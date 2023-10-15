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же при посадке. И еще при составлении маршрута она не учла места наших проживаний и нам пришлось и туда и обратно делать очень большой крюк, что бы забрать людей с" Голубой лагуны", что конечно же было утомительно. А вот водитель Василий большой молодец.