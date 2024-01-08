Эта лёгкая прогулка для тех, кто хочет в полной мере насладиться красотой города Калуги, узнать интересные факты об историческом центре и получить качественные фото на память. Я покажу вам самые красивые места города и помогу запечатлеть ваши воспоминания с лучших ракурсов. Расскажу вам об истории Калуги, поделюсь легендами, чтобы вы прониклись духом города, и подскажу адреса интересных мест, о которых знают только местные жители.

Описание

Что вас ожидает

Самое интересное в городе

Мы встретимся с вами в центре Гостиных рядов, и я расскажу вам, как зарождалось калужское купечество.

Затем мы отправимся на площадь Старый Торг, где я намечу очертания деревянной крепости. Вы услышите версии происхождения названия города Калуги и даже сможете предложить несколько своих вариантов. Затем вы узнаете, почему крепость исчезла, и какую роль в этом сыграла императрица Екатерина II.

Далее мы отправимся с вами в Городской парк культуры и отдыха, что когда-то назывался Городским садом. Здесь вы познакомитесь с историей города послеекатериненской эпохи, узнаете про главного архитектора Никитина, первого наместника Кречетникова, а также о том, как изменился город после образования наместничества.

Вы увидите грандиозный кафедральный Троицкий собор с уникальным куполом без опоры, здание Дворянского собрания, план которого был прислан из Петербурга, Дом гражданского губернатора, обзорную площадку и величественный 500-летний дуб, исполняющий желания.

Мы прогуляемся по Золотой аллее и пройдемся по единственному в России виадуку — знаменитому Каменному мосту, заглянем во двор Краеведческого музея, где сохранились старинные чугунные фонари и решетки, а под конец экскурсии посетим милый сувенирный магазин с калужскими сладостями, где вас обязательно угостят уникальной яблочной пастилой, аналогов которой нет нигде в мире.

С фотографом — ещё интереснее!

Чтобы экскурсия не только понравилась, но и запомнилась, я запечатлею на камеру лучшие моменты нашей прогулки. Внимание, съёмка осуществляется на мобильный телефон! Однако не пугайтесь, на качество изображений это никак не повлияет — я использую дорогую модель с отличной камерой. Все фотографии будут обработаны в программе Adobe Photoshop. В течение нескольких дней после экскурсии вы получите до 20 фотографий.

Организационные детали