Золотые годы купечества

Групповая пешеходная экскурсия по купеческой Калуге

Описание
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Золотые годы купечества
Золотые годы купечества
Золотые годы купечества
Золотые годы купечества
Золотые годы купечества
Золотые годы купечества
Ближайшие даты:
9
апр
30
апр
7
мая
2
июн

Что вас ожидает:

  • Палаты купцов Коробовых.
  • Декоративная скульптура «Калужское тесто».
  • Усадьба купца Золотарёва.
  • Палаты Макарова.
  • Каменный мост.
  • Центральный городской парк культуры и отдыха.
  • Свято-Троицкий кафедральный собор.
  • Гостиный двор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

На экскурсии раскрою внутренний потенциал Калуги, как города, который сохранил свой купеческий облик начала XIX в. За 1,5-2 часа мы прогуляемся по купеческому центру от палат купцов Коробовых до Гостиного двора, продегустируем "Калужское тесто", научимся вязать морской узел и вы узнаете, как английский флот, чуть не остался без калужской пеньки.
Мы поговорим о лакомстве, прославившее Калугу на всю Россию, кто из купцов имел право разъезжать в карете. Увидим, как жил самый богатый калужский купец - Иван Золотарев и узнаем зачем к нему в усадьбу приезжал император Александр I. Прогуляемся по древнему, каменному мосту. Каждый желающий сможет научиться вязать морской узел.
Маршрут краеведческой экскурсии проходит через главные архитектурные достопримечательности купеческой Калуги: усадьба купца Золотарёва, городская усадьба купцов Тишковых, палаты Макарова, Каменный мост, центральный городской парк культуры и отдыха, Свято-Троицкий кафедральный собор, Гостиный двор.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Дегустация калужского теста входит в стоимость
  • По вашему желанию можем зайти в сувенирный магазин
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калуга, ул. Плеханова 88
Завершение: Калуга, ул. Ленина, д. 118
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Здравствуйте. Встречаемся на пешеходной экскурсии "Золотые годы купечества".
  • Место встречи: Калуга, ул. Плеханова д. 88 (на площадке перед палатами купцов Коробовых)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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