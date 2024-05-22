Обзорные и познавательные экскурсии Калязина

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Калязине, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Калязин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
77 отзывов
Знакомьтесь, Калязин
История и знаковые места старинного города на обзорной экскурсии
Начало: На ул. Московская
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 200 за всё до 10 чел.
Квест «Загадки Калязина»
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
1 отзыв
Квест «Загадки Калязина»
Познакомиться с городом в интерактивном формате и посетить необычный музей мобильных устройств
Начало: На ул. Московская
«Нескучное знакомство с Калязиным»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 800 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Калязину
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Калязину
Начало: По согласованию с гидом
«Во время экскурсии по Калязину вы увидите остатки сохранившихся памятников архитектуры и познакомитесь с историей города от основания Макарьева монастыря до нашего времени»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лиза
    22 мая 2024
    Знакомьтесь, Калязин
    Замечательная экскурсия с Эльвирой прошла незаметно. Изучили основные исторические места. Всем рекомендую.
  • В
    Вольф
    12 мая 2024
    Знакомьтесь, Калязин
    Калязин нас встретил не лучшей дорогой. Отговаривали нас даже ехать. Но все таки мы добрались до городка. Очень хотелось посмотреть
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    колокольню на воде. Экскурсовод Елена рассказала нам историю своего городка, мы прогулялись по значим местам, посетили парк победы. Нет лучше человека, который очень хорошо знает свой город. Послушали много исторических фактов о городе это очень увлекательно. Елена большое спасибо

  • Н
    Наталья
    13 апреля 2024
    Квест «Загадки Калязина»
    Спасибо огромное за экскурсию. Нам очень понравилось. Прогулялись с удовольствием, поугадыаали ответы на вопросы. Музей телефонов - чудесный. Получили массу удовольствия. Рекомендуем:)
  • Е
    Елена
    21 июля 2023
    Обзорная экскурсия по Калязину
    Гид отличный, но организаторы о нас забыли

Ответы на вопросы от путешественников по Калязину в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Калязину в июне 2024
Сейчас в Калязине в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 200 до 6 800. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Изучение достопримечательностей города Калязина нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Калязине много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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