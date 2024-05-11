читать дальше одевались купцы и купчихи, попробуете калужское тесто. Экскурсия проходит в костюмах, что добавляет атмосферности и погружения в эпоху.



Программа включает посещение Георгиевского храма, Гостиного двора, старого парка, Присутственных мест и Троицкого собора.



Костюмированное представление и использование антикварных предметов сделают ваше путешествие незабываемым

На этой экскурсии вы познакомитесь с бытом и традициями калужских купцов, прогуляетесь по историческому центру Калуги. Вас ждут палаты Коробовых, Каменный мост, усадьба Золотарева и другие знаковые места. Узнаете, как