Мои заказы

По дорогам российских губерний. Калуга - Тула - Рязань. Зимний тур

По дорогам российских губерний
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным уголкам России! Наш маршрут проходит через исторические города, которые бережно хранят в себе дух ушедших эпох и необыкновенные истории.

Вы посетите Калугу, Тулу, Рязань и Зарайск, побываете в единственном музее бумаги в Полотняном заводе, а также познакомитесь с историей космонавтики. Откройте для себя древние города с богатой историей и архитектурными шедеврами!
По дорогам российских губерний. Калуга - Тула - Рязань. Зимний турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
По дорогам российских губерний. Калуга - Тула - Рязань. Зимний турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
По дорогам российских губерний. Калуга - Тула - Рязань. Зимний турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
2
янв5
янв6
фев2
окт

Программа тура по дням

1 день

Полотняный завод - Калуга

02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы. Пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете посадку во Владимире.

07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Трансфер в Полотняный завод (~ 210 км). Путевая информация.

12:00 Посещение уникального и единственного музея бумаги – Бузеон.

Подлинные образцы японской, арабской, европейской, русской бумаги и уникальных бумажных изделий XVIII-ХХ веков, действующий макет водяной мельницы, просмотр на экране различных способов производства бумаги, демонстрационный мастер-класс по отливки бумаги.

Переезд в Калугу (~ 40 км).

14:30 Обед в кафе города.

15:30 Посещение Калужского Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского.

Музей истории космонавтики – первый в мире и крупнейший в России музей космической тематики, созданный при непосредственном участии С. П. Королева и Ю. А. Гагарина. Музей космонавтики был открыт в 1967 году.

Уникальные экспозиции музея раскрывают историю воздухоплавания, авиации, ракетно-космической техники. Исчерпывающе представлено научное наследие Циолковского.

Экспозиции музея отражают историю отечественной космонавтики от первого искусственного спутника Земли до современных долговременных орбитальных станций. Посетители музея знакомятся с деятельностью выдающихся главных конструкторов.

Обзорная экскурсия по Калуге: ракетно-космический комплекс «Восток», на котором Ю. А. Гагарин летал в космос, Присутственные места и Калужский Драматический театр, Каменный мост и Гостиные ряды, ярмарка калужских мастеров, смотровая площадка в центральном парке культуры и отдыха, Троицкий Кафедральный собор.

Размещение в отеле «Калуга 21 век» 3* г. Калуга (резервные гостиницы Амбассадор/Бест Вестерн Калуга Отель) – 1 ночь.

Свободное время.

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

Полотняный завод - КалугаПолотняный завод - КалугаПолотняный завод - КалугаПолотняный завод - КалугаПолотняный завод - КалугаПолотняный завод - Калуга
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Тула

Завтрак в ресторане отеля.

Освобождение номеров.

Переезд в Тулу (~ 110 км).

Посещение музея Оружия – одного из старейших музеев России.

Расположен музей в новом 5-этажном здании в форме богатырского шлема.

Музей основан в 1724 году, в нем хранятся уникальные коллекции оружия от петровских времен до наших дней. Основу фонда составляет огнестрельное и холодное оружие.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по городу: заречная часть города, Оружейная слобода, улицы Миллионная, Курковая, Ствольная, Дульная, Штыковая, памятники Петру I, Никите Демидову, Левше, знаменитым оружейникам города. Посещение фирменного магазина «Тульский пряник».

Тульский кремль – самое старинное и значимое место в Туле, уникальное сооружение своего времени.

Экскурсия по территории кремля, где расположены два храма – Богоявленский, построенный в 19 в. и Свято-Успенский собор, построенный в 18 в.

Прогулка по Кремлевскому саду: памятник святым Петру и Февронии, «Грибная полянка», башни Кремля.

Переезд в Рязань (~ 200 км).

21:00 Размещение в отеле «Форум» 3* (резервный отель Ловеч, г. Рязань) – 1 ночь.

Свободное время.

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

ТулаТулаТулаТулаТулаТулаТула
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Рязань - Зарайск

Завтрак в ресторане отеля.

Освобождение номеров.

09:00 Обзорная экскурсия по Рязани: Успенский собор, 86-метровая колокольня, Певческий корпус Владычного двора, памятник поэту С. Есенину на набережной, архитектурный ансамбль театральной площади, купеческие особняки 18-19 веков, торговые ряды, памятник «Грибы с глазами» и т. д.

Рязанский кремль – один из живописных уголков России, представляющий уникальный ансамбль исторических и архитектурных памятников.

В Кремле сохранены 24 памятника истории и архитектуры XII-XIX вв., в том числе, фрагменты древнего крепостного вала и ров, уникальный ансамбль гражданских построек XVII века и символ Рязани – грандиозный Успенский собор.

Прогулка по территории самостоятельно.

Переезд в Зарайск (~ 75 км).

13:00 Обед в кафе города.

Зарайск – один из древнейших русских городов, имеющий славную почти 900-летнюю историю. Этот маленький провинциальный городок не оставит никого равнодушным, есть в нём какая-то особая прелесть: все побывавшие в нём тают от умиления как мороженое на солнце.

