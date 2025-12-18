Экскурсия-квест по арт-парку Никола-Ленивец с поиском и изучением объектов современного искусства, гармонично вписанных в природный ландшафт. Вы узнаете истории создания скульптур и символику произведений.
Описание квеста
Путешествие в мир современного искусства и природы
Эта экскурсия-квест знакомит с уникальным арт-парком Никола-Ленивец, где произведения современного искусства гармонично вписаны в природный ландшафт. Маршрут превращает прогулку по парку в увлекательное приключение с поиском и изучением арт-объектов.
Встреча с искусством в природной среде
Во время квеста вы обнаружите среди лесов и полей масштабные инсталляции — деревянные скульптуры, гигантское ухо, лабинтинты и другие объекты, созданные известными художниками и архитекторами. Каждый арт-объект имеет свою историю создания и символическое значение.
Творческое исследование
Вы узнаете о концепциях художников, особенностях работы с природными материалами и о том, как рождаются легенды вокруг этих необычных произведений. Особое внимание уделяется объекту «Бобур» и другим значимым работам парка. Важная информация:
Для посетителей до 14 лет вход бесплатный.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в парк - 500 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Деревня Звизжи, 1, сельское поселение Угорское, Дзержинский муниципальный округ, Калужская область
Завершение: Деревня Звизжи, 1
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Калуги
