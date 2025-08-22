Индивидуальная
до 5 чел.
Пешком по старинному Калязину
Калязин удивит историей и архитектурой. Узнайте о Макарьевом монастыре, купеческих ярмарках и затопленной колокольне
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Кашин за 1 день
Узнайте секреты древнего Кашина, прогуливаясь по его улочкам. Откройте для себя святыни и исторические места, которые навсегда останутся в памяти
Начало: На Московской улице
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Калязин - Кимры: архитектура двух волжских городов
Исследовать памятники старины и полюбоваться пейзажами тверской земли
10 сен в 08:30
17 сен в 08:30
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
- ООльга22 августа 2025Хотим выразить огромную благодарность гиду Марие. 16 августа нам нужна была экскурсия в Калязине на семью руководителя (узнали об этом
- ООльга20 мая 2025Большое спасибо Олегу Викторовичу за милейшую экскурсию по Кашину. Вы сделали наш день!!! Добирались с гидом на такси из Калязина
