Калуга гастрономическая

ДеньОтдыха
ДеньОтдыха – Гид из Калуги
Приходите на чаепитие XIX века с самоваром, свечами и старинными сладостями! На экскурсии 🧭 мы проследим историю 📖 калужских трактиров и ресторанов с XVII века до Cоветского времени.

Начнём прогулку 👣 с улицы Облупской.

Узнаем, где находился самый большой кабак, и единственная на этой улице чайная.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Калуга гастрономическая
Калуга гастрономическая

Что вы увидите

  • ул. Кирова
  • интересные заведения общепита (или здания в которых они располагались)
  • площадь Старый торг
  • Золотая аллея
Вкусная Калуга
Вы услышите историю 📖 чая в России. На улице Кирова, вы узнаете — кто любил бывать в ресторане «Москва», и почему в советском кафе-мороженое продавали пиво на разлив. Увидите дом, где останавливалась Екатерина II. Здесь экскурсовод расскажет что любила императрица на завтрак, обед и ужин.
Вы осмотрите дом семьи известного пивовара, увидите здания, в которых располагались лучшие рестораны XIX века и советского времени. На площади Старый торг, вы поймёте, почему Наталья Николаевна Гончарова любила приезжать в Калугу. Прогуляетесь 👣 по Золотой аллее, где экскурсовод поведает о старинных рецептах. Каждый из вас получит распечатанные старинные рецепты. Завершите экскурсию ⛳ чаепитием XIX века: при свечах, с самоваром и старинными сладостями.
Важная информация
Чаепитие проходит в «Пряничной», возможно, вы захотите купить для своих близких понравившиеся калужские сладости. Зимой одевайтесь теплее на экскурсию ⛳.
Что входит
  • Услуги гида
  • Чаепитие
  • Распечатанные старинные рецепты.
Что не входит
  • Личные расходы (покупки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 ул. Театральная 23, Калуга
Место завершения
🏁 ул. Пушкина, 10/75, Калуга
Калуга гастрономическая
Калуга гастрономическая
Калуга гастрономическая
Калуга гастрономическая

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ДеньОтдыха
ДеньОтдыха
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