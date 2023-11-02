Взгляд из прошлого:

Калуга и история купцов.

Наше путешествие начнется в купеческом сердце на площади Старый торг. Поговорим о первом упоминании города и событиях, которые повлияли на его формирование. Вы узнаете, что на территории Центрального парка в XVII веке находилась деревянная крепость. Увидите Свято-Троицкий кафедральный собор и узнаете факты о его куполе. Расскажу историю появления первого фонтана в городе. На обзорной площадке нам откроется живописный вид на Оку — главную торговую артерию. Побываем рядом с домом Дворянского собрания и узнаем, где имам Чечни и Дагестана Шамиль принимал присягу на верность и подданство императору. Пройдемся по каменному мосту, который построен по принципу древнеримских виадуков. Увидим, где жил самый богатый калужский купец — Золотарев. Рассмотрим архитектуру палат Макарова. Поговорим о сладости, которая прославила Калугу на всю Российскую империю. Завершится наше путешествие на площадке перед палатами купцов Коробовых XVII века. По ходу экскурсии поделюсь советами для самостоятельного изучения города. До встречи на улицах Калуги!