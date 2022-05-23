понедельник 10:00, среда в 10:00, суббота в 10:00

Незабываемая Оптина пустынь

5
2 отзыва
Незабываемая Оптина пустынь
Незабываемая Оптина пустынь
Незабываемая Оптина пустынь
Незабываемая Оптина пустынь
Незабываемая Оптина пустынь
Незабываемая Оптина пустынь
Монастырь Свято-Введенская Оптина Пустынь, расположенная в живописном сосновом лесу недалеко от города Козельска, по праву считается одним из мощнейших очагов духовной жизни России. Несмотря на то, что обитель существует с XV века, наибольшую известность и влияние Оптина пустынь приобрела только в XIX веке. Это было связано с жизнью святых оптинских старцев, таких как Амвросий, Нектарий, Макарий, Варсонофий, Анатолий,оставивших значительный духовный след и влияние на русское православие. Их собеседниками являлись такие великие представители российской культуры, как Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, К. Н. Леонтьев, С. А. Нилус, донесших до нас духовное наследие этих святых подвижников.
Архитектурный ансамбль Оптиной пустыни не раз перестраивался, до наших дней дошли храмы XVIII-XIX веков: Введенский собор (1750-1771 гг.), церковь во имя Казанской иконы Божией Матери (1805-1811), храм преподобной Марии Египетской (1824 с перестройками второй половины XIX в. Есть и церкви современной эпохи: храм во имя Владимирской иконы Божией Матери (1998 г.), храм Преображения Господня (2005-2007 гг.).
Главными святынями большинства храмов монастыря являются мощи святых оптинских старцев (преподобных Амвросия, Нектария, Макария, Льва, Илариона, Варсонофия, Анатолия, Иосифа Оптинских), и новомучеников Оптинских; чтимая «Казанская» икона Божией Матери.
Для желающих существует возможность поговорить, исповедоваться в субботу и в воскресенье у одного из известных старцев Оптиной, архимандрита Антония (Гаврилова).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные расходы
Что не входит
  • Личные траты
Где начинаем и завершаем?
Начало: парковка возле м. Юго-Западная
Завершение: по желанию клиента
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник 10:00, среда в 10:00, суббота в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

понедельник 10:00, среда в 10:00, суббота в 10:00

Отзывы от туристов

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