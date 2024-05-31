Любознательные путешественники всех возрастов смогут разгадать секреты миниатюрных космонавтиков, спрятанных в самых необычных местах Калуги.
Вам предстоит ориентироваться на местности, искать подсказки, разгадывать загадки и выполнять задания.
Участники почувствуют себя настоящими исследователями
Вам предстоит ориентироваться на местности, искать подсказки, разгадывать загадки и выполнять задания.
Участники почувствуют себя настоящими исследователями
5 причин купить этот квест
- 🔍 Увлекательный квест для всей семьи
- 🚀 Погружение в историю космонавтики
- 🗺️ Исследование уникальных мест Калуги
- 🎭 Знакомство с культурными объектами
- 🔑 Разгадывание интересных загадок
Что можно увидеть
- Театральная площадь
- Калужский драматический театр
- Калужский Арбат
- Дворец торжеств
- Площадь Старый Торг
- Комплекс Гостиных рядов
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание квеста
Что вас ожидает
Вы отправитесь в приключение, в котором отыщете отважных покорителей Космоса и хранителей историй древней Калуги. С их помощью вы станете частью увлекательной жизни Калуги, её прошлого, настоящего и будущего.
- В поисках космонавтиков мы посетим старинные улицы и самые необычные переулки Калуги.
- Вы побываете на Театральной площади, где узнаете о Калужском драматическом театре и познакомитесь с его космическими друзьями.
- Пройдёмся по калужскому Арбату, чтобы изучить его основные арт-объекты и традиции. Там нас встретит сам Константин Эдуардович Циолковский.
- Ещё один почётный калужанин, с которым вы познакомитесь, — Александр Леонидович Чижевский. Вы узнаете всё о его удивительной люстре и не только.
- Кроме того, на нашем пути будет нарядный Дворец торжеств, площадь Старый Торг и комплекс Гостиных рядов, где вам предстоит разгадать секрет космонавтиков-тестоедов.
Кому подойдёт экскурсия
Детям, семьям с детьми и всем, кто готов к приключениям.
Организационные детали
- Вам пригодится: удобная обувь, одежда по погоде, блокнот с ручкой. Возьмите с собой воду и легкий перекус, чтобы ничто не отвлекало вас от космических приключений.
- Возможно проведение экскурсии-квеста для класса или большего количества участников. Стоимость уточняйте при бронировании.
- Экскурсию-квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Калужского драматического театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Калуге
Провели экскурсии для 178 туристов
Я Юлия — профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алла
31 мая 2024
31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего. Безумно интересно и познавательно, два часа пролетели, как пять минут. Юлия потрясающий рассказчик, ребенок слушал ее практически не моргая). С удовольствием ещё раз вернёмся.
Спасибо огромное Юлии, благодаря ей мы полюбили ваш город ещё больше.
Спасибо огромное Юлии, благодаря ей мы полюбили ваш город ещё больше.
Ольга
26 мая 2024
Юлия провела замечательную экскурсию, 2 часа пролетели мгновенно. Взрослые узнали много интересных фактов, а дети были увлечены «поиском следующего объекта». Юля, отдельное спасибо, что подстраивались под наши особенности перемещения и находили, где можно передохнуть.
V
Vladislav
20 мая 2024
Отличная экскурсия! Юлия находит общий язык с детьми любых возрастов, интересно и увлекательно водит по Калуге! Большие порции новых знаний и позитива обеспечены!
А
Анна
15 мая 2024
Чудесная девушка экскурсовод и необычный формат проведения!
Рекомендую для совместного досуга с детками.
Рекомендую для совместного досуга с детками.
А
Алексей
9 мая 2024
Для детей будет интересно
В
Владимир
29 апр 2024
Очень понравилась экскурсия, проведенная Юлией! Ей удалось преподнести материал увлекательно, доступно и интересно и для взрослых участников и ребенка 10 лет. Маршрут продуман до мелочей, а сама экскурсия динамичная, легкая, время пролетело незаметно. Спасибо за яркие впечатления и возможность познакомиться с космонавтиками! 😀👏👏👏
Татьяна
29 апр 2024
Спасибо огромное Юлии. Материал ориентирован на возраст детей, но при этом и взрослые вопросы не остаются без внимания. Огромное удовольствие от прогулки
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