажами и старинной архитектурой.

Вы прокатитесь по безлюдным местам, ухоженным деревням и тенистым аллеям, наслаждаясь цветением трав и пением птиц.

Общая протяженность маршрута — 55 км: асфальт и грунт, без резких спусков и подъёмов.

Обед-пикник на маршруте.

Экскурсия по Черняховску — самому европейскому городу России.

Прогуляетесь по уютным улочкам с классической прусской архитектурой и звонкой брусчаткой, сохранившей воспоминания о многих поколениях.

Время экскурсии: 11-12 часов.

Ужин в кафе туркомплекса.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160