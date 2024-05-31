1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
«Вы познакомитесь с самыми яркими памятниками Калуги и пройдете по одной из ее крупнейших улиц, где древность гармонично сочетается с современностью»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
3 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Калуга: путешествие сквозь эпохи
Все самые интересные места города на насыщенной обзорной экскурсии
«Исследуя старинные и современные улицы Калуги, вы узнаете, как складывалась ее история от древних времен до наших дней»
Сегодня в 19:00
16 июня в 13:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Калугу: история, романтика и космос в одном туре
Исследуйте красоту Калуги: от купеческих особняков до космических достижений, всё в одной экскурсии
Начало: Ленина, 126 около Гостиных рядов, главный вход, на...
«Вы пройдете по старейшей улице города и увидите древние палаты купцов Коробовых»
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
5 300₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Винтажная Калуга: индивидуальная экскурсия по антикварным лавкам и рынкам
Посетите антикварные лавки и блошиные рынки Калуги, узнайте историю города через старинные вещи и артефакты. Идеально для коллекционеров и любителей старины
«Вы сможете присмотреть вещицы с символикой города, картины с изображением улиц Калуги, старинные монеты, военную атрибутику, статуэтки и другие сокровища»
Сегодня в 17:00
16 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мистическая Калуга: путешествие по легендам и рассказам
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, встретьте добрых привидений и раскройте тайны Калуги
Начало: На улице Ленина, 96А
«Пройдете по старинной Воскресенской улице и увидите место, где некогда проводили спиритические сеансы»
23 июня в 15:00
26 июня в 10:30
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неформально-обзорная экскурсия по исторической Калуге
Исследуйте Калугу в уютной атмосфере: история без скучных лекций, живые рассказы и уникальные места
Начало: Около Музея истории космонавтики
«Мы увидим старейшую купеческую и дворянскую улицу Воскресенская — это музей под открытым небом»
23 июня в 15:30
26 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ночная экскурсия «Сияй, вечерняя Калуга»: погружение в историю
Проведите вечер в Калуге, исследуя её исторические сокровища под мерцание звёзд и городских огней
Начало: На площади Победы
11 июня в 20:00
12 июня в 20:00
4 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старинные улицы Калуги: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в атмосферу старинных улиц Калуги и раскройте тайны драматического театра и калужского Арбата
Начало: Возле Калужского драматического театра
«Я расскажу, почему раньше эта улица называлась Облупской»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
3 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Высокий штиль - губернские архитекторы: история Калужских улиц
Путешествие в прошлое Калуги: откройте архитектурные шедевры и узнайте тайны городских символов
«В хитросплетениях старинных улиц вы увидите результаты 8-летнего периода работы главного зодчего Калужской губернии Петра Никитина»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
6 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия в Калуге «Исполнение желаний»: магия города ждёт вас
Встречайте уникальную возможность погрузиться в магию Калуги, где каждый уголок скрывает секреты исполнения ваших желаний
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Первое знакомство с Калугой
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: У музея истории космонавтики
«По центральной улице Калуги вы вернетесь в начальную точку путешествия»
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Таруса: экскурсия в российский Биарриц из Калуги
Приглашаем в увлекательное путешествие по Тарусе, где история сочетается с культурой в каждом уголке этого чарующего города
Начало: Калуга
«Мы подойдём к храму со стороны живописного изгиба улицы, через овраг, на дне которого построена симпатичная Боголюбская часовня и бьёт ключ со святой водой»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
19 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+
Прочувствовать атмосферу самой шумной, гулящей и опасной улицы города и открыть её тайны
Начало: В сквере ИМ.В.И. Ленина
«Что такое «облупа» и почему в Калуге была улица Облупская»
23 июня в 15:30
26 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ночная экскурсия в Калуге: мистика и секреты старинного города
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд в компании опытного гида на уникальной экскурсии по Калуге
Начало: Палаты Коробовых
«На улице Кирова, около дома купца Ракова, поговорим о том, чем отличился его владелец и чем знаменит его сын»
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Удивительные храмы Калуги: экскурсия в мир русского барокко
Откройте великолепие русского барокко с экскурсией по храмам Калуги - путешествие по духовным святыням
Начало: На улице Марата
«Маршрут прогулки пройдет по центру — главные объекты располагаются возле Городского парка, на улице Кирова и Воскресенской»
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Улица Калужских достопримечательностей
Начало: Ул. Академика Королева, 2
«На перекрестке улиц Королёва и Циолковского стоит скульптурная композиция «Встреча Королёва и Циолковского»»
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 3 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
Познакомиться с историческим центром, знаменитыми горожанами и вкусными десертами
Начало: В районе Горуправы
«Мы пройдём по улицам Достоевского, Театральной, Дарвина»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
3 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Пора пара-пам-па по барам
Вечерняя прогулка по мотивам купеческих гуляний с дегустацией калужских достопримечательностей
Начало: На улице Воскресенской
«Начнём прогулку на одной старинной улице и окунёмся в её тайны»
Сегодня в 17:30
10 июня в 17:30
6 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина31 мая 2024Вера очень приятный человек, легкая в общении. Экскурсия прошла легко и непринужденно, как будто гуляли со знакомой по новому городу.
- ААлександр29 мая 2024Экскурсия Эдуарда - настоящий подарок для гостя города. Человек, который рассказывает не просто как экскурсовод, но как исследователь, погружённый в тему! Он очень любит свой город и это чувство передалось нам.
- ГГлеб29 мая 2024Провели с Эдуардом несколько замечательных часов и получили массу удовольствия! Человек невероятно приятный, контактный, с отличным чувством юмора. Не было
- ММарина26 мая 2024Спасибо за замечательную экскурсию и организованный трансфер. Всё было интересно, познавательно, комфортно. Мы в восторге. Вячеслав молодец! Очень обаятельный, знающий, интересный молодой человек.
- ААлена25 мая 2024Очень интересная экскурсия
- ЛЛариса16 мая 2024Лучшие экскурсоводы! Глубокие знания, умения их донести до клиента в интересной форме. Давать информацию всю поездку! Это лучшая экскурсия! Все было очень легко, интересно, познавательно и увлекательно! Люди болеют душой за свое дело! Рекомендую Всем!!!
- ГГалина15 мая 2024Отличное мини путешествие по Калуге! Большое спасибо Екатерине за интересный, познавательный рассказ!
- ВВиктория13 мая 20249 мая посетили экскурсию "Высокий штиль — губернские архитекторы: история Калужских улиц". Анна-чудесный гид: глубокое знание, грамотная, образная речь, хорошая дикция
- ВВалентина11 мая 2024Евгения, приятный экскурсовод, все очень интересно и подробно рассказала со знанием дела, узнали много нового, было познавательно, нам понравилась экскурсия. Всем остались довольны, рекомендую данную экскурсию и Евгению как экскурсовода
- ННаталья11 мая 2024Сегодня мы сходили с Верой на экскурсию по мистическим местам Калуги. 2.5 часа на одном дыхании. Не заметили, как пролетело
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Калуге в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 3 500 до 19 500. Туристы уже оставили гидам 828 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Калуги. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод