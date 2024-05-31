Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых

Погрузитесь в мир тайн Калуги вместе с квест-экскурсией для всей семьи. Узнайте секреты города и почувствуйте себя настоящими исследователями
Любознательные путешественники всех возрастов смогут разгадать секреты миниатюрных космонавтиков, спрятанных в самых необычных местах Калуги.

Вам предстоит ориентироваться на местности, искать подсказки, разгадывать загадки и выполнять задания.

Участники почувствуют себя настоящими исследователями
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и узнают самые интересные секреты города-колыбели космонавтики.

Квест-экскурсия включает посещение старинных улиц и переулков, Театральной площади, калужского Арбата и других знаковых мест. Экскурсия подходит для детей, семей с детьми и всех, кто готов к приключениям.

Удобная обувь, одежда по погоде, блокнот с ручкой, вода и легкий перекус помогут вам полностью погрузиться в космические приключения.

Возможно проведение для класса или большего количества участников, стоимость уточняйте при бронировании. Экскурсию проведёт опытный гид из нашей команды

5
7 отзывов

5 причин купить этот квест

  1. 🔍 Увлекательный квест для всей семьи
  2. 🚀 Погружение в историю космонавтики
  3. 🗺️ Исследование уникальных мест Калуги
  4. 🎭 Знакомство с культурными объектами
  5. 🔑 Разгадывание интересных загадок

Что можно увидеть

  • Театральная площадь
  • Калужский драматический театр
  • Калужский Арбат
  • Дворец торжеств
  • Площадь Старый Торг
  • Комплекс Гостиных рядов
Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание квеста

Что вас ожидает

Вы отправитесь в приключение, в котором отыщете отважных покорителей Космоса и хранителей историй древней Калуги. С их помощью вы станете частью увлекательной жизни Калуги, её прошлого, настоящего и будущего.

  • В поисках космонавтиков мы посетим старинные улицы и самые необычные переулки Калуги.
  • Вы побываете на Театральной площади, где узнаете о Калужском драматическом театре и познакомитесь с его космическими друзьями.
  • Пройдёмся по калужскому Арбату, чтобы изучить его основные арт-объекты и традиции. Там нас встретит сам Константин Эдуардович Циолковский.
  • Ещё один почётный калужанин, с которым вы познакомитесь, — Александр Леонидович Чижевский. Вы узнаете всё о его удивительной люстре и не только.
  • Кроме того, на нашем пути будет нарядный Дворец торжеств, площадь Старый Торг и комплекс Гостиных рядов, где вам предстоит разгадать секрет космонавтиков-тестоедов.

Кому подойдёт экскурсия

Детям, семьям с детьми и всем, кто готов к приключениям.

Организационные детали

  • Вам пригодится: удобная обувь, одежда по погоде, блокнот с ручкой. Возьмите с собой воду и легкий перекус, чтобы ничто не отвлекало вас от космических приключений.
  • Возможно проведение экскурсии-квеста для класса или большего количества участников. Стоимость уточняйте при бронировании.
  • Экскурсию-квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Калужского драматического театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
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2
1
Алла
31 мая 2024
31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего. Безумно интересно и познавательно, два часа пролетели, как пять минут. Юлия потрясающий рассказчик, ребенок слушал ее практически не моргая). С удовольствием ещё раз вернёмся.
Спасибо огромное Юлии, благодаря ей мы полюбили ваш город ещё больше.
31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего.31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего.31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего.31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего.31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего.31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего.31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего.
Ольга
26 мая 2024
Юлия провела замечательную экскурсию, 2 часа пролетели мгновенно. Взрослые узнали много интересных фактов, а дети были увлечены «поиском следующего объекта». Юля, отдельное спасибо, что подстраивались под наши особенности перемещения и находили, где можно передохнуть.
V
20 мая 2024
Отличная экскурсия! Юлия находит общий язык с детьми любых возрастов, интересно и увлекательно водит по Калуге! Большие порции новых знаний и позитива обеспечены!
А
15 мая 2024
Чудесная девушка экскурсовод и необычный формат проведения!
Рекомендую для совместного досуга с детками.
А
9 мая 2024
Для детей будет интересно
В
29 апр 2024
Очень понравилась экскурсия, проведенная Юлией! Ей удалось преподнести материал увлекательно, доступно и интересно и для взрослых участников и ребенка 10 лет. Маршрут продуман до мелочей, а сама экскурсия динамичная, легкая, время пролетело незаметно. Спасибо за яркие впечатления и возможность познакомиться с космонавтиками! 😀👏👏👏
Татьяна
29 апр 2024
Спасибо огромное Юлии. Материал ориентирован на возраст детей, но при этом и взрослые вопросы не остаются без внимания. Огромное удовольствие от прогулки

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