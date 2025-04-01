Мои заказы

Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Калязина

Найдено 4 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Калязине, цены от 4700 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Калязин: большая история маленького города
Пешая
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Калязин: большая история маленького города
Прогулка по Калязину откроет вам удивительные истории и легенды, которые делают этот город уникальным. Узнайте, что скрывается за его древними стенами
Начало: На улице Московская
«Вы осмотрите колокольню Николаевского собора, про которую Солженицын сказал: «Всю Русь, как и эту колокольню, не попустит Господь утопить»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4700 ₽ за всё до 10 чел.
Влюбиться в Кашин за 1 день
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Кашин за 1 день
Узнайте секреты древнего Кашина, прогуливаясь по его улочкам. Откройте для себя святыни и исторические места, которые навсегда останутся в памяти
Начало: На Московской улице
«Посетим Вознесенский кафедральный собор, где покоятся мощи покровительницы города — преподобной Анны Кашинской, единственной святой, которая дважды была канонизирована»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Паломническая поездка по святым местам Тверской земли (на вашем авто)
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Паломническая поездка по святым местам Тверской земли (на вашем авто)
Побывать в знаковых церквях и монастырях Кашина и Калязина
Начало: На ул. Московской
«Посетим кафедральный собор, где находятся мощи святой Анны Кашинской»
Завтра в 08:00
6 сен в 08:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
«Русская Атлантида»: водная прогулка по Волге
1 час
Водная прогулка
«Русская Атлантида»: водная прогулка по Волге
Увидеть Калязин с воды, побывать на колокольне и узнать об истории этих мест
Начало: На ул. Московская
«Зайдём внутрь — в храм Николая Чудотворца и поднимемся на смотровую, откуда вы насладитесь прекрасными панорамами»
Завтра в 08:30
6 сен в 08:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    1 апреля 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Дата посещения: 31 марта 2025
    Спасибо Тамаре за прекрасную экскурсию! Её эмоциональный и очень информативный рассказ, грамотная речь, любовь к своему городу и нашей великой
    

    России, которая угадывается в каждом слове, заслуживает самой высокой оценки! Было очень приятно, что Тамара проводила экскурсию в форме «диалога» и поэтому наше общение продолжалось более 2,5 часов. Огромное спасибо! Обязательно будем рекомендовать экскурсии Тамары друзьям и знакомым. Надеемся на новые встречи! ❤️

  • О
    Ольга
    22 августа 2025
    Влюбиться в Кашин за 1 день
    Хотим выразить огромную благодарность гиду Марие. 16 августа нам нужна была экскурсия в Калязине на семью руководителя (узнали об этом
    

    утром 16 августа….)- чудом нашли Марию, она оперативно выходила на связь, экскурсия была проведена с учетом пожеланий. Мария сразу нашла общий язык с детьми руководителя. Все остались довольны. Очень рекомендуем!!!

  • Д
    Денис
    19 августа 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Очень интересная экскурсия! Большое количество интереснейшей информации!!!
  • А
    Анастасия
    17 августа 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Экскурсовод Марина нам провела интереснейшую экскурсию!!! Все очень понравилось! Огромное спасибо!
  • А
    Алексей
    3 августа 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Спасибо Наталье за прекрасную экскурсию! Калязин теперь мы не забудем:)
  • Н
    Надежда
    29 июля 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Посетили славный Калязин. Наш экскурсовод Наталия помогла нам понять и разобраться в истории развития не только города, но и края
    

    в разрезе эпох. Несмотря на проливной дождь и непогоду Наталия на одном дыхании провела экскурсию, и мы с интересом прошлись по построенному маршруту. Жаль, что времени пребывания в городе было у нас не так много, потому что захотелось посетить и посмотреть и краевой музей и прогуляться по улочкам городка. Решили ещё раз вернуться в Калязин, чтобы закрыть гельштат

