Экскурсия по старому городу с элементами фотосессии
Индивидуальная фото-прогулка в Калуге

Прогуляться по историческому центру и получить яркие фото на память

Эта лёгкая прогулка для тех, кто хочет в полной мере насладиться красотой города Калуги, узнать интересные факты об историческом центре и получить качественные фото на память. Я покажу вам самые красивые места города и помогу запечатлеть ваши воспоминания с лучших ракурсов.

Расскажу вам об истории Калуги, поделюсь легендами, чтобы вы прониклись духом города, и подскажу адреса интересных мест, о которых знают только местные жители.
Экскурсия по старому городу с элементами фотосессии
Экскурсия по старому городу с элементами фотосессии
Экскурсия по старому городу с элементами фотосессии
Экскурсия по старому городу с элементами фотосессии
Экскурсия по старому городу с элементами фотосессии
Экскурсия по старому городу с элементами фотосессии
Экскурсия по старому городу с элементами фотосессии
Экскурсия по старому городу с элементами фотосессии
Экскурсия по старому городу с элементами фотосессии
Экскурсия по старому городу с элементами фотосессии
Экскурсия по старому городу с элементами фотосессии
Ближайшие даты:
8
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Описание

Что вас ожидает

Самое интересное в городе

  • Мы встретимся с вами в центре Гостиных рядов, и я расскажу вам, как зарождалось калужское купечество.
  • Затем мы отправимся на площадь Старый Торг, где я намечу очертания деревянной крепости. Вы услышите версии происхождения названия города Калуги и даже сможете предложить несколько своих вариантов. Затем вы узнаете, почему крепость исчезла, и какую роль в этом сыграла императрица Екатерина II.
  • Далее мы отправимся с вами в Городской парк культуры и отдыха, что когда-то назывался Городским садом. Здесь вы познакомитесь с историей города послеекатериненской эпохи, узнаете про главного архитектора Никитина, первого наместника Кречетникова, а также о том, как изменился город после образования наместничества.
  • Вы увидите грандиозный кафедральный Троицкий собор с уникальным куполом без опоры, здание Дворянского собрания, план которого был прислан из Петербурга, Дом гражданского губернатора, обзорную площадку и величественный 500-летний дуб, исполняющий желания.
  • Мы прогуляемся по Золотой аллее и пройдемся по единственному в России виадуку — знаменитому Каменному мосту, заглянем во двор Краеведческого музея, где сохранились старинные чугунные фонари и решетки, а под конец экскурсии посетим милый сувенирный магазин с калужскими сладостями, где вас обязательно угостят уникальной яблочной пастилой, аналогов которой нет нигде в мире.

С фотографом — ещё интереснее!

Чтобы экскурсия не только понравилась, но и запомнилась, я запечатлею на камеру лучшие моменты нашей прогулки. Внимание, съёмка осуществляется на мобильный телефон! Однако не пугайтесь, на качество изображений это никак не повлияет — я использую дорогую модель с отличной камерой. Все фотографии будут обработаны в программе Adobe Photoshop. В течение нескольких дней после экскурсии вы получите до 20 фотографий.

Организационные детали

  • Я могу провести экскурсию для групп больше 4 человек, стоимость за каждого последующего участника составит + 400 рублей.
  • Прогулка в вечернее время будет стоить на 500 р. дороже
  • Напитки и десерт «Калужское тесто» оплачиваются отдельно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в середине Гостиных рядов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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