читать дальше

в Кашин(1000 рублей в одну сторону) очень быстро и удобно. Сама неспешная прогулка по миленьким улочкам города надолго останется в памяти. Очень интересно было послушать про историю города и его известных жителях. Насладиться стихами и песнями в исполнении Олега Викторовича и проникнуться атмосферой города. Всё прошло тихо, спокойно и размеренно. Чувствовалось, что человек очень любит город, а через его рассказ полюбили и мы:))) Спасибо Вам огромное!!! И низкий поклон. Всех благ!!!