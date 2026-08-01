1 день

Экскурсия по г. Серпухову. Музей хлеба. Отправление в Тулу

До места сбора группы участники добираются самостоятельно любым удобным способом.

07:15 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ» стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:30 Отправление на автобусе в г. Серпухов.

Серпухов – древний город с богатой шестивековой историей: Иван Грозный проводил большой военный смотр, Борис Годунов стоял лагерем с «ратными людьми», Василий Шуйский собирал полки «для недруга своего – крымского царя».

Обзорная экскурсия по г. Серпухову.

В программе:

Соборная гора, откуда открывается прекрасный панорамный вид на город. Увидите собор Троицы Живоначальной, древнейший храм города, фрагменты белокаменного Серпуховского кремля XVI века;

Введенский Владычный монастырь (посещение) — самый древний на серпуховской земле, основанный в 1360-ом году. При монастыре живут павлины – символ Серпухова;

Высоцкий монастырь (внешний осмотр), основанный самим Сергием Радонежским, один из старейших на Руси и в Подмосковье;

купеческая застройка 19 века: узкие улицы, деревянные избы, особняки.

Экскурсия в музей хлеба с театрализованным чаепитием «В гостях в купеческой гостиной!».

Приглашаем на театрализованную экскурсию – возможность окунуться в атмосферу купеческого Серпухова конца XIX века.

Жена купца 1-ой гильдии ждет долгожданных гостей: приготовлено замечательное угощение и новости из жизни уездного города конца XIX века.

Разговор затронет не только хлебную тему, но и некоторые факты из истории нашей страны, которые изменят взгляд на привычные явления.

В программе:

интересные факты о хлебе, его традициях и истории;

саепитие у настоящей купчихи, знакомство с тем, как история хлеба переплетается с нашей современной жизнью.

Не упустите шанс узнать, как были устроены праздники, ремесла и семейные обычаи того времени!

Это не просто экскурсия — это настоящее путешествие во времени, полное открытий и вдохновения.

Обед в кафе города.

Отправление в г. Тулу.

Размещение в гостинице «История 2*», г. Тула.

Далее Вы сможете выбрать один из вариантов программы, который подойдет именно вам.

Вариант 1. Свободное время. Свободное время. Подготовка к встрече Нового года.

Вариант 2. Посещение Пряничного музея с программой «Тульский пряник своими руками» (по желанию оплачивается дополнительно при покупке тура):

В программе:

история появления и развития пряничного производства в Туле;

изготовление традиционного печатного пряника каждым участником;

чаепитие со сладостями.

Подготовка к встрече Нового года.

Новогодний банкет в ресторане города (по желанию доп. оплата при покупке тура).

Актуальная программа будет опубликована позднее.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160