Ночные прогулки и экскурсии Калуги

Найдено 6 экскурсий в категории «Ночные» в Калуге, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калуга: путешествие сквозь эпохи
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
202 отзыва
Популярное предложение
Калуга: путешествие сквозь эпохи
Все самые интересные места города на насыщенной обзорной экскурсии
Сегодня в 19:00
16 июня в 13:00
4 000 за всё до 5 чел.
Таинственная Калуга под покровом ночи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Ночная экскурсия в Калуге: мистика и секреты старинного города
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд в компании опытного гида на уникальной экскурсии по Калуге
Начало: Палаты Коробовых
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
5 500 за всё до 5 чел.
Сияй, вечерняя Калуга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Ночная экскурсия по Калуге: история и красота в свете фонарей
Погрузитесь в атмосферу вечерней Калуги: исторические улицы, памятники и тайны города ждут вас
Начало: Пл. Победы, памятник Жукову
Расписание: Ежедневно с 19:00 по 22:00
12 июня в 19:00
13 июня в 19:00
4 300 за всё до 4 чел.
Дореволюционная Калуга: люди и деньги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Дореволюционная Калуга: люди, деньги и их истории
Погрузитесь в атмосферу XIX - начала XX века, исследуя истории банкиров и купцов дореволюционной Калуги
Начало: Г. Калуга, ул. Театральная, д. 38
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Ночная пешеходная экскурсия «Таинственная Калуга»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Ночная пешеходная экскурсия «Таинственная Калуга»
Начало: Площадь Старый Торг, 4/1
Расписание: Ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
от 5 500 за всё до 5 чел.
Пора пара-пам-па по барам
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Пора пара-пам-па по барам
Вечерняя прогулка по мотивам купеческих гуляний с дегустацией калужских достопримечательностей
Начало: На улице Воскресенской
Сегодня в 17:30
10 июня в 17:30
6 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    29 мая 2024
    Калуга: путешествие сквозь эпохи
    Экскурсия Эдуарда - настоящий подарок для гостя города. Человек, который рассказывает не просто как экскурсовод, но как исследователь, погружённый в тему! Он очень любит свой город и это чувство передалось нам.
  • Г
    Глеб
    29 мая 2024
    Калуга: путешествие сквозь эпохи
    Провели с Эдуардом несколько замечательных часов и получили массу удовольствия! Человек невероятно приятный, контактный, с отличным чувством юмора. Не было
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    ни одного вопроса, на который мы не получили бы ответ: от исторических аспектов- до совета, где можно перекусить и какое местное мороженое попробовать.) Знания гида обширны, человек любит свой город и его историю. Необходимо подчеркнуть, что великолепно подобран образ: в какой - то момент действительно возникает ощущение, что тебя водит солдат 19го века (бонусом демонстрация реальных и весьма интересных артефактов, т. к. Эдуард действительно глубоко и в этой теме). Заметно, что человека в городе знают, прохожие раскланиваются.)) Непременно при случае постараемся снова встретиться с ним- и, безусловно, будем рекомендовать друзьям. Эдуард - категорическое спасибо! 👍

  • А
    Алена
    25 мая 2024
    Калуга: путешествие сквозь эпохи
    Очень интересная экскурсия
  • К
    Ксения
    30 апреля 2024
    Таинственная Калуга под покровом ночи
    Нас сопровождала в таинственный мир Калуги, очаровательная гид Анна Было много полезной информации, ещё больше интересной, а также не обошлось без увлекательного интерактива Огромное спасибо за яркий вечер!
    Нас сопровождала в таинственный мир Калуги, очаровательная гид АннаНас сопровождала в таинственный мир Калуги, очаровательная гид АннаНас сопровождала в таинственный мир Калуги, очаровательная гид АннаНас сопровождала в таинственный мир Калуги, очаровательная гид Анна
  • Т
    Татьяна
    23 августа 2023
    Дореволюционная Калуга: люди и деньги
    Увлекательная экскурсия. Гид Ольга очень интересно провела нас через два века денежной истории города. Столько, сколько мы узнали на экскурсии в книгах не найдёшь. Человека, любящего свой город распознать легко. Большое спасибо.
  • Н
    Наталья
    4 января 2023
    Таинственная Калуга под покровом ночи
    Экскурсия интересная, понравилась. Не понятно только время начала экскурсии-ее можно проводить и днем. Спасибо Анне за истории, угощения тестом и гадания.
  • М
    Мишиева
    6 ноября 2022
    Таинственная Калуга: ночная экскурсия
    Нам понравилась экскурсия. Показали интересные места. Гид рассказывала хорошим языком, с юмором. Чувствовалось, что человек любит своё дело и относится неформально. Угостила всех калужским тестом, загадки загадывать. Все прошло легко и непринуждённо. Ставим пятёрку.
  • Л
    Лидия
    13 октября 2021
    Ночная пешеходная экскурсия «Таинственная Калуга»
    Экскурсия мне очень понравилась, Анна очень позитивный и открытый экскурсовод

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Ночные»

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  1. Калуга: путешествие сквозь эпохи
  2. Таинственная Калуга под покровом ночи
  3. Сияй, вечерняя Калуга
  4. Дореволюционная Калуга: люди и деньги
  5. Ночная пешеходная экскурсия «Таинственная Калуга»
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  2. Гостиный Двор
  3. Музей космонавтики
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  5. Драматический театр
  6. Памятник 600-летию Калуги
  7. Театральная улица
  8. Ракета-носитель «Восток»
  9. Дом купца Ракова
  10. Дворец Золотарева
Сколько стоит экскурсия по Калуге в июне 2024
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