Описание тура
Наше путешествие, в первую очередь, для тех туристов, которые полны желания впитать изнутри все самое интересное и вкусное в Калининградской области. И я в этом Вам помогу! Что же интересного у нас?
Как местный житель, хочу познакомить вас с нашим замечательным краем, где мягкий климат и разнообразная растительность, где белоснежные пляжи и море янтаря, где пересекалась история этой земли с историей России несколько раз, где вкуснейшие сыры, марципаны, пиво и рыба. Я собрала для Вас самые интересные и красивые места области, чтобы Вам захотелось сюда ещё вернуться. Мы ждем именно Вас!
Если Вы спросите чем наш тур отличается от десятка других? В первую очередь любовь и внимание к каждому гостю, а также профессионализмом! Мы используем каждый день нашего тура максимально продуктивно, учитываем пожелания наших туристов, чтобы отдыхать было комфортно и у Вас остались только приятные воспоминания об отдыхе.
Особенность моих туров ещё и в том, что мы путешествуем маленькими группами от 1 до 8 человек. Даже если забронирует 1 человек тур всё равно состоится!
Программа тура по дням
Встреча в аэропорту + экскурсия по Светлогорск
Встреча в аэропорту Храброво. Выбирайте любой удобный для себя рейс до 12:00
Трансфер в Светлогорск. Заселение в отель 3: Дом сказочника, Универсал, Раушен. Точный выбор отеля будет известен по набору группы.
После обеда обзорная экскурсия по городу Светлогорск
Авторская экскурсия с аккредитованным гидом, который провёл более 1000 экскурсий по этому городу.
г. Светлогорск полностью сохранившийся город курорт восточной Пруссии. Его восхитительный ландшафт и сказочные домики расположенные на маленьких улочках не оставят равнодушным даже самого искушенного путешественника
Янтарный - знакомство с янтарём
В этот день мы узнаем историю янтаря.
В 9:15 Переезд из Светлогорска Янтарный. Посещаем Музей и Карьер Янтарного Комбината.
Увидим самый большой карьер в мире по промышленной добыче янтаря. Узнаем сколько ещё запасов этого камня. Идём добывать себе янтарь в песочнице всё, что накопаете можно с собой забрать. Потом посидим в пирамиде восстановим биополе и загадаем желание.
Далее нас ждёт увлекательное мероприятие - мастер-класс по изготовлению браслета из янтаря, где вы себя почувствуете мастером янтарных дел.
Обед в ресторане музее Янтарная легенда или в кафе с видом на море.
Затем будем знакомиться с достопримечательностями в центре посёлка Янтарный: кирха конца 19 века, площадь Город мастеров, парк им. М. Беккера, пляж, имеющий особую отметку - Голубой флаг, море.
При хорошей погоде, вы сможете погулять/отдохнуть на пляже, в парке или в центре, минимум 1 час.
И наконец, как же уехать из Янтарного без янтаря, мы зайдём в магазин, где вы порадуете себя, прикупив янтарные украшения.
Возвращаемся в Светлогорск. Вечером свободное время.
Кёнигсберг - Калининград
Завтракаем и выезжаем в Калининград
Увидим, сохранившийся район элитной застройки Кёнигсберга - Амалиенау, набережную Петра 1, где расположен Музей Мирового океана.
Обедаем в одном из ресторанов города Калининграда с вкусной местной едой.
Затем прогуляемся по Рыбной деревне, вокруг Кафедрального собора, могилы Канта
Послушаем Органный концерт в Кафедральном соборе
Посетим музей Марципана, где узнаем об истории появления в городе этого лакомства.
Возвращаемся в Светлогорск.
После насыщенного дня, нужно отдохнуть и расслабиться - можно поужинать в кафе с видом на море.
Балтийск и Балтийская коса
10:00 С утра завтракаем и отправляемся в г. Балтийск.
В городе проезжаем к самому большому фортификационному объекту в нашей области крепости Пиллау. Я вас познакомлю с крепостью, узнаем интересные пересечения этого объекта с Российской историей.
Далее нас ждёт прогулка на катере. Мы увидим с воды гавань, где стоят пришвартованные военные корабли, пройдём вдоль всей набережной до памятника Елизавете Петровне и высадимся на Балтийской косе.
Нас ждёт 2-х часовая прогулка по косе. Мы посмотрим старые ангары бывшего аэродрома Нойтиф, затем перейдём на другую сторону косы. Заглянем в музей Старый Люнет, попьём кофе или чай с пирогами. Прогуляемся к форту Западному, сделаем классные снимки, погуляем по пляжу.
И на пароме возвращаемся в Балтийск.
Пообедаем в маленьком кафе на набережной.
Идём дальше знакомиться с памятником Петру 1, самым старым Маяком в Калининградской области и самой большой женской конной статуей в мире Памятником Елизавете Петровне. Прогуляемся по Северному молу и сфотографируемся в самой западной точке России.
Немного уставшие, но счастливые возвращаемся в Светлогорск.
Куршская коса, Зеленоградск + сыроварня Шаакендорф
- 9:00 Выезжаем из Светлогорска в Национальный парк Куршская
коса
Въезжаем в Национальный парк, первая остановка, выход к морю, где мы знакомимся с авандюнами, фашинами, делаем классные снимки, возвращаемся на парковку, где в единственном месте на Косе продаются куршские лепёшки, по желанию, пробуем лепёшки с куршской вороной и отправляемся дальше.
- Далее посещаем Танцующий лес, где деревья необычной формы: кольца, лиры, завязанные в узел и закрученные по спирали… Почему так происходит, поведаю сию тайну на маршруте.
-
Проезжаем ещё и останавливаемся в самом популярном месте на косе - Высота Эфа, поднимаемся по оборудованному настилу-дорожке на дюну, где мы посетим 2 смотровые площадки, с которых будет видно и море и залив, и конечно же незабываемые виды дюн. Делаем шикарные снимки, возвращаемся обратно.
-
Едем обедать в кафе п. Рыбачий, где нас ждут вкуснейшие рыбные блюда. При желании можно прикупить рыбки копчёной с собой, её упакуют для вас в вакуумную упаковку, чтобы можно было домой довезти.
- Переезжаем в Зеленоградск - вы узнаете, почему его называют город
кошек. Пройдёмся по Курортному проспекту, полюбуемся старинной архитектурой, удивимся многообразию кошек в городе, выйдем на променад, неспешно прогуляемся по променаду.
-
Переезжаем в Шаакендорф - маленькую семейную сыроварню и конфетную фабрику, где Вы продегустируете местные сыры и шоколад, за бокалом вина и понравившиеся можно будет приобрести.
-
Возвращаемся в Светлогорск, проезжаем мимо зоны Казино через г. Пионерский курорт, мимо Правительственной резиденции.
Бросаем монетку в море + трансфер в аэропорт
Завтракаем.
12:00 Выселение из отеля.
Совместная прогулка к морю, бросаем монетку в море, обедаем в кафе с видом на море и делимся впечатлениями о туре.
Трансфер в аэропорт. Можете выбрать любой удобный для себя рейс в этот день.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 5 ночейв отеле 3
- 2-3-х местное размещение
- 5 завтраков
- Транспортное и экскурсионное обслуживание согласно программе тура, в том числе входные билеты в объекты посещения согласно программе, мастер-класс, экологический сбор на Куршскую Косу
Что не входит в цену
- Перелёт
- Обеды и ужины
- Одноместное размещение