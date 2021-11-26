Нескучная обзорная пешеходная экскурсия «Калужские приключения»

Индивидуально
для 5 чел.
Нескучная обзорная пешеходная экскурсия «Калужские приключения»
Нескучная обзорная пешеходная экскурсия «Калужские приключения»
Нескучная обзорная пешеходная экскурсия «Калужские приключения»
Нескучная обзорная пешеходная экскурсия «Калужские приключения»
Нескучная обзорная пешеходная экскурсия «Калужские приключения»
Нескучная обзорная пешеходная экскурсия «Калужские приключения»
Нескучная обзорная пешеходная экскурсия «Калужские приключения»
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Пешеходная экскурсия для семей с детьми с элементами квеста. Старинная карта, дегустация древнего лакомства калужан, самые яркие истории, поиск кувшина с золотыми монетами.
Каждая экскурсия - это маленькое приключение. Поэтому мы назвали свою новую экскурсию "Калужские приключения".
Это нестандартная, увлекательная обзорная экскурсия по Калуге с элементами квеста. Проводит её профессиональный экскурсовод, с пятилетним опытом работы.
Экскурсанты получат карты, на которых нанесен план Калуги 200-летней давности. По мере знакомства с историческими объектами нужно приклеивать их изображения на карту. Мы продегустируем старинное калужское лакомство, узнаем самые яркие истории о купеческих домах, повяжем ленточку "на желание". В конце экскурсии будем искать кувшин с золотыми монетами)

Что еще будет на экскурсии:

  • узнаете, в какой части ракеты-носителя "Восток" находился первый космонавт.
  • как жил "отец космонавтики". О его семье, трагедиях в жизни, об упорстве характера.
  • почему Н. В. Гоголь приехал в Калугу к жене калужского губернатора.
  • кто был "почетным пленником" в Калуге.
  • увидите дом, в котором, возможно, живет привидение.
  • прогуляетесь по двору самого роскошного дома Калуги начала XIX века.
  • палаты Макарова построены на окраине города. Почему на этом месте была окраина?
  • узнаете, в чем уникальность Каменного моста.
  • поймете, почему арки присутственных мест разные по высоте.
  • окажетесь на территории бывшей калужской крепости.
  • увидите реку Оку и узнаете, почему она обмелела.
  • посетите торговые купеческие ряды.
Экскурсия сопровождается демонстрацией наглядных материалов. Также будет много вопросов на "подумать-угадать"))
*По желанию, за отдельную плату можно заказать дегустационный набор "Калужские сласти". В него входит: старинный десерт Калужское тесто, мягкая заварная Заверинская баранка, единственная в России сухая яблочная пастила, калужский "пьяный" пряник.
Стоимость набора "Калужские сласти" - 100 р. /одна порция.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Музей космонавтики
Завершение: Гостиные ряды
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Приходить на экскурсию следует только после согласования с гидом по телефону места и времени встречи.
  • В связи с повышенным спросом на 31 декабря - 9 января 2022 года, цена на экскурсию в эти дни выше: стоимость работы гида для группы 1-5 человек составляет 6000 рублей.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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