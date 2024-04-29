В нашем городе много памятных мест, связанных с жизнью и деятельностью Константина Эдуардовича Циолковского, основоположника теоретической космонавтики.
Калуга — колыбель космонавтики
Калуга — уникальный город, играющий важную роль в русской истории космонавтики. В XIX-XX веках его земля была местом проживания выдающихся философов-космистов, таких как Николай Федоров, Константин Циолковский и Александр Чижевский. Их идеи были вдохновлены Калужской природой, и они считали, что полет в космос станет важным этапом в развитии человечества, возможностью достичь бессмертия.
Космическое наследие
Калугу справедливо называют «колыбелью космонавтики». В нашем городе вы сможете найти множество памятных мест, связанных с жизнью Константина Эдуардовича Циолковского, основоположника теоретической космонавтики. В 1932 году он произнес замечательную фразу: «Герои и смельчаки проложат первые трассы: Земля – орбита Луны, Земля – орбита Марса и ещё далее».
Хотя на сегодняшний день путешествие из Калуги на Марс всё ещё невозможно, многие предсказания этого выдающегося учёного уже сбылось. Например, интересный памятник, изображающий его на велосипеде.
Что посмотреть
- Смотровая площадка с космическим видом рядом с ракетно-космическим комплексом.
- Памятник, посвящённый 600-летию города с капсулой, когда-то хранившей послание потомкам.
- Скульптуры Константина Циолковского и Сергея Королёва на пересечении улиц Королёва и Циолковского.
Дом-музей Циолковского
Во время экскурсии вы сможете увидеть дом-музей Циолковского. Этот маленький дом на окраине города, несмотря на трудные времена, сохранил в себе «дверь в мировое космическое пространство». Здесь, на небольшой веранде, находилась аэродинамическая труба, а в кабинете писались статьи и книги, положившие начало теоретической космонавтике.
Первый в мире Музей Космонавтики
Из уютного деревянного домика вы сможете перейти в огромный и великолепный первый в мире Музей Космонавтики. Это наш космический Парфенон, где каждый найдёт вдохновение, связанное с удивительными открытиями человечества. Первые экспонаты музея были предоставлены Сергеем Павловичем Королёвым и заложены космонавтом № 1.
Таким образом, Калуга является не только городом с богатыми историческими традициями, но и местом, где мечты о космосе становятся реальностью.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ключевые точки экскурсии:
- Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского
- Парк Циолковского
- Дом-музей Циолковского
- Сквер Мира
- Памятник теоретику и практику (Циолковскому и Королёву)
- «шарик» - памятник 600-летию Калуги
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в музеи
Важная информация
- Экскурсия пешеходная