Туры по воде в Калуге

Найдено 3 тура в категории «Водные развлечения» в Калуге, цены от 12 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На байдарках по реке Рессета - Жиздра
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
На байдарках по реке Рессета - Жиздра
Начало: Г. Калуга
7 июля в 10:00
5 июня в 10:00
18 125 за человека
Жиздра. Сплав на байдарках и каноэ
🚣‍♂️ На байдарках
🚣 Прогулки на каяках
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Жиздра. Сплав на байдарках и каноэ
Начало: Калуга
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 12 900 за человека
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Начало: Г. Калуга
26 апр в 10:00
7 июня в 10:00
20 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юрий
    13 мая 2024
    Жиздра. Сплав на байдарках и каноэ
    Хорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделал.
    Хорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделалХорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделалХорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделалХорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделалХорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделалХорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделалХорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделалХорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделал
  • М
    Мария
    13 августа 2023
    Жиздра. Сплав на байдарках и каноэ
    Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!
    Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!
  • Н
    Наталья
    25 июля 2023
    Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдарках
    все быстро и организованно
  • А
    Алина
    19 июля 2023
    Жиздра. Сплав на байдарках и каноэ
    Все по расписанию! Хорошие впечатления. Команда - великолепная. Сергей и алексей - просто чудо! Спасибо большое! непременно поеду еще с ними!
  • А
    Алина
    19 июля 2023
    Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдарках
    Я очень довольна! Не ошиблась в выборе вас для турпохода! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Водные развлечения»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. На байдарках по реке Рессета - Жиздра
  2. Жиздра. Сплав на байдарках и каноэ
  3. Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Сколько стоит тур в Калуге в июне 2024
Сейчас в Калуге в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 12 900 до 20 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Водные туры в Калуге на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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