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путешествия и фотография. В том же году я закончила фотошколу, где моя выпускная работа была признана лучшей на курсе, и тогда же пошла учиться в Финансовый университет при Правительстве РФ по специальности «Инновация в сфере туризма». С 2022 года я полностью погрузилась в мир внутреннего туризма, где моя задача — не только показать красоту нашей прекрасной страны, но и сделать ваш отдых незабываемым. Все свои экскурсии я подстраиваю под вас. Устали ходить? Зайдём попить вкуснейшего кофе во французскую кофейню. Проголодались? Съедим по лучшему в мире бургеру. Хотите после экскурсии в СПА, ресторан, покататься на пароходике или на лошадях, или получить адреналин на вейкбординге? Всё расскажу, помогу, забронирую. Кроме того, как фотограф я покажу лучшие места и ракурсы для съёмок, чтобы вы увезли из нашего города не только впечатления, но и классные кадры.