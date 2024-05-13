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Авторский тур
5 дней
На байдарках по реке Рессета - Жиздра
Начало: Г. Калуга
7 июля в 10:00
5 июня в 10:00
18 125₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Жиздра. Сплав на байдарках и каноэ
Начало: Калуга
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 12 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Начало: Г. Калуга
26 апр в 10:00
7 июня в 10:00
20 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮрий13 мая 2024Хорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделал.
- ММария13 августа 2023Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!
- ННаталья25 июля 2023Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдаркахвсе быстро и организованно
- ААлина19 июля 2023Все по расписанию! Хорошие впечатления. Команда - великолепная. Сергей и алексей - просто чудо! Спасибо большое! непременно поеду еще с ними!
- ААлина19 июля 2023Жиздра. Июньский праздничный сплав на байдаркахЯ очень довольна! Не ошиблась в выборе вас для турпохода! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит тур в Калуге в июне 2024
Сейчас в Калуге в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 12 900 до 20 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Водные туры в Калуге на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024