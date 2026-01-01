Жиздра. Сплав на байдарках и каноэ
Начало: Калуга
15 мая в 10:00
22 мая в 10:00
от 13 900 ₽ за человека
-
6%
Поход на байдарках по реке Угре
Начало: Г. Калуга
21 июн в 10:00
30 июл в 10:00
25 500 ₽
27 000 ₽ за человека
-
6%
На байдарках по рекам Рессета - Жиздра. Сплав по Калужской области
Начало: Г. Калуга
16 июн в 10:00
25 500 ₽
27 000 ₽ за человека
