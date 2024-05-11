Как калужские купцы за два моря ходили: костюмированная экскурсия

Индивидуальная экскурсия по историческому и архитектурному центру Калуги. Посетим Георгиевский храм, Гостиный двор, старый парк и многое другое
На этой экскурсии вы познакомитесь с бытом и традициями калужских купцов, прогуляетесь по историческому центру Калуги. Вас ждут палаты Коробовых, Каменный мост, усадьба Золотарева и другие знаковые места. Узнаете, как
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одевались купцы и купчихи, попробуете калужское тесто. Экскурсия проходит в костюмах, что добавляет атмосферности и погружения в эпоху.

Программа включает посещение Георгиевского храма, Гостиного двора, старого парка, Присутственных мест и Троицкого собора.

Костюмированное представление и использование антикварных предметов сделают ваше путешествие незабываемым

5
1 оценка

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Погружение в историю калужского купечества
  • 🏛️ Посещение исторических и архитектурных памятников
  • 🎭 Костюмированное представление
  • 🍞 Дегустация калужского теста
  • 🕰️ Использование антикварных предметов
    • Как калужские купцы за два моря ходили: костюмированная экскурсия
    Как калужские купцы за два моря ходили: костюмированная экскурсия
    Как калужские купцы за два моря ходили: костюмированная экскурсия
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

    Что можно увидеть

  • Георгиевский храм
  • Гостиный двор
  • Старый парк
  • Присутственные места
  • Троицкий собор
  • Каменный мост
  • Палаты купцов Коробова
  • Усадьба Золотарева

    • Описание экскурсии

    Пройдем по маршруту:

    исторический и архитектурный центр (Георгиевский храм, Гостиный двор, старый парк, Присутственные места, Троицкий собор), Каменный мост, • Завершская купеческая слобода (палаты купцов Коробова, Макарова, усадьба Золоторева, Георгиевский храм). На программе нас ждет:.
    исторический и архитектурный центр (Георгиевский храм, Гостиный двор, старый парк, Присутственные места, Троицкий собор), Каменный мост, • Завершская купеческая слобода (палаты купцов Коробова, Макарова, усадьба Золоторева, Георгиевский храм). На программе нас ждет:.
    история города • традиции калужского купечества • узнаем, как одевались купцы и купчихи, попробуем калужское тесто. На экскурсии использую костюм и предметы антиквариата, какие — зависит от времени года и погоды.

    любой день, удобное для Вас время

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Завершская слобода
    • Исторический и архитектурный центр города
    • Старый торг и Гостинный двор
    Что включено
    • Услуги гида.
    Что не входит в цену
    • Вход в музей "Палаты Коробова" - 50 руб./чел. Там удобно сесть и поговорить о купеческом костюме, провести "интерактивчик" с антикварными предметами.
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Калуга, ул. Баумана, 14. Храм Георгия-за-Верхом
    Завершение: Калуга, площадь Старый торг
    Когда и сколько длится?
    Когда: любой день, удобное для Вас время
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    11 мая 2024

    Входит в следующие категории Калуги

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