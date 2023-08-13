О купеческих делах, банкирах и благотворительностиАвторская экскурсия Ольги Николаевны Балденковой о дореволюционных банках Калуги, о банкирах, купцах, художниках и губернаторах. А ещё – о благотворительности и ростовщичестве, о том, как деньги зарабатывались и на что они тратились.

Чем нужно было заниматься, чтобы открыть свой банк в XIX веке? Как банкиры могли лишиться своего финансового могущества за один день? Во время прогулки мы познакомимся с развитием банковского дела в России от создания первого Ассигнационного банка Екатериной Второй до момента национализации всех частных коммерческих банков…

Поговорим об этой стороне жизни губернского города на рубеже XIX и XX веков.