Мои заказы

Айс-флоатинг на Камчатке

Индивидуальная экскурсия по Авачинской бухте - это возможность испытать на себе айс-флоатинг, не умея плавать. Ощутите свободу и безопасность в костюме
Айс-флоатинг на Камчатке - это уникальное водное приключение, доступное каждому.

Независимо от навыков плавания, участники получают специальный костюм из неопрена, обеспечивающий положительную плавучесть.

Инструктор сопровождает группу в воде, а после купания предлагается горячий чай и увлекательный рассказ о морских обитателях и истории Авачинской бухты.

Участники получают яркие впечатления и фото на память, а также удобный трансфер от и до места проживания в Петропавловске-Камчатском
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальный опыт плавания
  • 👨‍🏫 Профессиональный инструктор
  • 📸 Фото и видео на память
  • ☕ Горячий чай после купания
  • 🚗 Комфортный трансфер
Айс-флоатинг на Камчатке© Алексей
Айс-флоатинг на Камчатке© Алексей
Айс-флоатинг на Камчатке© Алексей
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Авачинская бухта

Описание экскурсии

  • Мы заберём вас из удобной вам локации в Петропавловске-Камчатском.
  • Привезём на место старта — береговую точку Авачинской бухты, подходящую по безопасности в конкретный день.
  • Инструктор поможет надеть костюм на вашу обычную одежду и проведёт инструктаж по технике безопасности.
  • Купание будет длиться до 60 минут. Инструктор находится в воде вместе с группой.
  • Затем мы напоим вас горячим чаем, расскажем о морских обитателях Авачинской бухты, её истории, приливах и отливах.
  • После отвезём обратно в Петропавловск-Камчатский к вашему месту проживания.

Организационные детали

  • Костюмы рассчитаны на людей ростом от 150 см.
  • Специальная подготовка не требуется.
  • Мы заберём вас на автомобиле Toyota Tundra или Suzuki SX4. Дорога до места старта займёт около 40 минут.
  • Сразу после программы мы перешлём вам все удачные любительские фото и видео.
  • Вас будет сопровождать инструктор из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем месте размещения в Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор на Камчатке
Провёл экскурсии для 583 туристов
Мы предлагаем летние и зимние экскурсии на Камчатку по удивительным природным локациям Дальнего Востока. Наша команда работает на рынке туристических услуг с 2017 года. Естественно, все гиды с большим опытом и очень любят Камчатку:) Нам самим интересны нестандартные туры и экскурсии.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Ангелина
11 фев 2025
прекрасное выдалось приключение. забрали от отеля, привезли на место проведения. по пути Алексей рассказывал интересные факты и показывал места. На месте прекрасный инструктор Александр, все объяснил и плавал с нами постоянно. Также накормили ежом, которого только что поймали. Очень благодарны за полученный опыт! Обязательно рекомендуем.
прекрасное выдалось приключение. забрали от отеля, привезли на место проведения. по пути Алексей рассказывал интересные фактыпрекрасное выдалось приключение. забрали от отеля, привезли на место проведения. по пути Алексей рассказывал интересные фактыпрекрасное выдалось приключение. забрали от отеля, привезли на место проведения. по пути Алексей рассказывал интересные фактыпрекрасное выдалось приключение. забрали от отеля, привезли на место проведения. по пути Алексей рассказывал интересные факты

Входит в следующие категории Камчатки

Похожие экскурсии из Камчатки

Экскурсия к Авачинскому вулкану
На машине
6 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Приключение к Авачинскому вулкану: Вулканический пейзаж Камчатки
Откройте для себя величие Камчатки, поднимитесь к Авачинскому вулкану и насладитесь восхождением на гору Верблюд
Начало: У торгового центра Фамилион
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
от 40 000 ₽ за всё до 4 чел.
Камчатка с высоты: путешествие к жерлу Авачинского вулкана
Пешая
12 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг по Камчатке: Авачинский перевал
Представьте, как вы стоите на вершине Авачинского вулкана, вокруг вас - величественные пейзажи Камчатки. Незабываемое приключение ждет вас
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
90 000 ₽ за всё до 4 чел.
Контрасты Камчатки: холодный океан и горячие источники (с заездом на Мишенную сопку)
На машине
5 часов
-
10%
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Контрасты Камчатки: холодный океан и горячие источники (с заездом на Мишенную сопку)
Ощутить мощь Тихого океана и погреться в оздоровительных термальных бассейнах
Начало: У места вашего проживания в Петропавловске-Камчатс...
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
21 600 ₽24 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий на Камчатке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Камчатке