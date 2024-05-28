Приглашаем вас на фотопрогулку по Калуге, где каждый уголок хранит свои уникальные истории.
Вас ждет не только знакомство с культурным наследием города, но и возможность стать частью его, запечатлев себя на
Вас ждет не только знакомство с культурным наследием города, но и возможность стать частью его, запечатлев себя на
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Индивидуальная фотосессия в живописных местах
- 🏛 Увлекательные рассказы о знаменитых калужанах
- 🍰 Дегустация легендарного калужского теста
- 🚶♂️ Прогулка по историческим улочкам
- 🌌 Завершение маршрута у музея космонавтики
Что можно увидеть
- Торговые ряды
- Каменный виадук
- Музей космонавтики
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
- Город — это история не только зданий, но и людей, которые в них жили. Мы поговорим о самых известных калужских учёных Константине Эдуардовиче Циолковском и Александре Леонидовиче Чижевском.
- Прогуляемся по купеческой улочке — старинной и отлично сохранившейся.
- Осмотрим легендарные Торговые ряды и каменный виадук — подарок городу от императрицы Екатерины II.
- Обсудим калужское гостеприимство и то, чем потчевали гостей. И конечно, попробуем легендарное калужское тесто!
- От Калуги купеческой до Калуги космической. Окончание нашего маршрута — у музея космонавтики, где мы поговорим о Гагарине, Королёве и о первых шагах нашей страны в покорении космоса.
Вы узнаете:
- Как богатели калужские купцы.
- Какие тайны хранят старые дома и как калужане увлекались теософией и спиритизмом.
- Что за неоднозначный и удивительный памятник есть в Калуге.
- Почему калужский пряник называли пьяным.
- Какая история связывала «отца русской космонавтики» Циолковского и главного конструктора Королёва.
- Чем известны современные калужские мастера и чем дышит город в новом десятилетии.
Организационные детали
Фотосъёмка ведётся на телефон i.
Phone 14 Pro Max
Больше никакого долгого ожидания, все фотографии вы получаете сразу после экскурсии По запросу я также могу снять видео и смонтировать небольшую видеоисторию о вашем посещении города — это бесплатно Экскурсия предназначена только для взрослых Протяжённость маршрута — 3–3,5 км Время экскурсии 3-3.5 часа, я никогда не тороплю группу — прогулка пройдёт в комфортном для вас ритме
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Калуге
Провела экскурсии для 81 туриста
Привет, меня зовут Надя. Я 15 лет работала в строительном бизнесе. 2021 год стал для меня знаковым, я написала список вещей, которые меня больше всего радуют. Первыми в списке былиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анжелика
28 мая 2024
Получила огромное удовольствие от информации, которую рассказала Надежда, и от фотографий! Все профессионально и качественно. Кроме того, Надежда очень позитивный и доброжелательный человек. Однозначно рекомендую данного экскурсовода. Не пожалеете
Я
Яна
18 мая 2024
Огромная благодарность Надежде за отличную экскурсию. Благодаря такой экскурсии хочется снова и снова возвращаться в гостеприимный город Калуга
В
Владимир
30 апр 2024
Очень понравилось экскурсия. И маршрут и подача материала. Надежда молодец. Общаетьсч легко и приятно. Рассказывает интересно. 3 часа пролетели незаметно. Плюс еще Надежда и фотограф получается неплохие снимки. Приятно дополнение к экскурсии.
Надежда
29 апр 2024
Надежда,спасибо)))
за потрясающую экскурсию,за внимание и подход,за терпение и креатив) нам очень понравилось,мы будем передавать вас всем нашим друзьям! подросток-Оля в восторге:" вот так мне Калуга понравилась,Надежда-прелесть!" а влюбить в себя подростка-это талант! как хорошо,что вы ушли из строительства и пришли к нам,простым людям,которые любят свою страну и готовы с ней знакомиться через вас!
за потрясающую экскурсию,за внимание и подход,за терпение и креатив) нам очень понравилось,мы будем передавать вас всем нашим друзьям! подросток-Оля в восторге:" вот так мне Калуга понравилась,Надежда-прелесть!" а влюбить в себя подростка-это талант! как хорошо,что вы ушли из строительства и пришли к нам,простым людям,которые любят свою страну и готовы с ней знакомиться через вас!
Н
Неля
24 мар 2024
Прекрасная экскурсия, интересна не только гостям, но и жителям Калуги. Рекомендуем тепло одеваться, так как прогулка прохода медленном темпе
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