Любознательные путешественники всех возрастов смогут разгадать секреты миниатюрных космонавтиков, спрятанных в самых необычных местах Калуги.Вам предстоит ориентироваться на местности, искать подсказки, разгадывать загадки и выполнять задания.Участники почувствуют себя настоящими исследователями

и узнают самые интересные секреты города-колыбели космонавтики. Квест-экскурсия включает посещение старинных улиц и переулков, Театральной площади, калужского Арбата и других знаковых мест. Экскурсия подходит для детей, семей с детьми и всех, кто готов к приключениям. Удобная обувь, одежда по погоде, блокнот с ручкой, вода и легкий перекус помогут вам полностью погрузиться в космические приключения. Возможно проведение для класса или большего количества участников, стоимость уточняйте при бронировании. Экскурсию проведёт опытный гид из нашей команды

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание квеста

Что вас ожидает

Вы отправитесь в приключение, в котором отыщете отважных покорителей Космоса и хранителей историй древней Калуги. С их помощью вы станете частью увлекательной жизни Калуги, её прошлого, настоящего и будущего.

В поисках космонавтиков мы посетим старинные улицы и самые необычные переулки Калуги.

Вы побываете на Театральной площади, где узнаете о Калужском драматическом театре и познакомитесь с его космическими друзьями.

Пройдёмся по калужскому Арбату, чтобы изучить его основные арт-объекты и традиции. Там нас встретит сам Константин Эдуардович Циолковский.

Ещё один почётный калужанин, с которым вы познакомитесь, — Александр Леонидович Чижевский. Вы узнаете всё о его удивительной люстре и не только.

Кроме того, на нашем пути будет нарядный Дворец торжеств, площадь Старый Торг и комплекс Гостиных рядов, где вам предстоит разгадать секрет космонавтиков-тестоедов.

Кому подойдёт экскурсия

Детям, семьям с детьми и всем, кто готов к приключениям.

Организационные детали