Вкусная Калуга

Вы услышите историю 📖 чая в России. На улице Кирова, вы узнаете — кто любил бывать в ресторане «Москва», и почему в советском кафе-мороженое продавали пиво на разлив. Увидите дом, где останавливалась Екатерина II. Здесь экскурсовод расскажет что любила императрица на завтрак, обед и ужин.

Вы осмотрите дом семьи известного пивовара, увидите здания, в которых располагались лучшие рестораны XIX века и советского времени. На площади Старый торг, вы поймёте, почему Наталья Николаевна Гончарова любила приезжать в Калугу. Прогуляетесь 👣 по Золотой аллее, где экскурсовод поведает о старинных рецептах. Каждый из вас получит распечатанные старинные рецепты. Завершите экскурсию ⛳ чаепитием XIX века: при свечах, с самоваром и старинными сладостями.

Важная информация

Чаепитие проходит в «Пряничной», возможно, вы захотите купить для своих близких понравившиеся калужские сладости. Зимой одевайтесь теплее на экскурсию ⛳.