Константин Эдуардович Циолковский — великий русский учёный, основоположник теоретической космонавтики, философ-космист и простой школьный учитель, более 40 лет живший и работавший в Калуге. На моей экскурсии вы узнаете историю его нелёгкой судьбы, проследите тернистый путь к мировому признанию, узнаете о его семье и поймёте, откуда учёный черпал силы и вдохновение для непрерывного труда и величайших открытий на благо человечества. Экскурсия понравится всем, кто интересуется историей космонавтики и неравнодушен к судьбам гениальных учёных, с трудом пробивавших себе дорогу к всемирному признанию. Моя экскурсия заинтересует и взрослых, и детей школьного возраста. Важная информация:

Если с вами будут дети, сообщите, пожалуйста, мне об этом, и я адаптирую свой материал под их возраст.