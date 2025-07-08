Вы когда-нибудь катались на коньках по замерзшей реке с зонтиком в руках? Необычное развлечение, не правда ли? А вот наш великий ученый К. Э. Циолковский так не считал. Зимой он,
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Константин Эдуардович Циолковский — великий русский учёный, основоположник теоретической космонавтики, философ-космист и простой школьный учитель, более 40 лет живший и работавший в Калуге. На моей экскурсии вы узнаете историю его нелёгкой судьбы, проследите тернистый путь к мировому признанию, узнаете о его семье и поймёте, откуда учёный черпал силы и вдохновение для непрерывного труда и величайших открытий на благо человечества. Экскурсия понравится всем, кто интересуется историей космонавтики и неравнодушен к судьбам гениальных учёных, с трудом пробивавших себе дорогу к всемирному признанию. Моя экскурсия заинтересует и взрослых, и детей школьного возраста. Важная информация:
Если с вами будут дети, сообщите, пожалуйста, мне об этом, и я адаптирую свой материал под их возраст.
Ежедневно с 10:00 до 17:00.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Циолковскому в честь 100-летия со Дня рождения учёного
- Мемориальный дом-музей Циолковского
- Дом, подаренный учёному городом в честь 75-летия
- Скульптурная композиция «Связь времён»
- Парк имени Циолковского
- Могила Циолковского
- Государственный Музей истории космонавтики
- Экспозиция уникальных экспонатов под открытым небом во дворе Музея и др
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Посещение музеев. Все объекты мы осматриваем снаружи.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сквер Мира, около памятника К.Э. Циолковскому
Завершение: Ул. Академика Королёва, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 17:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марианна
8 июл 2025
Большое спасибо Ольге за экскурсию! Были всей семьей с детьми (10-15 лет). Интересно было и детям и взрослым! Узнали много подробностей из жизни Циолковского, про его "чудачества", судьбу, и путь!
Кроме того, Ольга дала нам ценные рекомендации по будущим маршрутам и местам для обязательного посещения с учетом наших интересов. Как в самой Калуге, так и за ее пределами.
Мы все очень довольны!
Входит в следующие категории Калуги
