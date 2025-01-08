Религиозные экскурсии по святым местам Калязина

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Калязине, цены от 2600 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Знакомьтесь, Калязин
Пешая
124 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Калязин: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Калязин очарует вас своими пейзажами и уникальными достопримечательностями. Оцените красоту колокольни на воде и посетите космическую обсерваторию
Начало: На ул. Московская
«А также увидите ансамбль Богоявленского храма и посетите Вознесенский храм, где находятся мощи преподобного Макария Калязинского Чудотворца»
Завтра в 08:00
23 янв в 08:00
4000 за всё до 10 чел.
Квест «Загадки Калязина»
5 отзывов
2.5 часа
Квест
до 5 чел.
Индивидуальный квест по Калязину: история и загадки города
Погрузитесь в атмосферу старинного Калязина, выполняя задания и раскрывая тайны города. Узнайте историю и посетите уникальный музей мобильных устройств
«Выполняя интересные задания, вы увидите главные достопримечательности города: космическую гигантскую антенну, монастырские острова, колокольню на воде, купеческие и дворянские усадьбы, ансамбли Богоявленской, Введенской и Вознесенской церквей»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
6800 за всё до 5 чел.
Иммерсивная обзорная прогулка по Калязину
Пешая
1 час
Индивидуальная
Иммерсивная обзорная прогулка по Калязину
Пройтись в наушниках по историческому центру города и раскрыть его секреты
Начало: На набережной
«Затопленную колокольню Николаевского собора»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 2600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ангелина
    8 января 2025
    Знакомьтесь, Калязин
    Нашу экскурсию проводила Мария. Благодарим Марию за теплый прием, душевность и увлекательное повествование о городе! Несмотря на непогоду, нам удалось
    читать дальше

    насладиться проведенным временем и,конечно, узнать о такой богатой истории города. Желаем процветания Калязину! Обязательно вернемся в теплое время года, чтобы посмотреть на город в других красках:)

    Нашу экскурсию проводила Мария. Благодарим Марию за теплый прием, душевность и увлекательное повествование о городе! НесмотряНашу экскурсию проводила Мария. Благодарим Марию за теплый прием, душевность и увлекательное повествование о городе! НесмотряНашу экскурсию проводила Мария. Благодарим Марию за теплый прием, душевность и увлекательное повествование о городе! НесмотряНашу экскурсию проводила Мария. Благодарим Марию за теплый прием, душевность и увлекательное повествование о городе! Несмотря
  • Н
    Наталья
    7 января 2025
    Знакомьтесь, Калязин
    Отличная познавательная экскурсия. Спасибо Александру Федоровичу, увлеченный своим делом человек, историк, краевед, душой болеет за свой город. Несмотря на зиму, время пролетело незаметно.
    Отличная познавательная экскурсия. Спасибо Александру Федоровичу, увлеченный своим делом человек, историк, краевед, душой болеет за свойОтличная познавательная экскурсия. Спасибо Александру Федоровичу, увлеченный своим делом человек, историк, краевед, душой болеет за свойОтличная познавательная экскурсия. Спасибо Александру Федоровичу, увлеченный своим делом человек, историк, краевед, душой болеет за свойОтличная познавательная экскурсия. Спасибо Александру Федоровичу, увлеченный своим делом человек, историк, краевед, душой болеет за свойОтличная познавательная экскурсия. Спасибо Александру Федоровичу, увлеченный своим делом человек, историк, краевед, душой болеет за свой
  • К
    Ксения
    6 января 2025
    Знакомьтесь, Калязин
    Проводила экскурсию Надежда Николаевна! Слов нет! Это профессионал своего дела! Несмотря на холодную погоду, время пролетело будто за пять минут!
    читать дальше

    Так все интересно! С такой душой! Человек любит свой город, знает историю и готов поделиться своими знаниями с гостями! Безумный восторг! Расставаться с Надеждой Николаевной просто не хотелось! Не первый раз на индивидуальных экскурсиях, но такого человека ещё не встречали! Не знаю даже, кто сможет очаровать сильнее, чем она! До сих пор под большим впечатлением! В город просто влюбились! Хотим теперь обязательно приехать летом!

    Проводила экскурсию Надежда Николаевна! Слов нет! Это профессионал своего дела! Несмотря на холодную погоду, время пролетелоПроводила экскурсию Надежда Николаевна! Слов нет! Это профессионал своего дела! Несмотря на холодную погоду, время пролетелоПроводила экскурсию Надежда Николаевна! Слов нет! Это профессионал своего дела! Несмотря на холодную погоду, время пролетелоПроводила экскурсию Надежда Николаевна! Слов нет! Это профессионал своего дела! Несмотря на холодную погоду, время пролетело
  • О
    Ольга
    8 июля 2024
    Квест «Загадки Калязина»
    Нам попалась милая экскурсовод Елена. Готовилась она тщательно - папка с распечатками, иллюстрирующими ключевые события города, о которых она рассказывала,
    читать дальше

    была весьма пухлой. Сама гид была компетентна, внимательна, дружелюбна. Кроме исторических фактов рассказывала интересные "местные" истории. Про Музей мобильных устройств (кто сомневается) - лучше сходите! В составе этой экскурсии или отдельно. Деньги небольшие, а настроение вам создадут ностальгия (три витрины под крики" а такой у меня был … а этот у меня украли … а этот я утопила") и занимательные факты.

Ответы на вопросы от путешественников по Калязину в категории «Святые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калязине
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Калязин
  2. Квест «Загадки Калязина»
  3. Иммерсивная обзорная прогулка по Калязину
Какие места ещё посмотреть в Калязине
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное
  2. Вознесенская церковь
Сколько стоит экскурсия по Калязину в январе 2025
Сейчас в Калязине в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 2600 до 6800. Туристы уже оставили гидам 129 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
Забронируйте экскурсию в Калязине на 2025 год по теме «Святые места», 129 ⭐ отзывов, цены от 2600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март