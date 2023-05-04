Подарите себе всего один день, чтобы увидеть прекрасную Калугу глазами фотографа! Мы будем гулять по городу и попытаемся уловить атмосферу былого времени. Самые яркие и запоминающиеся моменты нашего путешествия будут запечатлены на фото!
Ближайшие даты:
4
мая
мая
5
мая
мая
6
мая
мая
7
мая
мая
8
мая
мая
9
мая
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10
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Церковь Космы и Дамиана
- Краеведческий музей (с улицы)
- Гагаринский мост
- Городские скульптуры
- Первую городскую аптеку
- Купеческие дома (с улицы)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Наша экскурсия начнется со старинной церкви, построенной учеником великого Растрелли. Далее мы пройдём по зелёным улочкам города и сфотографируемся с городскими скульптурами.
- Вы услышите историю о 72 фильмах, которые снимались в Калуге и области.
- Затем мы погрузимся в историю городского купечества — узнаем его легенды и тайны, которые до сих пор хранятся за красивыми фасадами зданий.
- Мы увидим последние образцы сохранившегося русского зодчества, а также попьём кофе на ступеньках старинного здания.
- Закончится наша прогулка прекрасным видом на Калужское море и незабываемыми фотографиями на фоне достопримечательностей космической эпохи города.
Важно:Надевайте удобную обувь, так как протяжённость экскурсии около 5 км.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Фотосъёмка
- Что не входит
- Кофе
- Сувениры
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Площадь Победы, 1Завершение: ул. Гагарина, 13
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Надевайте удобную обувь
- Так как протяжённость экскурсии около 5 км
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании