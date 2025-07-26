После встречи в аэропорту мы отправимся на автомобильно-пешеходную экскурсию по Калининграду, познакомимся с его историей и ключевыми достопримечательностями. Затем сделаем перерыв на обед, разместимся в отеле и продолжим маршрут.

Посетим Музей янтаря, где представлены древние артефакты и современные изделия из этого камня. Далее отправимся к форту № 11 Дёнхофф, построенному в 19 веке. Здесь увидим массивные стены, подземные ходы и узнаем, как он использовался в разные эпохи.

После экскурсии вас отвезут в отель или в центр города, где можно самостоятельно прогуляться, поужинать или посетить сувенирные лавки.