Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Калуги

Найдено 18 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Калуге, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
О Калуге - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
122 отзыва
Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
«Вы познакомитесь с самыми яркими памятниками Калуги и пройдете по одной из ее крупнейших улиц, где древность гармонично сочетается с современностью»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
3 800 за всё до 4 чел.
Калуга: путешествие сквозь эпохи
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
202 отзыва
Популярное предложение
Калуга: путешествие сквозь эпохи
Все самые интересные места города на насыщенной обзорной экскурсии
«Исследуя старинные и современные улицы Калуги, вы узнаете, как складывалась ее история от древних времен до наших дней»
Сегодня в 19:00
16 июня в 13:00
4 000 за всё до 5 чел.
Влюбиться в Калугу за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
127 отзывов
Влюбиться в Калугу: история, романтика и космос в одном туре
Исследуйте красоту Калуги: от купеческих особняков до космических достижений, всё в одной экскурсии
Начало: Ленина, 126 около Гостиных рядов, главный вход, на...
«Вы пройдете по старейшей улице города и увидите древние палаты купцов Коробовых»
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
5 300 за всё до 8 чел.
Винтажная Калуга
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Винтажная Калуга: индивидуальная экскурсия по антикварным лавкам и рынкам
Посетите антикварные лавки и блошиные рынки Калуги, узнайте историю города через старинные вещи и артефакты. Идеально для коллекционеров и любителей старины
«Вы сможете присмотреть вещицы с символикой города, картины с изображением улиц Калуги, старинные монеты, военную атрибутику, статуэтки и другие сокровища»
Сегодня в 17:00
16 июня в 09:00
4 000 за всё до 3 чел.
Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
20 отзывов
Мистическая Калуга: путешествие по легендам и рассказам
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, встретьте добрых привидений и раскройте тайны Калуги
Начало: На улице Ленина, 96А
«Пройдете по старинной Воскресенской улице и увидите место, где некогда проводили спиритические сеансы»
23 июня в 15:00
26 июня в 10:30
5 000 за всё до 5 чел.
Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
164 отзыва
Неформально-обзорная экскурсия по исторической Калуге
Исследуйте Калугу в уютной атмосфере: история без скучных лекций, живые рассказы и уникальные места
Начало: Около Музея истории космонавтики
«Мы увидим старейшую купеческую и дворянскую улицу Воскресенская — это музей под открытым небом»
23 июня в 15:30
26 июня в 10:00
5 500 за всё до 5 чел.
Сияй, вечерняя Калуга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Ночная экскурсия «Сияй, вечерняя Калуга»: погружение в историю
Проведите вечер в Калуге, исследуя её исторические сокровища под мерцание звёзд и городских огней
Начало: На площади Победы
11 июня в 20:00
12 июня в 20:00
4 300 за всё до 4 чел.
Две старинных улицы Калуги: там, где живёт душа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Старинные улицы Калуги: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в атмосферу старинных улиц Калуги и раскройте тайны драматического театра и калужского Арбата
Начало: Возле Калужского драматического театра
«Я расскажу, почему раньше эта улица называлась Облупской»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
3 800 за всё до 4 чел.
Высокий штиль - губернские архитекторы: история Калужских улиц
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Высокий штиль - губернские архитекторы: история Калужских улиц
Путешествие в прошлое Калуги: откройте архитектурные шедевры и узнайте тайны городских символов
«В хитросплетениях старинных улиц вы увидите результаты 8-летнего периода работы главного зодчего Калужской губернии Петра Никитина»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
6 800 за всё до 3 чел.
Прогулка по волшебным улицам Калуги «Исполнение желаний»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Экскурсия в Калуге «Исполнение желаний»: магия города ждёт вас
Встречайте уникальную возможность погрузиться в магию Калуги, где каждый уголок скрывает секреты исполнения ваших желаний
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
3 500 за всё до 5 чел.
Первое знакомство с Калугой
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
107 отзывов
Популярное предложение
Первое знакомство с Калугой
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: У музея истории космонавтики
«По центральной улице Калуги вы вернетесь в начальную точку путешествия»
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
8 000 за всё до 3 чел.
Едем в Тарусу, Поленово за вдохновением
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Таруса: экскурсия в российский Биарриц из Калуги
Приглашаем в увлекательное путешествие по Тарусе, где история сочетается с культурой в каждом уголке этого чарующего города
Начало: Калуга
«Мы подойдём к храму со стороны живописного изгиба улицы, через овраг, на дне которого построена симпатичная Боголюбская часовня и бьёт ключ со святой водой»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
19 500 за всё до 6 чел.
Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+
Прочувствовать атмосферу самой шумной, гулящей и опасной улицы города и открыть её тайны
Начало: В сквере ИМ.В.И. Ленина
«Что такое «облупа» и почему в Калуге была улица Облупская»
23 июня в 15:30
26 июня в 10:00
5 000 за всё до 5 чел.
Таинственная Калуга под покровом ночи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Ночная экскурсия в Калуге: мистика и секреты старинного города
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд в компании опытного гида на уникальной экскурсии по Калуге
Начало: Палаты Коробовых
«На улице Кирова, около дома купца Ракова, поговорим о том, чем отличился его владелец и чем знаменит его сын»
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
5 500 за всё до 5 чел.
Удивительные храмы Калуги
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Удивительные храмы Калуги: экскурсия в мир русского барокко
Откройте великолепие русского барокко с экскурсией по храмам Калуги - путешествие по духовным святыням
Начало: На улице Марата
«Маршрут прогулки пройдет по центру — главные объекты располагаются возле Городского парка, на улице Кирова и Воскресенской»
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
8 500 за всё до 3 чел.
Улица Калужских достопримечательностей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Улица Калужских достопримечательностей
Начало: Ул. Академика Королева, 2
«На перекрестке улиц Королёва и Циолковского стоит скульптурная композиция «Встреча Королёва и Циолковского»»
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 3 990 за всё до 5 чел.
Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
Познакомиться с историческим центром, знаменитыми горожанами и вкусными десертами
Начало: В районе Горуправы
«Мы пройдём по улицам Достоевского, Театральной, Дарвина»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
3 900 за всё до 6 чел.
Пора пара-пам-па по барам
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Пора пара-пам-па по барам
Вечерняя прогулка по мотивам купеческих гуляний с дегустацией калужских достопримечательностей
Начало: На улице Воскресенской
«Начнём прогулку на одной старинной улице и окунёмся в её тайны»
Сегодня в 17:30
10 июня в 17:30
6 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
    Вера очень приятный человек, легкая в общении. Экскурсия прошла легко и непринужденно, как будто гуляли со знакомой по новому городу.
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    Много информации, но совсем не академическая подача, что приятно и настраивает на позитивный лад. Не было пауз, неловкости или индифферентности со стороны гида. Рекомендую и взрослым и семьями с детьми.

