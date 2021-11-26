Пешеходная экскурсия для семей с детьми с элементами квеста. Старинная карта, дегустация древнего лакомства калужан, самые яркие истории, поиск кувшина с золотыми монетами.
Каждая экскурсия - это маленькое приключение. Поэтому мы назвали свою новую экскурсию "Калужские приключения".
Это нестандартная, увлекательная обзорная экскурсия по Калуге с элементами квеста. Проводит её профессиональный экскурсовод, с пятилетним опытом работы.
Экскурсанты получат карты, на которых нанесен план Калуги 200-летней давности. По мере знакомства с историческими объектами нужно приклеивать их изображения на карту. Мы продегустируем старинное калужское лакомство, узнаем самые яркие истории о купеческих домах, повяжем ленточку "на желание". В конце экскурсии будем искать кувшин с золотыми монетами)
Что еще будет на экскурсии:
- узнаете, в какой части ракеты-носителя "Восток" находился первый космонавт.
- как жил "отец космонавтики". О его семье, трагедиях в жизни, об упорстве характера.
- почему Н. В. Гоголь приехал в Калугу к жене калужского губернатора.
- кто был "почетным пленником" в Калуге.
- увидите дом, в котором, возможно, живет привидение.
- прогуляетесь по двору самого роскошного дома Калуги начала XIX века.
- палаты Макарова построены на окраине города. Почему на этом месте была окраина?
- узнаете, в чем уникальность Каменного моста.
- поймете, почему арки присутственных мест разные по высоте.
- окажетесь на территории бывшей калужской крепости.
- увидите реку Оку и узнаете, почему она обмелела.
- посетите торговые купеческие ряды.
Экскурсия сопровождается демонстрацией наглядных материалов. Также будет много вопросов на "подумать-угадать"))
*По желанию, за отдельную плату можно заказать дегустационный набор "Калужские сласти". В него входит: старинный десерт Калужское тесто, мягкая заварная Заверинская баранка, единственная в России сухая яблочная пастила, калужский "пьяный" пряник.
Стоимость набора "Калужские сласти" - 100 р. /одна порция.