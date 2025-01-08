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Так все интересно! С такой душой! Человек любит свой город, знает историю и готов поделиться своими знаниями с гостями! Безумный восторг! Расставаться с Надеждой Николаевной просто не хотелось! Не первый раз на индивидуальных экскурсиях, но такого человека ещё не встречали! Не знаю даже, кто сможет очаровать сильнее, чем она! До сих пор под большим впечатлением! В город просто влюбились! Хотим теперь обязательно приехать летом!