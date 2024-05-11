На этой экскурсии вы познакомитесь с бытом и традициями калужских купцов, прогуляетесь по историческому центру Калуги. Вас ждут палаты Коробовых, Каменный мост, усадьба Золотарева и другие знаковые места. Узнаете, как
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Пройдем по маршруту:
исторический и архитектурный центр (Георгиевский храм, Гостиный двор, старый парк, Присутственные места, Троицкий собор), Каменный мост, • Завершская купеческая слобода (палаты купцов Коробова, Макарова, усадьба Золоторева, Георгиевский храм). На программе нас ждет:.
исторический и архитектурный центр (Георгиевский храм, Гостиный двор, старый парк, Присутственные места, Троицкий собор), Каменный мост, • Завершская купеческая слобода (палаты купцов Коробова, Макарова, усадьба Золоторева, Георгиевский храм). На программе нас ждет:.
история города • традиции калужского купечества • узнаем, как одевались купцы и купчихи, попробуем калужское тесто. На экскурсии использую костюм и предметы антиквариата, какие — зависит от времени года и погоды.
любой день, удобное для Вас время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Завершская слобода
- Исторический и архитектурный центр города
- Старый торг и Гостинный двор
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Вход в музей "Палаты Коробова" - 50 руб./чел. Там удобно сесть и поговорить о купеческом костюме, провести "интерактивчик" с антикварными предметами.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калуга, ул. Баумана, 14. Храм Георгия-за-Верхом
Завершение: Калуга, площадь Старый торг
Когда и сколько длится?
Когда: любой день, удобное для Вас время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
11 мая 2024
Входит в следующие категории Калуги
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