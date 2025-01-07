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Калужские приключения - экскурсия с элементами квеста

Интересная экскурсия по Калуге: от купеческих домов до ракеты-носителя «Восток»
Каждая экскурсия — это маленькое приключение. Поэтому мы назвали свою новую экскурсию «Калужские приключения». Это нестандартная, увлекательная обзорная экскурсия по Калуге с элементами квеста. Проводит её профессиональный экскурсовод, с пятилетним опытом работы.

Вас ждет старинная карта, дегустация древнего лакомства калужан, самые яркие истории, поиск кувшина с золотыми монетами.
4.6
9 отзывов
Калужские приключения - экскурсия с элементами квеста
Калужские приключения - экскурсия с элементами квеста
Калужские приключения - экскурсия с элементами квеста

Описание квеста

Пешеходная экскурсия для семей с детьми с элементами квеста Вас ждет:

Старинная карта • Дегустация древнего лакомства калужан • Самые яркие истории • Поиск тайника с золотыми монетами Экскурсанты получат карты, на которых нанесен план Калуги 200-летней давности. По мере знакомства с историческими объектами нужно приклеивать их изображения на карту. Мы продегустируем старинное калужское лакомство, узнаем самые яркие истории о купеческих домах, повяжем ленточку «на желание». В конце экскурсии будем искать тайник с золотыми монетами. Что еще будет на экскурсии:.
Старинная карта • Дегустация древнего лакомства калужан • Самые яркие истории • Поиск тайника с золотыми монетами Экскурсанты получат карты, на которых нанесен план Калуги 200-летней давности. По мере знакомства с историческими объектами нужно приклеивать их изображения на карту. Мы продегустируем старинное калужское лакомство, узнаем самые яркие истории о купеческих домах, повяжем ленточку «на желание». В конце экскурсии будем искать тайник с золотыми монетами. Что еще будет на экскурсии:.
• Старинная карта • Дегустация древнего лакомства калужан • Самые яркие истории • Поиск тайника с золотыми монетами Экскурсанты получат карты, на которых нанесен план Калуги 200-летней давности. По мере знакомства с историческими объектами нужно приклеивать их изображения на карту. Мы продегустируем старинное калужское лакомство, узнаем самые яркие истории о купеческих домах, повяжем ленточку «на желание». В конце экскурсии будем искать тайник с золотыми монетами. Что еще будет на экскурсии:
  • узнаете, в какой части ракеты-носителя «Восток» находился первый космонавт.
  • как жил «отец космонавтики». О его семье, трагедиях в жизни, об упорстве характера.
  • почему Н. В. Гоголь приехал в Калугу к жене калужского губернатора.
  • кто был «почетным пленником» в Калуге.
  • увидите дом, в котором, возможно, живет привидение.
  • прогуляетесь по двору самого роскошного дома Калуги начала XIX века.
  • палаты Макарова построены на окраине города. Почему на этом месте была окраина?
  • узнаете, в чем уникальность Каменного моста.
  • поймете, почему арки присутственных мест разные по высоте.
  • окажетесь на территории бывшей калужской крепости.
  • увидите реку Оку и узнаете, почему она обмелела.
  • посетите торговые купеческие ряды. Экскурсия сопровождается демонстрацией наглядных материалов. Также будет много вопросов на подумать-угадать.
  • при заказе экскурсии дарим вам подарок - аудиоэкскурсию по Калуге "Говорящий Код". Эта аудиоэкскурсия дополнит вашу прогулку по Калуге. Важная информация: В связи с повышенным спросом на даты 2-4 ноября, 31 декабря 2025 г., 1-11 января, 21-23 февраля, 7-9 марта, 1-3 и 9-11 мая и 12-14 июня 2026г. для группы 1-5 человек цена составляет 8000 рублей Стоимость для большего количества людей уточняйте у менеджера.

Вы сами выбираете дату и время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Музей космонавтики
Завершение: Гостиные ряды
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • В связи с повышенным спросом на даты 2-4 ноября, 31 декабря 2025 г., 1-11 января, 21-23 февраля, 7-9 марта, 1-3 и 9-11 мая и 12-14 июня 2026г. для группы 1-5 человек цена составляет 8000 рублей
  • Стоимость для большего количества людей уточняйте у менеджера
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
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1
1
S
Спасибо большое, за такую познавательную, обширную экскурсию. Спасибо огромное, экскурсоводу Людмиле, она очень заботливо относилась, постоянно узнавала, как нам будет комфортнее, мы были с коляской с грудным ребёнком. Экскурсия очень
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интересная и для взрослых и ребёнка 10 лет. Не просто сухие факты, а история с вопросами и элементами квеста. А когда надо было найти клад, тут уже взрослые как дети, с азартом и неподдельной радость, стали его искать. В какой момент показалось, что будет утомительно три часа ходить по городу, но нет! Были остановки в магазине с калужским тестом и сувенирами. Остановки на чай, кофе.
Спасибо, Людмила, что познакомили нас с вашим городом! Нам очень понравилось! Спасибо за понимание и человечность!

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С
Спасибо большое, за такую познавательную, обширную экскурсию. Спасибо огромное, экскурсоводу Людмиле, она очень заботливо относилась, постоянно узнавала, как нам будет комфортнее, мы были с коляской с грудным ребёнком. Экскурсия очень
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интересная и для взрослых и ребёнка 10 лет. Не просто сухие факты, а история с вопросами и элементами квеста. А когда надо было найти клад, тут уже взрослые как дети, с азартом и неподдельной радость, стали его искать. В какой момент показалось, что будет утомительно три часа ходить по городу, но нет! Были остановки в магазине с калужским тестом и сувенирами. Остановки на чай, кофе.
Спасибо, Людмила, что познакомили нас с вашим городом! Нам очень понравилось! Спасибо за понимание и человечность!

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Ж
Замечательная экскурсия для любознательных детей: ориентация в фотографиям знаменательных зданий и скульптур, отслеживание маршрута по карте и обозначение остановок и гвоздь программы - поиск сокровища по карте. Пол Чили огромное удовольствие! Спасибо!!!!
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е
Замечательная экскурсия для любознательных детей: ориентация в фотографиям знаменательных зданий и скульптур, отслеживание маршрута по карте и обозначение остановок и гвоздь программы - поиск сокровища по карте. Пол Чили огромное удовольствие! Спасибо!!!!
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С
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К
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