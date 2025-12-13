Героическая поэма. Ржев - Вязьма - Калуга - Тула
Начало: Москва
«Отъезд в Ржев (~230 км, 3,5 часа)»
9 апр в 10:00
30 апр в 10:00
от 21 900 ₽ за человека
Героическая поэма. Зимний тур. Ржев - Вязьма - Калуга - Тула
Начало: Москва / Владимир
3 янв в 10:00
от 24 900 ₽ за человека
Душа русской провинции. Ржев - Вязьма - Калуга - Тула - Рязань
Начало: Москва
9 апр в 10:00
30 апр в 10:00
от 26 900 ₽ за человека
