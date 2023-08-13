Экскурсия по Калуге: знакомство с купеческими делами и благотворительностью
Нетрадиционный маршрут по улицам и площадям исторического центра Калуги.
Прогулка по губернскому городу XIX — начала XX века в рамках авторской экскурсии, которая расскажет Вам о дореволюционных банках и их владельцах, о финансовом могуществе банкиров прошлых столетий и как они могли его утратить.
Вы увидите здание Крестьянского поземельного банка, дома купцов Фалеевых и Рыжичкиных, прогуляетесь по Гостиному двору и дойдете до Калужского отделения Государственного банка России.
Прогулка по губернскому городу XIX — начала XX века в рамках авторской экскурсии, которая расскажет Вам о дореволюционных банках и их владельцах, о финансовом могуществе банкиров прошлых столетий и как они могли его утратить.
Вы увидите здание Крестьянского поземельного банка, дома купцов Фалеевых и Рыжичкиных, прогуляетесь по Гостиному двору и дойдете до Калужского отделения Государственного банка России.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Крестьянский поземельный банк
- Дома купцов Фалеевых и Рыжичкиных
- Дом Купеческого собрания
- Гостиный двор
- Никитский храм
- Усадьба Билибиных
- Дом купца Игнатова
- Калужское отделение Государственного банка России
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
О купеческих делах, банкирах и благотворительностиАвторская экскурсия Ольги Николаевны Балденковой о дореволюционных банках Калуги, о банкирах, купцах, художниках и губернаторах. А ещё – о благотворительности и ростовщичестве, о том, как деньги зарабатывались и на что они тратились.
Чем нужно было заниматься, чтобы открыть свой банк в XIX веке? Как банкиры могли лишиться своего финансового могущества за один день? Во время прогулки мы познакомимся с развитием банковского дела в России от создания первого Ассигнационного банка Екатериной Второй до момента национализации всех частных коммерческих банков…
Поговорим об этой стороне жизни губернского города на рубеже XIX и XX веков.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Калуга, ул. Театральная, д. 38Завершение: г. Калуга, ул. Достоевского, д. 48
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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