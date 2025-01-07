Пешеходная экскурсия для семей с детьми с элементами квеста Вас ждет:

Старинная карта • Дегустация древнего лакомства калужан • Самые яркие истории • Поиск тайника с золотыми монетами Экскурсанты получат карты, на которых нанесен план Калуги 200-летней давности. По мере знакомства с историческими объектами нужно приклеивать их изображения на карту. Мы продегустируем старинное калужское лакомство, узнаем самые яркие истории о купеческих домах, повяжем ленточку «на желание». В конце экскурсии будем искать тайник с золотыми монетами. Что еще будет на экскурсии:.

Старинная карта • Дегустация древнего лакомства калужан • Самые яркие истории • Поиск тайника с золотыми монетами Экскурсанты получат карты, на которых нанесен план Калуги 200-летней давности. По мере знакомства с историческими объектами нужно приклеивать их изображения на карту. Мы продегустируем старинное калужское лакомство, узнаем самые яркие истории о купеческих домах, повяжем ленточку «на желание». В конце экскурсии будем искать тайник с золотыми монетами. Что еще будет на экскурсии:.

• Старинная карта • Дегустация древнего лакомства калужан • Самые яркие истории • Поиск тайника с золотыми монетами Экскурсанты получат карты, на которых нанесен план Калуги 200-летней давности. По мере знакомства с историческими объектами нужно приклеивать их изображения на карту. Мы продегустируем старинное калужское лакомство, узнаем самые яркие истории о купеческих домах, повяжем ленточку «на желание». В конце экскурсии будем искать тайник с золотыми монетами. Что еще будет на экскурсии: