Экскурсии Калязина об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Калязине, цены от 4600 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Пешком по старинному Калязину
Пешая
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешком по старинному Калязину
Калязин удивит историей и архитектурой. Узнайте о Макарьевом монастыре, купеческих ярмарках и затопленной колокольне
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.
Влюбиться в Кашин за 1 день
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Кашин за 1 день
Узнайте секреты древнего Кашина, прогуливаясь по его улочкам. Откройте для себя святыни и исторические места, которые навсегда останутся в памяти
Начало: На Московской улице
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Калязин - Кимры: архитектура двух волжских городов
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Калязин - Кимры: архитектура двух волжских городов
Исследовать памятники старины и полюбоваться пейзажами тверской земли
10 сен в 08:30
17 сен в 08:30
17 000 ₽ за всё до 4 чел.

  • О
    Ольга
    22 августа 2025
    Влюбиться в Кашин за 1 день
    Хотим выразить огромную благодарность гиду Марие. 16 августа нам нужна была экскурсия в Калязине на семью руководителя (узнали об этом
    утром 16 августа….)- чудом нашли Марию, она оперативно выходила на связь, экскурсия была проведена с учетом пожеланий. Мария сразу нашла общий язык с детьми руководителя. Все остались довольны. Очень рекомендуем!!!

  • О
    Ольга
    20 мая 2025
    Влюбиться в Кашин за 1 день
    Большое спасибо Олегу Викторовичу за милейшую экскурсию по Кашину. Вы сделали наш день!!! Добирались с гидом на такси из Калязина
    в Кашин(1000 рублей в одну сторону) очень быстро и удобно. Сама неспешная прогулка по миленьким улочкам города надолго останется в памяти. Очень интересно было послушать про историю города и его известных жителях. Насладиться стихами и песнями в исполнении Олега Викторовича и проникнуться атмосферой города. Всё прошло тихо, спокойно и размеренно. Чувствовалось, что человек очень любит город, а через его рассказ полюбили и мы:))) Спасибо Вам огромное!!! И низкий поклон. Всех благ!!!

