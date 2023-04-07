Групповая пешеходная экскурсия по купеческой Калуге
Ближайшие даты:
9
апр
апр
30
апр
апр
7
мая
мая
2
июн
июн
Что вас ожидает:
- Палаты купцов Коробовых.
- Декоративная скульптура «Калужское тесто».
- Усадьба купца Золотарёва.
- Палаты Макарова.
- Каменный мост.
- Центральный городской парк культуры и отдыха.
- Свято-Троицкий кафедральный собор.
- Гостиный двор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
На экскурсии раскрою внутренний потенциал Калуги, как города, который сохранил свой купеческий облик начала XIX в. За 1,5-2 часа мы прогуляемся по купеческому центру от палат купцов Коробовых до Гостиного двора, продегустируем "Калужское тесто", научимся вязать морской узел и вы узнаете, как английский флот, чуть не остался без калужской пеньки.
Мы поговорим о лакомстве, прославившее Калугу на всю Россию, кто из купцов имел право разъезжать в карете. Увидим, как жил самый богатый калужский купец - Иван Золотарев и узнаем зачем к нему в усадьбу приезжал император Александр I. Прогуляемся по древнему, каменному мосту. Каждый желающий сможет научиться вязать морской узел.
Маршрут краеведческой экскурсии проходит через главные архитектурные достопримечательности купеческой Калуги: усадьба купца Золотарёва, городская усадьба купцов Тишковых, палаты Макарова, Каменный мост, центральный городской парк культуры и отдыха, Свято-Троицкий кафедральный собор, Гостиный двор.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Дегустация калужского теста входит в стоимость
- По вашему желанию можем зайти в сувенирный магазин
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Калуга, ул. Плеханова 88Завершение: Калуга, ул. Ленина, д. 118
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Здравствуйте. Встречаемся на пешеходной экскурсии "Золотые годы купечества".
- Место встречи: Калуга, ул. Плеханова д. 88 (на площадке перед палатами купцов Коробовых)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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