  • П
    Полина
    22 июля 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Экскурсовод Надежда фантастически воодушевлённый влюблённый в свой край профессионал! Потрясающе интересный, логичный, структурированный, всеобъемлющий рассказ с подготовленным наглядным материалом!
    Мы с полном восторге!!!
  • А
    Анна
    22 июля 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Хороший гид, интересная экскурсия
  • М
    Мария
    22 июля 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Тамара - замечательный экскурсовод и очень душевный нераводушный человек, который любит свой город, людей, историю родного края. Подача материала нескучная! Очень понравилось,что Тамара разбавляла историческое повествование воспоминаниями из своего детства и юности в Калязине. Рекомендую этого гида в Калязине!
  • И
    Игорь
    22 июля 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Гид Тамара увлеченный и любящий свой город человек! Этим все сказано!
  • Н
    Наталья
    21 июля 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Экскурсию провела Наталия. Чётко, понятно, не перегружено, не нудно, с любовью к городу и своему делу, тепло, дружелюбно. Подросток 14-ти лет не скучал)
    Спасибо большое!
  • Е
    Екатерина
    19 июля 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Очень душевная прогулка по маленькому городку с экскурсоводом Ольгой.
  • С
    Стародубова
    15 июля 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Всем советую посещать Калязин именно с экскурсией от местных жителей! У нас была экскурсовод Наталья, отлично рассказывала.
  • А
    Александр
    14 июля 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Огромное спасибо Тамаре за великолепный рассказ о Калязине. В свою двухчасовую экскурсию она смогла вместить огромный объем информации. Многие факты
    

    мы услышали впервые. Всё очень четко, интересно и с большой любовью к своему родному городу! Очень рекомендуем Тамару для углубленного знакомства с Калязиным.

  • Т
    Татьяна
    10 июля 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Мы побывали в городе Калязине 2 июля, экскурсию по городу проводила Тамара. Это очень эрудированный, знающий и любящий свой город человек. Общение с ней - удовольствие. Отдохнули душой, обогатились знаниями! Большое спасибо!
  • А
    Анатолий
    8 июля 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Низкий поклон вам, Тамара, за насыщенный яркими именами, фактами, забавными и трогательными историями из хронологии Калязина!
    Замечательно организованный маршрут, глубокое знание
    

    материала, эмоциональная искренняя подача - всё это не могло оставить никого из нашей небольшой разношерстной, но очень требовательной искушённый компании равнодушным!
    Время пролетело незаметно, никто не скучал)) несмотря на дождливый, прохладный день!! 👏🏼👏🏼👏🏼))

  • М
    Мария
    29 июня 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Очень хорошая, интересная экскурсия. Время пролетело моментально. Дочери-подростку тоже понравилось. Великолепная подача материала.
  • А
    Анна
    17 июня 2025
    Калязин: большая история маленького города
    У нас была гид Ольга, отзывчивый и позитивный человек. Спасибо большое за экскурсию, нам очень понравился город и как Ольга
    

    раскрыла его для нас. Маршрут удобный, информация была интересная и доступна для понимания всех членов нашей группы (взрослые и дети разного возраста). Рекомендую знакомство с Калязиным в компании Ольги!

  • Е
    Елена
    15 июня 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Больше спасибо за отличную экскурсию. Гид Надежда очень Квалифицированно и доходчиво рассказала нам о городе, традициях, жителях. Мы получили большое удовольствие от общения. Удачи Вам и процветания.
  • Т
    Татьяна
    10 июня 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Экскурсию по Калязину нам проводила Наталья. Видно, что человек очень любит родной город и свою профессию! Очень доступно и понятно рассказала нам и показала достопримечательности города. Спасибо огромное!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Калязину в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калязине
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Калязин: большая история маленького города
  2. Влюбиться в Кашин за 1 день
  3. Паломническая поездка по святым местам Тверской земли (на вашем авто)
  4. «Русская Атлантида»: водная прогулка по Волге
Какие места ещё посмотреть в Калязине
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Вознесенская церковь
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Калязину в сентябре 2025
Сейчас в Калязине в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 4 экскурсии от 4700 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Калязине на 2025 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 37 ⭐ отзывов, цены от 4700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь