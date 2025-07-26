Мои заказы

Более 9 городов Калининградской области: автотур только для вашей компании

Познакомиться со значимыми местами, побывать на 2 косах и конном заводе и увидеть замки
Приглашаем вашу компанию в насыщенное путешествие по Калининградской области.

В комфортном автомобильном формате сможем посетить более 9 городов всего за 5 дней, побывать на 2 косах — Куршской и Балтийской —
и даже заглянуть в малоизвестные места.

Вы погрузитесь в историю региона, увидите главные достопримечательности, рассмотрите древние артефакты в Музее янтаря и руины замков Тевтонского ордена.

Погуляем по королевским курортам и самому западному городу России, полюбуемся морем, заедем на сыроварню, конный завод и один из лучших пляжей нашей страны.

5
1 отзыв
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится только для вашей компании. Гостиница подбирается индивидуально и оплачивается отдельно.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Калининградом

После встречи в аэропорту мы отправимся на автомобильно-пешеходную экскурсию по Калининграду, познакомимся с его историей и ключевыми достопримечательностями. Затем сделаем перерыв на обед, разместимся в отеле и продолжим маршрут.

Посетим Музей янтаря, где представлены древние артефакты и современные изделия из этого камня. Далее отправимся к форту № 11 Дёнхофф, построенному в 19 веке. Здесь увидим массивные стены, подземные ходы и узнаем, как он использовался в разные эпохи.

После экскурсии вас отвезут в отель или в центр города, где можно самостоятельно прогуляться, поужинать или посетить сувенирные лавки.

2 день

Самый западный город России, Балтийская коса и Янтарный

Утром отправимся в Балтийск — самый западный город России. Здесь увидим старый маяк, памятники Петру I и Елизавете, шведскую крепость, прогуляемся по набережной и рассмотрим военные корабли.

На Балтийскую косу переправимся на пароме, чтобы исследовать немецкие бункеры, старые ангары и форт «Западный». В музее «Старый Люнет» узнаем об истории этих мест.

Далее направимся в посёлок Янтарный, заглянем в мастерскую, где увидим процесс обработки янтаря, и научимся отличать натуральный камень от подделки. Осмотрим старую кирху и парк имени Беккера, затем выйдем на пляж, удостоенный награды «Голубой флаг». В летний сезон можно искупаться.

Экскурсионный день завершится у вашего отеля в Калининграде.

3 день

Куршская коса, Зеленоградск и Светлогорск

Посетим Куршскую косу — длинную песчаную полосу суши и национальный парк с высокими дюнами и пляжами. Полюбуемся пейзажами с высоты Эфа, зайдём в музей и исследуем Танцующий лес.

Далее отправимся в Зеленоградск, где прогуляемся по Курортному проспекту, поднимемся на смотровую площадку старой водонапорной башни и заглянем в Музей кошек «Мурариум». Пройдём по набережной и попробуем воду из бювета «Королева Луиза».

Заключительной частью дня станет Светлогорск. Увидим старинные виллы, осмотрим водолечебницу с башней, спустимся к морю по лестнице из 265 ступеней и поднимемся на панорамном лифте.

Экскурсионный день завершится у вашего отеля в Калининграде.

4 день

Гвардейск, Черняховск и замки

Начнём день с прогулки по Гвардейску, увидим городскую кирху 16 века и замок Тапиау, сохранивший средневековую архитектуру. Также осмотрим руины Таплакена и Заалау.

В Черняховске посетим башню Бисмарка, руины Инстербурга и Георгенбурга, готический костёл Святого Бруно Кверфуртского, памятник Барклаю-де-Толли и Свято-Михайловский собор. Заглянем на конный завод «Георгенбург», где разводят чистокровных лошадей.

Экскурсионный день завершится у вашего отеля в Калининграде.

5 день

Славск, Советск, Неман, сыроварня и завершение тура

Посетим кирху Арнау, одно из древнейших зданий области. Затем направимся в Славск, увидим самый большой православный крест России, святой источник и купель. При желании можем посетить Свято-Елисаветинский женский монастырь, где матушка расскажет о монашеском быте.

В Советске увидим мост королевы Луизы, а в Немане осмотрим замок Рагнит и отправимся на сыроварню. Желающие продегустируют несколько сортов сыра.

Тур завершится в аэропорту.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
  • Экскурсионное сопровождение
  • Входные билеты на объекты по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Тур проводится индивидуально только для вашей компании. Даты - любые, по согласованию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт «Храброво», прибытие с 8:00 до 11:00
Завершение: Аэропорт «Храброво», 18:00-20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 12512 туристов
Здравствуйте, гости нашего города и края! Мы рады приветствовать вас! Наша команда опытных гидов-экскурсоводов работает с 2016 года. Все прошли аттестацию в Министерстве туризма, а также курсы от национального парка
«Куршская коса». Мы очень любим наших гостей и вкладываем в маршруты самое лучшее и интересное из нашего опыта. С нами день пройдёт увлекательно и весело в любую погоду. Мы всегда найдём, что предложить как детям, так и взрослым, и учтём ваши пожелания и интересы. Ждём вас в гости!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
Виталий
26 июл 2025
Очень обширный тур. Все гиды владеют темой и хорошие рассказчики.
Все понравилось.

