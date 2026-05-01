На байдарках по реке Рессета. Сплав по Калужской области

На байдарках по реке Рессета
Рессета — удивительно красивая лесная река. Неширокая, с извилистым руслом и спокойным течением. Вода чистая, красновато-чайного оттенка.

На участке реки от Дудоровского до Чернышено почти нет населенных пунктов, а большие дороги
обходят реку стороной. Берега покрыты красивым сосновым или смешанным лесом. На поворотах реки много удобных стоянок и песчаных пляжей. Рессета впадает в Жиздру чуть выше села Чернышено, где мы и заканчиваем поход.

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Калуге и начало сплава

08:00 Встреча на ж/д вокзале Калуга-1.

09:00 Встреча на ж/д вокзале Калуга-2.

09:00-11:00 Переезд к мосту за село Дудоровский, начало маршрута (130км).

11:00-12:00 Инструктаж, выдача снаряжения, подготовка лодок.

12:00-13:00 Обед.

13:00-17:00 Сплав на байдарках

17:00 Установка лагеря.

Игры. Отдых. Баня. Рыбалка.

19:00 Ужин.

Отдых. Вечерний костер.

2 день

Продолжение сплава на байдарках

09:00 Завтрак.

10:00-13:00 Сплав на байдарках.

13:00-14:30 Отдых, игры.

Обед.

14:30-17:00 Сплав на байдарках.

17:00-19:00 Установка лагеря.

Отдых. Баня. Рыбалка.

19:00 Ужин.

Вечерний костер.

3 день

Продолжение сплава

09:00 Завтрак.

10:00-13:00 Сплав на байдарках.

13:00-14:30 Отдых, игры, обед.

14:30-17:00 Сплав на байдарках.

17:00-19:00 Установка лагеря.

Отдых. Баня. Рыбалка.

19:00 Ужин.

Вечерний костер.

4 день

Отъезд

09:00 Завтрак.

10:00-13:00 Сплав на байдарках.

14.00 Обед.

14:00-16:00 Сдача снаряжения.

Подготовка к отъезду.

16:00-18:00 Переезд на ж/д-вокзал Калуга-2 (95 км).

18:00-19:00 Переезд на ж/д-вокзал Калуга-1.

Проживание

Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в палатках
  • Доставка туристов и снаряжения от Калуги до реки и обратно
  • Трехразовое горячее питание на маршруте
  • Аренда байдарок, палаток, спальников, ковриков, гермоупаковок и другого необходимого снаряжения
  • Инструкторское обслуживание
  • Походная баня
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Калуги и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Г. Калуга
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • зонтик или накидка от дождя;
  • легкие штаны и рубашка с длинными рукавами;
  • шляпа или бейсболка;
  • солнцезащитный крем;
  • резиновые тапочки, сланцы для сплава (в байдарке участники находятся в обуви);
  • спрей или крем от комаров (рекомендуем «Gardex»);
  • на вечер куртка или свитер, джинсы или брюки (не бриджи и не шорты), ботинки или кроссовки;
  • фонарик;
  • посуда: металлические или пластиковые миски, кружки, ложки.

Для сохранности личных вещей Вам предложат гермомешки объемом 60 л, которые сохранят Вашу одежду и спальный мешок в сухом виде в течение всего отдыха.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой предоставляется транспорт?

В зависимости от расстояния, качества дороги и количества туристов, могут быть использованы микроавтобусы «Газель», «Форд-Транзит» или «Мерседес-Спринтер».

Каркасные байдарки и снаряжение могут перевозиться на прицепе или верхнем багажнике, надувные байдарки — в багажнике или на заднем сидении автобуса.

Какие препараты входят в аптечку первой помощи?

В нашу аптечку для походов на байдарках входит:

  • супрастин (лоратадин);
  • анальгин (цитрамон);
  • кеторол (кетанов) таб;
  • иммодиум (лоперамид);
  • активированный уголь;
  • левомицитин, таб.;
  • пантенол, крем;
  • перекись водорода (хлоргексидин);
  • йод, зеленка;
  • пластыри бактерицидные;
  • лейкопластырь, рулон;
  • салфетки стерильные;
  • бинты (3-5 шт.)
  • левомеколь (метилурацил);
  • левомицетин (капли глазные)
  • нафтизин;
  • валидол, нитроглицерин;
  • ацетилсалициловая кислота;
  • парацетомол;
  • дротаверина гидрохлорид (но-шпа).
Какое примерное меню в туре?

Мы готовим для наших друзей и туристов вкусную и разнообразную пищу.

Меню всегда уникально и оригинально. Вариант меню зависит от типа похода и фантазии инструктора, который готовит и проводит поход.

В походе на байдарках нет необходимости носить тяжести за спиной в рюкзаке, мы можем не считать каждый грамм и не экономить на весе продуктов и оборудования. Мы берем с собой казаны, шампуры, сумки-холодильники. На первые дни мы закупаем свежие продукты: овощи, мясо, молоко. В длительных походах, помимо свежих продуктов, используем мясные, овощные консервы, домашние заготовки.

Примерное меню для водного похода выходного дня

Пятница — ужин:

  • Плов со свининой или курицей (готовится в казане).
  • Салат из помидоров и огурцов.
  • Чай, кофе.
  • Соусы, хлеб, зелень.

Суббота — завтрак:

  • Макароны с сыром, кетчуп, майонез.
  • Салат из помидоров с чесноком и зеленью.
  • Чай, кофе, печенье.

Суббота — обед:

  • Борщ, майонез, в жаркую погоду – окрошка.
  • Бутерброды.
  • Чай, пряники.

Суббота — ужин:

  • Картошка тушеная в казане с овощами и тушенкой.
  • Салат из огурцов с зеленью, Хлеб.
  • Чай, кафе, сухарики.

Воскресенье — завтрак:

  • Гречка с тушенкой и луковой поджаркой. Майонез, кетчуп, хлеб.
  • Салат.
  • Чай, кофе, пряники.

Воскресенье — обед:

  • Борщ зеленый, майонез, хлеб.
  • Минеральная вода, печенье.

Фрукты, дыни, арбузы — по сезону.
Шашлык готовится при групповой заявке за дополнительную плату.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Какие скидки детям в туре?

Детям до 5 лет — бесплатно, до 14 лет — скидка 30%.

Есть ли ограничения для участников?

Все желающие без ограничений. Дети любого возраста с родителями или от 16 лет – самостоятельно.

Какое предоставляется снаряжение?
  1. Сплав проводится на байдарках «Хатанга 3».
  2. Спасательные жилеты выдаются всем участникам похода в обязательном порядке.
  3. Походная баня «Мобиба».
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