  • А
    Александр
    29 мая 2024
    Калуга: путешествие сквозь эпохи
    Экскурсия Эдуарда - настоящий подарок для гостя города. Человек, который рассказывает не просто как экскурсовод, но как исследователь, погружённый в тему! Он очень любит свой город и это чувство передалось нам.
  • Г
    Глеб
    29 мая 2024
    Калуга: путешествие сквозь эпохи
    Провели с Эдуардом несколько замечательных часов и получили массу удовольствия! Человек невероятно приятный, контактный, с отличным чувством юмора. Не было
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    ни одного вопроса, на который мы не получили бы ответ: от исторических аспектов- до совета, где можно перекусить и какое местное мороженое попробовать.) Знания гида обширны, человек любит свой город и его историю. Необходимо подчеркнуть, что великолепно подобран образ: в какой - то момент действительно возникает ощущение, что тебя водит солдат 19го века (бонусом демонстрация реальных и весьма интересных артефактов, т. к. Эдуард действительно глубоко и в этой теме). Заметно, что человека в городе знают, прохожие раскланиваются.)) Непременно при случае постараемся снова встретиться с ним- и, безусловно, будем рекомендовать друзьям. Эдуард - категорическое спасибо! 👍

  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Первое знакомство с Калугой
    Спасибо за замечательную экскурсию и организованный трансфер. Всё было интересно, познавательно, комфортно. Мы в восторге. Вячеслав молодец! Очень обаятельный, знающий, интересный молодой человек.
  • А
    Алена
    25 мая 2024
    Калуга: путешествие сквозь эпохи
    Очень интересная экскурсия
  • Л
    Лариса
    16 мая 2024
    Едем в Тарусу, Поленово за вдохновением
    Лучшие экскурсоводы! Глубокие знания, умения их донести до клиента в интересной форме. Давать информацию всю поездку! Это лучшая экскурсия! Все было очень легко, интересно, познавательно и увлекательно! Люди болеют душой за свое дело! Рекомендую Всем!!!
  • Г
    Галина
    15 мая 2024
    Влюбиться в Калугу за 1 день
    Отличное мини путешествие по Калуге! Большое спасибо Екатерине за интересный, познавательный рассказ!
  • В
    Виктория
    13 мая 2024
    Высокий штиль - губернские архитекторы: история Калужских улиц
    9 мая посетили экскурсию "Высокий штиль — губернские архитекторы: история Калужских улиц". Анна-чудесный гид: глубокое знание, грамотная, образная речь, хорошая дикция
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    и идеальный темп, позволяющий всё не только слушать, но и слышать. Экскурсия получилась очень душевная, в рассказ вложены искренний интерес и любовь к истории города. Почерпнули для себя много нового. Сказать, что мы остались в восторге, это ничего не сказать! Просто великолепно!

  • В
    Валентина
    11 мая 2024
    Прогулка по волшебным улицам Калуги «Исполнение желаний»
    Евгения, приятный экскурсовод, все очень интересно и подробно рассказала со знанием дела, узнали много нового, было познавательно, нам понравилась экскурсия. Всем остались довольны, рекомендую данную экскурсию и Евгению как экскурсовода
    Евгения, приятный экскурсовод, все очень интересно и подробно рассказала со знанием дела, узнали много нового, былоЕвгения, приятный экскурсовод, все очень интересно и подробно рассказала со знанием дела, узнали много нового, былоЕвгения, приятный экскурсовод, все очень интересно и подробно рассказала со знанием дела, узнали много нового, былоЕвгения, приятный экскурсовод, все очень интересно и подробно рассказала со знанием дела, узнали много нового, было
  • Н
    Наталья
    11 мая 2024
    Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор
    Сегодня мы сходили с Верой на экскурсию по мистическим местам Калуги. 2.5 часа на одном дыхании. Не заметили, как пролетело
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    время. Вера рассказывает малоизвестные факты о городе, который она очень любит и прекрасно знает. Было желание слушать еще и еще. Спасибо за прекрасную прогулку)

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Улицы и переулки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
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  5. Драматический театр
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  8. Ракета-носитель «Восток»
  9. Дом купца Ракова
  10. Дворец Золотарева
Сколько стоит экскурсия по Калуге в июне 2024
Сейчас в Калуге в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 3 500 до 19 500. Туристы уже оставили гидам 828 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Калуги. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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