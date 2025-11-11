Вы посетите Калугу, Тулу, Рязань и Зарайск, побываете в единственном музее бумаги в Полотняном заводе, а также познакомитесь с историей космонавтики. Откройте для себя древние города с богатой историей и архитектурными шедеврами!
Программа тура по дням
Полотняный завод - Калуга
02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы. Пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете посадку во Владимире.
07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
Трансфер в Полотняный завод (~ 210 км). Путевая информация.
12:00 Посещение уникального и единственного музея бумаги – Бузеон.
Подлинные образцы японской, арабской, европейской, русской бумаги и уникальных бумажных изделий XVIII-ХХ веков, действующий макет водяной мельницы, просмотр на экране различных способов производства бумаги, демонстрационный мастер-класс по отливки бумаги.
Переезд в Калугу (~ 40 км).
14:30 Обед в кафе города.
15:30 Посещение Калужского Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского.
Музей истории космонавтики – первый в мире и крупнейший в России музей космической тематики, созданный при непосредственном участии С. П. Королева и Ю. А. Гагарина. Музей космонавтики был открыт в 1967 году.
Уникальные экспозиции музея раскрывают историю воздухоплавания, авиации, ракетно-космической техники. Исчерпывающе представлено научное наследие Циолковского.
Экспозиции музея отражают историю отечественной космонавтики от первого искусственного спутника Земли до современных долговременных орбитальных станций. Посетители музея знакомятся с деятельностью выдающихся главных конструкторов.
Обзорная экскурсия по Калуге: ракетно-космический комплекс «Восток», на котором Ю. А. Гагарин летал в космос, Присутственные места и Калужский Драматический театр, Каменный мост и Гостиные ряды, ярмарка калужских мастеров, смотровая площадка в центральном парке культуры и отдыха, Троицкий Кафедральный собор.
Размещение в отеле «Калуга 21 век» 3* г. Калуга (резервные гостиницы Амбассадор/Бест Вестерн Калуга Отель) – 1 ночь.
Свободное время.
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Тула
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
Переезд в Тулу (~ 110 км).
Посещение музея Оружия – одного из старейших музеев России.
Расположен музей в новом 5-этажном здании в форме богатырского шлема.
Музей основан в 1724 году, в нем хранятся уникальные коллекции оружия от петровских времен до наших дней. Основу фонда составляет огнестрельное и холодное оружие.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по городу: заречная часть города, Оружейная слобода, улицы Миллионная, Курковая, Ствольная, Дульная, Штыковая, памятники Петру I, Никите Демидову, Левше, знаменитым оружейникам города. Посещение фирменного магазина «Тульский пряник».
Тульский кремль – самое старинное и значимое место в Туле, уникальное сооружение своего времени.
Экскурсия по территории кремля, где расположены два храма – Богоявленский, построенный в 19 в. и Свято-Успенский собор, построенный в 18 в.
Прогулка по Кремлевскому саду: памятник святым Петру и Февронии, «Грибная полянка», башни Кремля.
Переезд в Рязань (~ 200 км).
21:00 Размещение в отеле «Форум» 3* (резервный отель Ловеч, г. Рязань) – 1 ночь.
Свободное время.
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Рязань - Зарайск
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
09:00 Обзорная экскурсия по Рязани: Успенский собор, 86-метровая колокольня, Певческий корпус Владычного двора, памятник поэту С. Есенину на набережной, архитектурный ансамбль театральной площади, купеческие особняки 18-19 веков, торговые ряды, памятник «Грибы с глазами» и т. д.
Рязанский кремль – один из живописных уголков России, представляющий уникальный ансамбль исторических и архитектурных памятников.
В Кремле сохранены 24 памятника истории и архитектуры XII-XIX вв., в том числе, фрагменты древнего крепостного вала и ров, уникальный ансамбль гражданских построек XVII века и символ Рязани – грандиозный Успенский собор.
Прогулка по территории самостоятельно.
