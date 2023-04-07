На экскурсии раскрою внутренний потенциал Калуги, как города, который сохранил свой купеческий облик начала XIX в. За 1,5-2 часа мы прогуляемся по купеческому центру от палат купцов Коробовых до Гостиного двора, продегустируем "Калужское тесто", научимся вязать морской узел и вы узнаете, как английский флот, чуть не остался без калужской пеньки.

Мы поговорим о лакомстве, прославившее Калугу на всю Россию, кто из купцов имел право разъезжать в карете. Увидим, как жил самый богатый калужский купец - Иван Золотарев и узнаем зачем к нему в усадьбу приезжал император Александр I. Прогуляемся по древнему, каменному мосту. Каждый желающий сможет научиться вязать морской узел.

Маршрут краеведческой экскурсии проходит через главные архитектурные достопримечательности купеческой Калуги: усадьба купца Золотарёва, городская усадьба купцов Тишковых, палаты Макарова, Каменный мост, центральный городской парк культуры и отдыха, Свято-Троицкий кафедральный собор, Гостиный двор.