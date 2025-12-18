Путешествие в мир современного искусства и природы

Эта экскурсия-квест знакомит с уникальным арт-парком Никола-Ленивец, где произведения современного искусства гармонично вписаны в природный ландшафт. Маршрут превращает прогулку по парку в увлекательное приключение с поиском и изучением арт-объектов.

Встреча с искусством в природной среде

Во время квеста вы обнаружите среди лесов и полей масштабные инсталляции — деревянные скульптуры, гигантское ухо, лабинтинты и другие объекты, созданные известными художниками и архитекторами. Каждый арт-объект имеет свою историю создания и символическое значение.

Творческое исследование

Вы узнаете о концепциях художников, особенностях работы с природными материалами и о том, как рождаются легенды вокруг этих необычных произведений. Особое внимание уделяется объекту «Бобур» и другим значимым работам парка. Важная информация:

Для посетителей до 14 лет вход бесплатный.