Переезд в Зарайск (~ 75 км).
13:00 Обед в кафе города.
Зарайск – один из древнейших русских городов, имеющий славную почти 900-летнюю историю. Этот маленький провинциальный городок не оставит никого равнодушным, есть в нём какая-то особая прелесть: все побывавшие в нём тают от умиления как мороженое на солнце.
Экскурсия по территории Зарайского кремля – памятнику оборонного искусства XVI века и жемчужине средневекового зодчества, который является главной достопримечательностью города.
Осмотр архитектурного ансамбля кремля: два главных храма – Иоанно-Предтеченский и Никольский собор. В одном из соборов хранится древняя святыня – чудотворная икона Николая Зарайского, куда обязательно зайдём и услышим историю обретения этой иконы.
Краткая обзорная экскурсия по Зарайску познакомит нас с провинциальной архитектурой старой части города: водонапорной башней, торговыми рядами, Благовещенской церковью и др.
На улицах увидим купеческие особняки постройки XVIII-XIX вв., многие из которых до сих пор служат людям (дом поэта Мачтета, музей – мастерская А. С. Голубкиной, здание Земства, дом Бахрушиных).
Есть у Зарайска и свой гастрономический бренд – знаменитые медовые Зарайские коврижки. За этими вкусными, ароматными сувенирами обязательно заедем в местную «Коврижечную».
Почувствовать себя первооткрывателем, купцом, ученым, смелым путешественником и, конечно, талантливым кондитером сможет каждый на гастрономическом мастер-классе «Зарайский замес».
В увлекательном формате вы откроете секретные свойства специй и создадите свои, неповторимые коврижки. Придумайте новые вкусы, удивитесь фактам об ингредиентах, которые используете каждый день, и станьте почетными Коврижкопекцами!
Отправление домой.
21:30 Ориентировочное время прибытия в Москву: ст. м. «ВДНХ».
00:00 Ориентировочное время прибытия во Владимир. Пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете высадку во Владимире.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере, руб:
Размещение в отелях:
«Калуга 21 век», г. Калуга
«Форум», г. Рязань
|Стоимость на базе питания
|HB – завтрак, обед
|FB – завтрак, обед, ужин
|24900
|27900
Доплата за одноместное размещение на заезды – 5900 рублей.
Скидка для взрослого/ребенка до 13 лет на дополнительном месте – 1000/1700 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
«Калуга 21 век», г. Калуга
Гостиница «Калуга» расположилась в самом сердце города, в непосредственной близости от его инфраструктуры. К услугам гостей: охраняемая парковка, доступ в интернет и бильярдный зал.
Обновленный номерной фонд представляет 90 комфортабельных номеров, выполненных в классическом стиле.
Питание организовано в уютном ресторане по системе «шведский стол», также здесь есть лобби-бар.
Расстояние до аэропорта составит 8 км, до железнодорожного вокзала — 2 км.
«Форум», г. Рязань
Конгресс-отель «Форум» 4* — это современная востребованная гостиница бизнес-класса в Рязани, сочетающая в себе высокое качество обслуживания, знаменитое русское гостеприимство и лучшую кухню среди ресторанов Рязани. Территориально отель располагается по адресу пр-д Яблочкова, д. 5E вблизи сквера Уткина и неподалеку от Рязанского театра драмы.
К приему гостей готовы 125 комфортных номеров различных категорий: есть и бюджетный эконом и роскошные президентские апартаменты. К тому же гостей порадуют и демократичность цен за европейское качество обслуживания.
Конгресс-отель «Форум» с говорящим названием станет отличным местом для проведения конференций и форумов, если визит в гостиницу носит деловой характер.
Отель находится рядом с оживленной транспортной магистралью, откуда можно добраться куда угодно, но тоже время расположен в тихом и уютном центре Рязани.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание согласно программе (выбранному тарифу тура)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы/Владимира и обратно
- Выбор места в автобусе - 1200 руб
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что еще важно знать?
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.