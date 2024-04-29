Мои заказы

Земля - Луна. Калуга - Марс. Космическая идентичность Калужской Земли

Калугу не зря называют колыбелью космонавтики.

В нашем городе много памятных мест, связанных с жизнью и деятельностью Константина Эдуардовича Циолковского, основоположника теоретической космонавтики.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

Калуга — колыбель космонавтики

Калуга — уникальный город, играющий важную роль в русской истории космонавтики. В XIX-XX веках его земля была местом проживания выдающихся философов-космистов, таких как Николай Федоров, Константин Циолковский и Александр Чижевский. Их идеи были вдохновлены Калужской природой, и они считали, что полет в космос станет важным этапом в развитии человечества, возможностью достичь бессмертия.

Космическое наследие

Калугу справедливо называют «колыбелью космонавтики». В нашем городе вы сможете найти множество памятных мест, связанных с жизнью Константина Эдуардовича Циолковского, основоположника теоретической космонавтики. В 1932 году он произнес замечательную фразу: «Герои и смельчаки проложат первые трассы: Земля – орбита Луны, Земля – орбита Марса и ещё далее».

Хотя на сегодняшний день путешествие из Калуги на Марс всё ещё невозможно, многие предсказания этого выдающегося учёного уже сбылось. Например, интересный памятник, изображающий его на велосипеде.

Что посмотреть

  • Смотровая площадка с космическим видом рядом с ракетно-космическим комплексом.
  • Памятник, посвящённый 600-летию города с капсулой, когда-то хранившей послание потомкам.
  • Скульптуры Константина Циолковского и Сергея Королёва на пересечении улиц Королёва и Циолковского.

Дом-музей Циолковского

Во время экскурсии вы сможете увидеть дом-музей Циолковского. Этот маленький дом на окраине города, несмотря на трудные времена, сохранил в себе «дверь в мировое космическое пространство». Здесь, на небольшой веранде, находилась аэродинамическая труба, а в кабинете писались статьи и книги, положившие начало теоретической космонавтике.

Первый в мире Музей Космонавтики

Из уютного деревянного домика вы сможете перейти в огромный и великолепный первый в мире Музей Космонавтики. Это наш космический Парфенон, где каждый найдёт вдохновение, связанное с удивительными открытиями человечества. Первые экспонаты музея были предоставлены Сергеем Павловичем Королёвым и заложены космонавтом № 1.

Таким образом, Калуга является не только городом с богатыми историческими традициями, но и местом, где мечты о космосе становятся реальностью.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ключевые точки экскурсии:
  • Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского
  • Парк Циолковского
  • Дом-музей Циолковского
  • Сквер Мира
  • Памятник теоретику и практику (Циолковскому и Королёву)
  • «шарик» - памятник 600-летию Калуги
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты в музеи
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Экскурсия пешеходная
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

А
Анна
29 апр 2024
Ирина очень увлекательно провела нас по всем важным, знаковым местам, рассказав нюансы и подробности, умело адаптировав программу для детей. Спасибо!

