Пешеходная экскурсия для семей с детьми с элементами квеста. Старинная карта, дегустация древнего лакомства калужан, самые яркие истории, поиск кувшина с золотыми монетами.

Каждая экскурсия - это маленькое приключение. Поэтому мы назвали свою новую экскурсию "Калужские приключения".

Это нестандартная, увлекательная обзорная экскурсия по Калуге с элементами квеста. Проводит её профессиональный экскурсовод, с пятилетним опытом работы.

Экскурсанты получат карты, на которых нанесен план Калуги 200-летней давности. По мере знакомства с историческими объектами нужно приклеивать их изображения на карту. Мы продегустируем старинное калужское лакомство, узнаем самые яркие истории о купеческих домах, повяжем ленточку "на желание". В конце экскурсии будем искать кувшин с золотыми монетами)

Что еще будет на экскурсии:

узнаете, в какой части ракеты-носителя "Восток" находился первый космонавт.

как жил "отец космонавтики". О его семье, трагедиях в жизни, об упорстве характера.

почему Н. В. Гоголь приехал в Калугу к жене калужского губернатора.

кто был "почетным пленником" в Калуге.

увидите дом, в котором, возможно, живет привидение.

прогуляетесь по двору самого роскошного дома Калуги начала XIX века.

палаты Макарова построены на окраине города. Почему на этом месте была окраина?

узнаете, в чем уникальность Каменного моста.

поймете, почему арки присутственных мест разные по высоте.

окажетесь на территории бывшей калужской крепости.

увидите реку Оку и узнаете, почему она обмелела.

посетите торговые купеческие ряды.

Экскурсия сопровождается демонстрацией наглядных материалов. Также будет много вопросов на "подумать-угадать"))

*По желанию, за отдельную плату можно заказать дегустационный набор "Калужские сласти". В него входит: старинный десерт Калужское тесто, мягкая заварная Заверинская баранка, единственная в России сухая яблочная пастила, калужский "пьяный" пряник.

Стоимость набора "Калужские сласти" - 100 р. /одна порция.