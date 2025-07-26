В комфортном автомобильном формате сможем посетить более 9 городов всего за 5 дней, побывать на 2 косах — Куршской и Балтийской —
Описание тура
Организационные детали
Тур проводится только для вашей компании. Гостиница подбирается индивидуально и оплачивается отдельно.
Программа тура по дням
Знакомство с Калининградом
После встречи в аэропорту мы отправимся на автомобильно-пешеходную экскурсию по Калининграду, познакомимся с его историей и ключевыми достопримечательностями. Затем сделаем перерыв на обед, разместимся в отеле и продолжим маршрут.
Посетим Музей янтаря, где представлены древние артефакты и современные изделия из этого камня. Далее отправимся к форту № 11 Дёнхофф, построенному в 19 веке. Здесь увидим массивные стены, подземные ходы и узнаем, как он использовался в разные эпохи.
После экскурсии вас отвезут в отель или в центр города, где можно самостоятельно прогуляться, поужинать или посетить сувенирные лавки.
Самый западный город России, Балтийская коса и Янтарный
Утром отправимся в Балтийск — самый западный город России. Здесь увидим старый маяк, памятники Петру I и Елизавете, шведскую крепость, прогуляемся по набережной и рассмотрим военные корабли.
На Балтийскую косу переправимся на пароме, чтобы исследовать немецкие бункеры, старые ангары и форт «Западный». В музее «Старый Люнет» узнаем об истории этих мест.
Далее направимся в посёлок Янтарный, заглянем в мастерскую, где увидим процесс обработки янтаря, и научимся отличать натуральный камень от подделки. Осмотрим старую кирху и парк имени Беккера, затем выйдем на пляж, удостоенный награды «Голубой флаг». В летний сезон можно искупаться.
Экскурсионный день завершится у вашего отеля в Калининграде.
Куршская коса, Зеленоградск и Светлогорск
Посетим Куршскую косу — длинную песчаную полосу суши и национальный парк с высокими дюнами и пляжами. Полюбуемся пейзажами с высоты Эфа, зайдём в музей и исследуем Танцующий лес.
Далее отправимся в Зеленоградск, где прогуляемся по Курортному проспекту, поднимемся на смотровую площадку старой водонапорной башни и заглянем в Музей кошек «Мурариум». Пройдём по набережной и попробуем воду из бювета «Королева Луиза».
Заключительной частью дня станет Светлогорск. Увидим старинные виллы, осмотрим водолечебницу с башней, спустимся к морю по лестнице из 265 ступеней и поднимемся на панорамном лифте.
Экскурсионный день завершится у вашего отеля в Калининграде.
Гвардейск, Черняховск и замки
Начнём день с прогулки по Гвардейску, увидим городскую кирху 16 века и замок Тапиау, сохранивший средневековую архитектуру. Также осмотрим руины Таплакена и Заалау.
В Черняховске посетим башню Бисмарка, руины Инстербурга и Георгенбурга, готический костёл Святого Бруно Кверфуртского, памятник Барклаю-де-Толли и Свято-Михайловский собор. Заглянем на конный завод «Георгенбург», где разводят чистокровных лошадей.
Экскурсионный день завершится у вашего отеля в Калининграде.
Славск, Советск, Неман, сыроварня и завершение тура
Посетим кирху Арнау, одно из древнейших зданий области. Затем направимся в Славск, увидим самый большой православный крест России, святой источник и купель. При желании можем посетить Свято-Елисаветинский женский монастырь, где матушка расскажет о монашеском быте.
В Советске увидим мост королевы Луизы, а в Немане осмотрим замок Рагнит и отправимся на сыроварню. Желающие продегустируют несколько сортов сыра.
Тур завершится в аэропорту.
Ответы на вопросы
Что включено
- Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
- Экскурсионное сопровождение
- Входные билеты на объекты по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно в ваш город
- Проживание
- Питание
- Тур проводится индивидуально только для вашей компании. Даты - любые, по согласованию
