Фотопрогулка по Калуге

Погрузитесь в атмосферу купеческого города, узнайте его тайны и получите яркие фото на память
Приглашаем вас на фотопрогулку по Калуге, где каждый уголок хранит свои уникальные истории.

Вас ждет не только знакомство с культурным наследием города, но и возможность стать частью его, запечатлев себя на
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фоне знаменитых достопримечательностей.

Вместе мы пройдемся по купеческой улочке, осмотрим Торговые ряды и каменный виадук, подаренный городу Екатериной II. Мы поговорим о великих ученых Калуги - Циолковском и Чижевском, их вкладе в науку и культуру.

Не останется без внимания и калужское гостеприимство: вы узнаете, чем потчевали гостей в старину и попробуете легендарное калужское тесто. Завершится наша прогулка у музея космонавтики, где мы окунемся в историю покорения космоса.

В течение трех дней после прогулки я пришлю вам от 10 до 20 профессиональных фотографий, которые станут прекрасным напоминанием об этом дне. Прогулка рассчитана на участников старше 16 лет и протяженностью 3-3,5 км.

Подарите себе не только новые знания, но и уникальные фотографии, которые сохранят воспоминания о прекрасно проведенном времени в Калуге

5
5 отзывов

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  1. 📸 Индивидуальная фотосессия в живописных местах
  2. 🏛 Увлекательные рассказы о знаменитых калужанах
  3. 🍰 Дегустация легендарного калужского теста
  4. 🚶‍♂️ Прогулка по историческим улочкам
  5. 🌌 Завершение маршрута у музея космонавтики

Что можно увидеть

  • Торговые ряды
  • Каменный виадук
  • Музей космонавтики
Фотопрогулка по Калуге
Фотопрогулка по Калуге
Фотопрогулка по Калуге
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

  • Город — это история не только зданий, но и людей, которые в них жили. Мы поговорим о самых известных калужских учёных Константине Эдуардовиче Циолковском и Александре Леонидовиче Чижевском.
  • Прогуляемся по купеческой улочке — старинной и отлично сохранившейся.
  • Осмотрим легендарные Торговые ряды и каменный виадук — подарок городу от императрицы Екатерины II.
  • Обсудим калужское гостеприимство и то, чем потчевали гостей. И конечно, попробуем легендарное калужское тесто!
  • От Калуги купеческой до Калуги космической. Окончание нашего маршрута — у музея космонавтики, где мы поговорим о Гагарине, Королёве и о первых шагах нашей страны в покорении космоса.

Вы узнаете:

  • Как богатели калужские купцы.
  • Какие тайны хранят старые дома и как калужане увлекались теософией и спиритизмом.
  • Что за неоднозначный и удивительный памятник есть в Калуге.
  • Почему калужский пряник называли пьяным.
  • Какая история связывала «отца русской космонавтики» Циолковского и главного конструктора Королёва.
  • Чем известны современные калужские мастера и чем дышит город в новом десятилетии.

Организационные детали

Фотосъёмка ведётся на телефон i.
Phone 14 Pro Max
  • Больше никакого долгого ожидания, все фотографии вы получаете сразу после экскурсии
  • По запросу я также могу снять видео и смонтировать небольшую видеоисторию о вашем посещении города — это бесплатно
  • Экскурсия предназначена только для взрослых
  • Протяжённость маршрута — 3–3,5 км
  • Время экскурсии 3-3.5 часа, я никогда не тороплю группу — прогулка пройдёт в комфортном для вас ритме

    • Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На улице Ленина
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 5 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    5
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    1
    Анжелика
    28 мая 2024
    Получила огромное удовольствие от информации, которую рассказала Надежда, и от фотографий! Все профессионально и качественно. Кроме того, Надежда очень позитивный и доброжелательный человек. Однозначно рекомендую данного экскурсовода. Не пожалеете
    Я
    18 мая 2024
    Огромная благодарность Надежде за отличную экскурсию. Благодаря такой экскурсии хочется снова и снова возвращаться в гостеприимный город Калуга
    В
    30 апр 2024
    Очень понравилось экскурсия. И маршрут и подача материала. Надежда молодец. Общаетьсч легко и приятно. Рассказывает интересно. 3 часа пролетели незаметно. Плюс еще Надежда и фотограф получается неплохие снимки. Приятно дополнение к экскурсии.
    Надежда
    29 апр 2024
    Надежда,спасибо)))
    за потрясающую экскурсию,за внимание и подход,за терпение и креатив) нам очень понравилось,мы будем передавать вас всем нашим друзьям! подросток-Оля в восторге:" вот так мне Калуга понравилась,Надежда-прелесть!" а влюбить в себя подростка-это талант! как хорошо,что вы ушли из строительства и пришли к нам,простым людям,которые любят свою страну и готовы с ней знакомиться через вас!
    Надежда,спасибо)))Надежда,спасибо)))
    Н
    24 мар 2024
    Прекрасная экскурсия, интересна не только гостям, но и жителям Калуги. Рекомендуем тепло одеваться, так как прогулка прохода медленном темпе

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