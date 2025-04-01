читать дальше

в разрезе эпох. Несмотря на проливной дождь и непогоду Наталия на одном дыхании провела экскурсию, и мы с интересом прошлись по построенному маршруту. Жаль, что времени пребывания в городе было у нас не так много, потому что захотелось посетить и посмотреть и краевой музей и прогуляться по улочкам городка. Решили ещё раз вернуться в Калязин, чтобы закрыть гельштат