Айс-флоатинг на Камчатке - это уникальное водное приключение, доступное каждому.



Независимо от навыков плавания, участники получают специальный костюм из неопрена, обеспечивающий положительную плавучесть.



Инструктор сопровождает группу в воде, а после купания предлагается горячий чай и увлекательный рассказ о морских обитателях и истории Авачинской бухты.



Участники получают яркие впечатления и фото на память, а также удобный трансфер от и до места проживания в Петропавловске-Камчатском

