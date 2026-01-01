Душа русской провинции. Ржев - Вязьма - Калуга - Тула - Рязань. Зимний тур
Начало: Москва / Владимир
«Вы посетите Вязьму, Калугу, Тулу и Рязань»
8 окт в 10:00
31 окт в 10:00
от 26 900 ₽ за человека
По дорогам российских губерний. Калуга - Тула - Рязань
Начало: Москва
«Вы посетите Калугу, Тулу, Рязань и Зарайск, побываете в единственном музее бумаги в Полотняном заводе, а также познакомитесь с историей космонавтики»
7 мар в 10:00
24 апр в 10:00
от 24 900 ₽ за человека
По дорогам российских губерний. Калуга - Тула - Рязань. Зимний тур
Начало: Москва / Владимир
«Вы посетите Калугу, Тулу, Рязань и Зарайск, побываете в единственном музее бумаги в Полотняном заводе, а также познакомитесь с историей космонавтики»
6 фев в 10:00
2 окт в 10:00
от 24 900 ₽ за человека
Душа русской провинции. Ржев - Вязьма - Калуга - Тула - Рязань
Начало: Москва
«Вы посетите Вязьму, Калугу, Тулу и Рязань»
9 апр в 10:00
30 апр в 10:00
от 26 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Рязань»
Самые популярные туры этой рубрики в Калуге
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Калуге
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Калуге в январе 2026
Сейчас в Калуге в категории "Рязань" можно забронировать 4 тура от 24 900 до 26 900. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте тур в Калуге на 2026 год по теме «Рязань», 3 ⭐ отзыва, цены от 24900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март