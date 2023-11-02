Обзорная экскурсия по историческому и купеческому центру Калуги

Индивидуальная экскурсия в Калуге
5
2 отзыва
За время экскурсии вы полюбите Калугу и захотите вернуться в город над Окой. Два часа мы будем гулять по историческому и купеческому центру.

Вы увидите главные архитектурные достопримечательности и сфотографируете город с атмосферных ракурсов.
Обзорная экскурсия по историческому и купеческому центру Калуги
Обзорная экскурсия по историческому и купеческому центру Калуги
Обзорная экскурсия по историческому и купеческому центру Калуги
Обзорная экскурсия по историческому и купеческому центру Калуги
Обзорная экскурсия по историческому и купеческому центру Калуги
Обзорная экскурсия по историческому и купеческому центру Калуги
Ближайшие даты:
25
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Что вас ожидает:

  • Площадь Старый торг
  • Гостинный двор
  • Памятник Ивану III
  • Здания присутственных мест
  • Свято-Троицкий кафедральный собор
  • Здание бывшего дворянского собрания
  • Мемориал жертвам репрессий
  • Каменный мост XVIII века
  • Палаты Макарова
  • Усадьба купца Золотарева
  • Палаты Коробовых

Описание

Взгляд из прошлого:

Калуга и история купцов.
Наше путешествие начнется в купеческом сердце на площади Старый торг. Поговорим о первом упоминании города и событиях, которые повлияли на его формирование. Вы узнаете, что на территории Центрального парка в XVII веке находилась деревянная крепость. Увидите Свято-Троицкий кафедральный собор и узнаете факты о его куполе. Расскажу историю появления первого фонтана в городе. На обзорной площадке нам откроется живописный вид на Оку — главную торговую артерию. Побываем рядом с домом Дворянского собрания и узнаем, где имам Чечни и Дагестана Шамиль принимал присягу на верность и подданство императору. Пройдемся по каменному мосту, который построен по принципу древнеримских виадуков. Увидим, где жил самый богатый калужский купец — Золотарев. Рассмотрим архитектуру палат Макарова. Поговорим о сладости, которая прославила Калугу на всю Российскую империю. Завершится наше путешествие на площадке перед палатами купцов Коробовых XVII века. По ходу экскурсии поделюсь советами для самостоятельного изучения города. До встречи на улицах Калуги!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Фото на фоне достопримечательностей
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калуга, площадь Старый Торг, д. 2
Завершение: Калуга, ул. Плеханова, д. 88
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Важная информация
  • До встречи в Калуге. Рада ответить на вопросы!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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1
О
2 ноя 2023
Спасибо Ольге за рассказ о прекрасной Калуге. Мы пришли на экскурсию сразу как приехали в Калугу, раньше об этом городе ничего не знали) Ольга за 2 часа поведала нам емко и интересно историю с самого основания до наших дней. Мы прогулялись от памятника Ивану III, через парк, посмотрели на Оку, послушали много про купцов Калуги, перешли через Каменный мост виадук, прошли мимо домов бывших купцов, все под живые рассказы Ольги. Манера рассказа интересная, непринуждённая!
Е
1 ноя 2023

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