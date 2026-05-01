На участке реки от Дудоровского до Чернышено почти нет населенных пунктов, а большие дороги
Программа тура по дням
Встреча в Калуге и начало сплава
08:00 Встреча на ж/д вокзале Калуга-1.
09:00 Встреча на ж/д вокзале Калуга-2.
09:00-11:00 Переезд к мосту за село Дудоровский, начало маршрута (130км).
11:00-12:00 Инструктаж, выдача снаряжения, подготовка лодок.
12:00-13:00 Обед.
13:00-17:00 Сплав на байдарках
17:00 Установка лагеря.
Игры. Отдых. Баня. Рыбалка.
19:00 Ужин.
Отдых. Вечерний костер.
Продолжение сплава на байдарках
09:00 Завтрак.
10:00-13:00 Сплав на байдарках.
13:00-14:30 Отдых, игры.
Обед.
14:30-17:00 Сплав на байдарках.
17:00-19:00 Установка лагеря.
Отдых. Баня. Рыбалка.
19:00 Ужин.
Вечерний костер.
Продолжение сплава
09:00 Завтрак.
10:00-13:00 Сплав на байдарках.
13:00-14:30 Отдых, игры, обед.
14:30-17:00 Сплав на байдарках.
17:00-19:00 Установка лагеря.
Отдых. Баня. Рыбалка.
19:00 Ужин.
Вечерний костер.
Отъезд
09:00 Завтрак.
10:00-13:00 Сплав на байдарках.
14.00 Обед.
14:00-16:00 Сдача снаряжения.
Подготовка к отъезду.
16:00-18:00 Переезд на ж/д-вокзал Калуга-2 (95 км).
18:00-19:00 Переезд на ж/д-вокзал Калуга-1.
Проживание
Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.
Варианты проживания
Палатка
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в палатках
- Доставка туристов и снаряжения от Калуги до реки и обратно
- Трехразовое горячее питание на маршруте
- Аренда байдарок, палаток, спальников, ковриков, гермоупаковок и другого необходимого снаряжения
- Инструкторское обслуживание
- Походная баня
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калуги и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- зонтик или накидка от дождя;
- легкие штаны и рубашка с длинными рукавами;
- шляпа или бейсболка;
- солнцезащитный крем;
- резиновые тапочки, сланцы для сплава (в байдарке участники находятся в обуви);
- спрей или крем от комаров (рекомендуем «Gardex»);
- на вечер куртка или свитер, джинсы или брюки (не бриджи и не шорты), ботинки или кроссовки;
- фонарик;
- посуда: металлические или пластиковые миски, кружки, ложки.
Для сохранности личных вещей Вам предложат гермомешки объемом 60 л, которые сохранят Вашу одежду и спальный мешок в сухом виде в течение всего отдыха.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой предоставляется транспорт?
В зависимости от расстояния, качества дороги и количества туристов, могут быть использованы микроавтобусы «Газель», «Форд-Транзит» или «Мерседес-Спринтер».
Каркасные байдарки и снаряжение могут перевозиться на прицепе или верхнем багажнике, надувные байдарки — в багажнике или на заднем сидении автобуса.
Какие препараты входят в аптечку первой помощи?
В нашу аптечку для походов на байдарках входит:
- супрастин (лоратадин);
- анальгин (цитрамон);
- кеторол (кетанов) таб;
- иммодиум (лоперамид);
- активированный уголь;
- левомицитин, таб.;
- пантенол, крем;
- перекись водорода (хлоргексидин);
- йод, зеленка;
- пластыри бактерицидные;
- лейкопластырь, рулон;
- салфетки стерильные;
- бинты (3-5 шт.)
- левомеколь (метилурацил);
- левомицетин (капли глазные)
- нафтизин;
- валидол, нитроглицерин;
- ацетилсалициловая кислота;
- парацетомол;
- дротаверина гидрохлорид (но-шпа).
Какое примерное меню в туре?
Мы готовим для наших друзей и туристов вкусную и разнообразную пищу.
Меню всегда уникально и оригинально. Вариант меню зависит от типа похода и фантазии инструктора, который готовит и проводит поход.
В походе на байдарках нет необходимости носить тяжести за спиной в рюкзаке, мы можем не считать каждый грамм и не экономить на весе продуктов и оборудования. Мы берем с собой казаны, шампуры, сумки-холодильники. На первые дни мы закупаем свежие продукты: овощи, мясо, молоко. В длительных походах, помимо свежих продуктов, используем мясные, овощные консервы, домашние заготовки.
Примерное меню для водного похода выходного дня
Пятница — ужин:
- Плов со свининой или курицей (готовится в казане).
- Салат из помидоров и огурцов.
- Чай, кофе.
- Соусы, хлеб, зелень.
Суббота — завтрак:
- Макароны с сыром, кетчуп, майонез.
- Салат из помидоров с чесноком и зеленью.
- Чай, кофе, печенье.
Суббота — обед:
- Борщ, майонез, в жаркую погоду – окрошка.
- Бутерброды.
- Чай, пряники.
Суббота — ужин:
- Картошка тушеная в казане с овощами и тушенкой.
- Салат из огурцов с зеленью, Хлеб.
- Чай, кафе, сухарики.
Воскресенье — завтрак:
- Гречка с тушенкой и луковой поджаркой. Майонез, кетчуп, хлеб.
- Салат.
- Чай, кофе, пряники.
Воскресенье — обед:
- Борщ зеленый, майонез, хлеб.
- Минеральная вода, печенье.
Фрукты, дыни, арбузы — по сезону.
Шашлык готовится при групповой заявке за дополнительную плату.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
- за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
- оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Какие скидки детям в туре?
Детям до 5 лет — бесплатно, до 14 лет — скидка 30%.
Есть ли ограничения для участников?
Все желающие без ограничений. Дети любого возраста с родителями или от 16 лет – самостоятельно.
Какое предоставляется снаряжение?
- Сплав проводится на байдарках «Хатанга 3».
- Спасательные жилеты выдаются всем участникам похода в обязательном порядке.
- Походная баня «Мобиба».