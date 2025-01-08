2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Калязин: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Калязин очарует вас своими пейзажами и уникальными достопримечательностями. Оцените красоту колокольни на воде и посетите космическую обсерваторию
Начало: На ул. Московская
«А также увидите ансамбль Богоявленского храма и посетите Вознесенский храм, где находятся мощи преподобного Макария Калязинского Чудотворца»
Завтра в 08:00
23 янв в 08:00
4000₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Квест
до 5 чел.
Индивидуальный квест по Калязину: история и загадки города
Погрузитесь в атмосферу старинного Калязина, выполняя задания и раскрывая тайны города. Узнайте историю и посетите уникальный музей мобильных устройств
«Выполняя интересные задания, вы увидите главные достопримечательности города: космическую гигантскую антенну, монастырские острова, колокольню на воде, купеческие и дворянские усадьбы, ансамбли Богоявленской, Введенской и Вознесенской церквей»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
6800₽ за всё до 5 чел.
1 час
Индивидуальная
Иммерсивная обзорная прогулка по Калязину
Пройтись в наушниках по историческому центру города и раскрыть его секреты
Начало: На набережной
«Затопленную колокольню Николаевского собора»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 2600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнгелина8 января 2025Нашу экскурсию проводила Мария. Благодарим Марию за теплый прием, душевность и увлекательное повествование о городе! Несмотря на непогоду, нам удалось
- ННаталья7 января 2025Отличная познавательная экскурсия. Спасибо Александру Федоровичу, увлеченный своим делом человек, историк, краевед, душой болеет за свой город. Несмотря на зиму, время пролетело незаметно.
- ККсения6 января 2025Проводила экскурсию Надежда Николаевна! Слов нет! Это профессионал своего дела! Несмотря на холодную погоду, время пролетело будто за пять минут!
- ООльга8 июля 2024Нам попалась милая экскурсовод Елена. Готовилась она тщательно - папка с распечатками, иллюстрирующими ключевые события города, о которых она рассказывала,
Ответы на вопросы от путешественников по Калязину в категории «Святые места»
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