Экскурсия по территории Зарайского кремля – памятнику оборонного искусства XVI века и жемчужине средневекового зодчества, который является главной достопримечательностью города.

Осмотр архитектурного ансамбля кремля: два главных храма – Иоанно-Предтеченский и Никольский собор. В одном из соборов хранится древняя святыня – чудотворная икона Николая Зарайского, куда обязательно зайдём и услышим историю обретения этой иконы.

Краткая обзорная экскурсия по Зарайску познакомит нас с провинциальной архитектурой старой части города: водонапорной башней, торговыми рядами, Благовещенской церковью и др.

На улицах увидим купеческие особняки постройки XVIII-XIX вв., многие из которых до сих пор служат людям (дом поэта Мачтета, музей – мастерская А. С. Голубкиной, здание Земства, дом Бахрушиных).

Есть у Зарайска и свой гастрономический бренд – знаменитые медовые Зарайские коврижки. За этими вкусными, ароматными сувенирами обязательно заедем в местную «Коврижечную».

Почувствовать себя первооткрывателем, купцом, ученым, смелым путешественником и, конечно, талантливым кондитером сможет каждый на гастрономическом мастер-классе «Зарайский замес».

В увлекательном формате вы откроете секретные свойства специй и создадите свои, неповторимые коврижки. Придумайте новые вкусы, удивитесь фактам об ингредиентах, которые используете каждый день, и станьте почетными Коврижкопекцами!

Отправление домой.

21:30 Ориентировочное время прибытия в Москву: ст. м. «ВДНХ».

00:00 Ориентировочное время прибытия во Владимир. Пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете высадку во Владимире.

Рязань - ЗарайскРязань - ЗарайскРязань - ЗарайскРязань - ЗарайскРязань - ЗарайскРязань - Зарайск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере, руб:

Размещение в отелях:

«Калуга 21 век», г. Калуга

«Форум», г. Рязань

Стоимость на базе питания
HB – завтрак, обедFB – завтрак, обед, ужин
2490027900

Доплата за одноместное размещение на заезды – 5900 рублей.

Скидка для взрослого/ребенка до 13 лет на дополнительном месте – 1000/1700 рублей (3 человека в номере).

Варианты проживания

«Калуга 21 век», г. Калуга

1 ночь

Гостиница «Калуга» расположилась в самом сердце города, в непосредственной близости от его инфраструктуры. К услугам гостей: охраняемая парковка, доступ в интернет и бильярдный зал.

Обновленный номерной фонд представляет 90 комфортабельных номеров, выполненных в классическом стиле.

Питание организовано в уютном ресторане по системе «шведский стол», также здесь есть лобби-бар.

Расстояние до аэропорта составит 8 км, до железнодорожного вокзала — 2 км.

«Калуга 21 век», г. Калуга«Калуга 21 век», г. Калуга«Калуга 21 век», г. Калуга«Калуга 21 век», г. Калуга«Калуга 21 век», г. Калуга«Калуга 21 век», г. Калуга«Калуга 21 век», г. Калуга
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

«Форум», г. Рязань

1 ночь

Конгресс-отель «Форум» 4* — это современная востребованная гостиница бизнес-класса в Рязани, сочетающая в себе высокое качество обслуживания, знаменитое русское гостеприимство и лучшую кухню среди ресторанов Рязани. Территориально отель располагается по адресу пр-д Яблочкова, д. 5E вблизи сквера Уткина и неподалеку от Рязанского театра драмы.

К приему гостей готовы 125 комфортных номеров различных категорий: есть и бюджетный эконом и роскошные президентские апартаменты. К тому же гостей порадуют и демократичность цен за европейское качество обслуживания.

Конгресс-отель «Форум» с говорящим названием станет отличным местом для проведения конференций и форумов, если визит в гостиницу носит деловой характер.

Отель находится рядом с оживленной транспортной магистралью, откуда можно добраться куда угодно, но тоже время расположен в тихом и уютном центре Рязани.

«Форум», г. Рязань«Форум», г. Рязань«Форум», г. Рязань«Форум», г. Рязань«Форум», г. Рязань«Форум», г. Рязань«Форум», г. Рязань
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание согласно программе (выбранному тарифу тура)
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
  • Услуги сопровождающего гида
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы/Владимира и обратно
  • Выбор места в автобусе - 1200 руб
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва / Владимир
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что еще важно знать?
  • все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
  • время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
  • время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
  • при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
  • для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
  • туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
  • туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
  • сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Калуги

Похожие туры из Калуги

Зимние русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
На автобусе
3 дня
2 отзыва
Зимние русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Начало: Россия, Москва
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 20 790 ₽ за человека
Зимний императорский маршрут - Калуга
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Зимний императорский маршрут - Калуга
Начало: Калуга
1 янв в 10:00
21 фев в 10:00
14 890 ₽ за человека
Душа русской провинции. Ржев - Вязьма - Калуга - Тула - Рязань. Зимний тур
На автобусе
4 дня
1 отзыв
Душа русской провинции. Ржев - Вязьма - Калуга - Тула - Рязань. Зимний тур
Начало: Москва / Владимир
3 янв в 10:00
7 янв в 10:00
от 29 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калуге
Все туры из Калуги