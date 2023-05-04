Фотопрогулка по Калуге

Описание
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Ответы на вопросы
Подарите себе всего один день, чтобы увидеть прекрасную Калугу глазами фотографа! Мы будем гулять по городу и попытаемся уловить атмосферу былого времени. Самые яркие и запоминающиеся моменты нашего путешествия будут запечатлены на фото!
Фотопрогулка по Калуге
Фотопрогулка по Калуге
Фотопрогулка по Калуге
Фотопрогулка по Калуге
Фотопрогулка по Калуге
Фотопрогулка по Калуге
Ближайшие даты:
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
8
мая
9
мая
10
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Церковь Космы и Дамиана
  • Краеведческий музей (с улицы)
  • Гагаринский мост
  • Городские скульптуры
  • Первую городскую аптеку
  • Купеческие дома (с улицы)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Наша экскурсия начнется со старинной церкви, построенной учеником великого Растрелли. Далее мы пройдём по зелёным улочкам города и сфотографируемся с городскими скульптурами.
  • Вы услышите историю о 72 фильмах, которые снимались в Калуге и области.
  • Затем мы погрузимся в историю городского купечества — узнаем его легенды и тайны, которые до сих пор хранятся за красивыми фасадами зданий.
  • Мы увидим последние образцы сохранившегося русского зодчества, а также попьём кофе на ступеньках старинного здания.
  • Закончится наша прогулка прекрасным видом на Калужское море и незабываемыми фотографиями на фоне достопримечательностей космической эпохи города.

Важно:

Надевайте удобную обувь, так как протяжённость экскурсии около 5 км.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Фотосъёмка
Что не входит
  • Кофе
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Победы, 1
Завершение: ул. Гагарина, 13
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Надевайте удобную обувь
  • Так как протяжённость экскурсии около 5 км
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
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