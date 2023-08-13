Дореволюционная Калуга: люди и деньги

Экскурсия по Калуге: знакомство с купеческими делами и благотворительностью

Описание
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Нетрадиционный маршрут по улицам и площадям исторического центра Калуги.

Прогулка по губернскому городу XIX — начала XX века в рамках авторской экскурсии, которая расскажет Вам о дореволюционных банках и их владельцах, о финансовом могуществе банкиров прошлых столетий и как они могли его утратить.

Вы увидите здание Крестьянского поземельного банка, дома купцов Фалеевых и Рыжичкиных, прогуляетесь по Гостиному двору и дойдете до Калужского отделения Государственного банка России.
Дореволюционная Калуга: люди и деньги
Дореволюционная Калуга: люди и деньги
Дореволюционная Калуга: люди и деньги
Дореволюционная Калуга: люди и деньги
Дореволюционная Калуга: люди и деньги
Дореволюционная Калуга: люди и деньги
Ближайшие даты:
13
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Что вас ожидает:

  • Крестьянский поземельный банк
  • Дома купцов Фалеевых и Рыжичкиных
  • Дом Купеческого собрания
  • Гостиный двор
  • Никитский храм
  • Усадьба Билибиных
  • Дом купца Игнатова
  • Калужское отделение Государственного банка России
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

О купеческих делах, банкирах и благотворительностиАвторская экскурсия Ольги Николаевны Балденковой о дореволюционных банках Калуги, о банкирах, купцах, художниках и губернаторах. А ещё – о благотворительности и ростовщичестве, о том, как деньги зарабатывались и на что они тратились.
Чем нужно было заниматься, чтобы открыть свой банк в XIX веке? Как банкиры могли лишиться своего финансового могущества за один день? Во время прогулки мы познакомимся с развитием банковского дела в России от создания первого Ассигнационного банка Екатериной Второй до момента национализации всех частных коммерческих банков…
Поговорим об этой стороне жизни губернского города на рубеже XIX и XX веков.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Калуга, ул. Театральная, д. 38
Завершение: г. Калуга, ул. Достоевского, д. 48
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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