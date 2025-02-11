Айс-флоатинг на Камчатке - это уникальное водное приключение, доступное каждому.
Независимо от навыков плавания, участники получают специальный костюм из неопрена, обеспечивающий положительную плавучесть.
Инструктор сопровождает группу в воде, а после купания предлагается горячий чай и увлекательный рассказ о морских обитателях и истории Авачинской бухты.
Участники получают яркие впечатления и фото на память, а также удобный трансфер от и до места проживания в Петропавловске-Камчатском
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальный опыт плавания
- 👨🏫 Профессиональный инструктор
- 📸 Фото и видео на память
- ☕ Горячий чай после купания
- 🚗 Комфортный трансфер
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Авачинская бухта
Описание экскурсии
- Мы заберём вас из удобной вам локации в Петропавловске-Камчатском.
- Привезём на место старта — береговую точку Авачинской бухты, подходящую по безопасности в конкретный день.
- Инструктор поможет надеть костюм на вашу обычную одежду и проведёт инструктаж по технике безопасности.
- Купание будет длиться до 60 минут. Инструктор находится в воде вместе с группой.
- Затем мы напоим вас горячим чаем, расскажем о морских обитателях Авачинской бухты, её истории, приливах и отливах.
- После отвезём обратно в Петропавловск-Камчатский к вашему месту проживания.
Организационные детали
- Костюмы рассчитаны на людей ростом от 150 см.
- Специальная подготовка не требуется.
- Мы заберём вас на автомобиле Toyota Tundra или Suzuki SX4. Дорога до места старта займёт около 40 минут.
- Сразу после программы мы перешлём вам все удачные любительские фото и видео.
- Вас будет сопровождать инструктор из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем месте размещения в Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор на Камчатке
Провёл экскурсии для 583 туристов
Мы предлагаем летние и зимние экскурсии на Камчатку по удивительным природным локациям Дальнего Востока. Наша команда работает на рынке туристических услуг с 2017 года. Естественно, все гиды с большим опытом и очень любят Камчатку:) Нам самим интересны нестандартные туры и экскурсии.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
А
Ангелина
11 фев 2025
прекрасное выдалось приключение. забрали от отеля, привезли на место проведения. по пути Алексей рассказывал интересные факты и показывал места. На месте прекрасный инструктор Александр, все объяснил и плавал с нами постоянно. Также накормили ежом, которого только что поймали. Очень благодарны за полученный опыт! Обязательно рекомендуем.
