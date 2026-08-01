Здесь Вы насладитесь волшебными моментами новогодних гуляний, попробуете местные угощения и ощутите настоящую магию зимнего праздника.
Каждое место вплетает свою уникальную ноту в этот незабываемый путь, где традиции прошлого встречаются с современными радостями.
Программа тура по дням
Экскурсия по г. Серпухову. Музей хлеба. Отправление в Тулу
До места сбора группы участники добираются самостоятельно любым удобным способом.
07:15 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ» стоянка справа от гостиницы «Космос».
07:30 Отправление на автобусе в г. Серпухов.
Серпухов – древний город с богатой шестивековой историей: Иван Грозный проводил большой военный смотр, Борис Годунов стоял лагерем с «ратными людьми», Василий Шуйский собирал полки «для недруга своего – крымского царя».
Обзорная экскурсия по г. Серпухову.
В программе:
- Соборная гора, откуда открывается прекрасный панорамный вид на город. Увидите собор Троицы Живоначальной, древнейший храм города, фрагменты белокаменного Серпуховского кремля XVI века;
- Введенский Владычный монастырь (посещение) — самый древний на серпуховской земле, основанный в 1360-ом году. При монастыре живут павлины – символ Серпухова;
- Высоцкий монастырь (внешний осмотр), основанный самим Сергием Радонежским, один из старейших на Руси и в Подмосковье;
- купеческая застройка 19 века: узкие улицы, деревянные избы, особняки.
Экскурсия в музей хлеба с театрализованным чаепитием «В гостях в купеческой гостиной!».
Приглашаем на театрализованную экскурсию – возможность окунуться в атмосферу купеческого Серпухова конца XIX века.
Жена купца 1-ой гильдии ждет долгожданных гостей: приготовлено замечательное угощение и новости из жизни уездного города конца XIX века.
Разговор затронет не только хлебную тему, но и некоторые факты из истории нашей страны, которые изменят взгляд на привычные явления.
В программе:
- интересные факты о хлебе, его традициях и истории;
- саепитие у настоящей купчихи, знакомство с тем, как история хлеба переплетается с нашей современной жизнью.
Не упустите шанс узнать, как были устроены праздники, ремесла и семейные обычаи того времени!
Это не просто экскурсия — это настоящее путешествие во времени, полное открытий и вдохновения.
Обед в кафе города.
Отправление в г. Тулу.
Размещение в гостинице «История 2*», г. Тула.
Далее Вы сможете выбрать один из вариантов программы, который подойдет именно вам.
Вариант 1. Свободное время. Свободное время. Подготовка к встрече Нового года.
Вариант 2. Посещение Пряничного музея с программой «Тульский пряник своими руками» (по желанию оплачивается дополнительно при покупке тура):
В программе:
- история появления и развития пряничного производства в Туле;
- изготовление традиционного печатного пряника каждым участником;
- чаепитие со сладостями.
Подготовка к встрече Нового года.
Новогодний банкет в ресторане города (по желанию доп. оплата при покупке тура).
Актуальная программа будет опубликована позднее.
Праздничная Тула. Музей гармони Деда Филимона
Завтрак в ресторане отеля.
Уютная обзорная экскурсия по праздничной Туле!
Посмотрим город, который зимой превращается в настоящую открытку.
В маршруте:
- Тульский Кремль и Торговые ряды — гуляем по заснеженному парку и закупаем вкуснейшую пастилу и пряники к праздничному столу;
- Заречье — слушаем легенды о Демидовых, Левше и тульских оружейниках у стен старинного Николо-Зарецкого храма;
- улица Металлистов и Казанская набережная — гуляем по местному «Арбату» в сиянии новогодних гирлянд, греемся в уютных кафе и делаем самые красивые зимние фото! Аромат пряников, морозная свежесть, огни иллюминации и истории, которые согреют лучше любого глинтвейна;
Обед.
Экскурсия в музей гармони Деда Филимона с программой «Новый год по-тульски».
Предлагаем немного попутешествовать во времени и переместиться в старую Тулу, узнать, как раньше встречали Новый год, какие обряды и песни сопровождали праздник, полный чудес и волшебства.
В программе — задорные частушки и любимые новогодние песни под звонкую гармонь, которые перенесут в детские воспоминания и создадут уютную атмосферу тепла и праздника.
Звучание различных гармоник не оставляет равнодушным!
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Экскурсия по г. Калуге
Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в г. Калугу.
Обзорная экскурсия по г. Калуге – одному из красивейших городов русской провинции, насчитывающему более шести веков интереснейшей истории.
Сегодня центр города является знаменитым памятником градостроения, так как сумел частично сохранить застройку XVIII века.
Экскурсия включает осмотр самых важных достопримечательностей города:
- Свято-Троицкий кафедральный собор (внешний осмотр) – главный храм города;
- уадьба Золотарёвых (внешний осмотр), где останавливались августейшие особы в том числе императоры Александр I и Николай I;
- уникальный Каменный мост, построенный по принципу римских виадуков;
- Присутственные места и ярко красные гостиные ряды, символ купеческой Калуги;
- Калужский Драматический театр;
- палаты Коробовых – первое каменное здание города;
- душевные пейзажи Оки со смотровой площадки в центральном парке культуры и отдыха.
Настал черед познакомиться с традиционным «вкусным» калужским сувениром – «Калужским тестом».
Это «соложеное тесто, знаменитое калужское, сладкое, тягучее, которое едят сырым» – В. Даль.
Посещение Гастрономического спектакля «Ай-да тесто!» в купеческом трактире «Русские традиции» с обедом – познавательно-развлекательная программа-легенда происхождения старинного лакомства «Калужское тесто».
Узнаете много интересного, получите заряд отличного настроения и конечно попробуете историю на вкус!
Купец с купчихой взяли на службу Дуняшу, которая вместо кофе намолола сухари.
Купчиха вместе с Дуняшей заварили сухари медовым сиропом, добавили пряности и получилось лакомство, которое было известно во всей России в XIX веке.
Отправление в г. Москву.
20:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека, в руб:
|Двухместное
|Доплата за одноместное размещение
|29 990
|5 000
Скидка на дополнительное место на взрослого (3 человека в номере): 400 руб. (на человека).
Выбор места в автобусе – 1 470 руб.
Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «История»
Гостиница «История» расположена в тихом районе Тулы, недалеко от «Музея П. Н. Крылова» и в 3 км от центра города.
Номерной фонд состоит из 30 светлых и уютных номеров различных категорий. Каждый номер оснащен комфортными кроватями, ванной комнатой с косметическими средствами и феном, а также ЖК-телевизором, холодильником и быстрым Wi-Fi. Кондиционер предусмотрен в большинстве номеров.
В пешей доступности остановки общественного транспорта, магазины и детский парк. Рядом располагается «Кировский сквер» – 640 м и «Богородичный Пантелеимонов Щегловский монастырь» – 800 м. До железнодорожного вокзала 7,5 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе: день 1: обеддень 2: завтрак, обеддень 3: завтрак, обед
- День 1: обед
- День 2: завтрак, обед
- День 3: завтрак, обед
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Транспортное обслуживание
- Сопровождение группы и информационная поддержка на маршруте
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
- Выбор места в автобусе (по желанию оплата при покупке тура) - 1470 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки на тур?
Скидка на дополнительное место – 400 руб. (3 человека в номере)
Какая важная информация есть в туре?
- Присоединение детских групп к туру - под запрос.
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.