Уникальный опыт – экскурсии на Камчатке

Найдено 8 экскурсий в категории «Уникальный опыт» на Камчатке, цены от 9 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие к себе: Тихий океан и поющие чаши
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Путешествие к себе на Камчатке: йога, поющие чаши и Тихий океан
Погрузитесь в мир гармонии и покоя на берегу Тихого океана. Индивидуальная экскурсия с йогой и поющими чашами ждет вас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
27 000 за всё до 6 чел.
Камчатка: этнографическое приключение в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Камчатка: этнографическое приключение в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу коренных народов Камчатки. Вас ждут этнический концерт, мастер-классы по танцам, национальный обед и горячие источники
Начало: В посёлке Раздольный
Расписание: ежедневно в 11:30 и 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:30
18 000 за человека
Восхождение на вулкан Горелый в мини-группе (всё включено)
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
Восхождение на вулкан Горелый в мини-группе (всё включено)
Отправиться покорять вершину через живописный Вилючинский перевал
Начало: в удобном вам месте Петропаловска-Камчатского
Расписание: ежедневно в 06:00
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
18 750 за человека
На снегоходе - к Авачинскому вулкану
❄️ На снегоходах
Мини-группа
8 часов
На снегоходе к Авачинскому вулкану: путешествие по заснеженной Камчатке
Погонять по снегу, полюбоваться зимними горными пейзажами и получить заряд адреналина в мини-группе
Начало: От места вашего проживания
29 500 за человека
Поездка в этническую деревню «Кайныран»
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Поездка в этническую деревню «Кайныран»
Познакомиться с традициями и бытом коряков - коренного народа Камчатки
16 июня в 11:00
22 июня в 11:00
от 12 000 за всё до 4 чел.
Сабраж на берегу Тихого океана с гидом-сомелье (18+)
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Сабраж на берегу Тихого океана с гидом-сомелье (18+)
Научиться открывать бутылку игристого по-гусарски и попробовать невероятные сочетания еды и вина
6 июля в 11:00
7 июля в 11:00
от 28 000 за всё до 7 чел.
Крабовое сафари на Камчатке
Мини-группа
5 часов
Крабовое сафари на Камчатке
На надувном тримаране - в Авачинскую бухту к местам ловли моллюсков и ракообразных (в группе)
Начало: В Петропавловске-Камчатском
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
9 000 за человека
Медитация на горе Верблюд с инструктором йоги
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Медитация на горе Верблюд с инструктором йоги
Полюбоваться невероятной камчатской природой и обрести гармонию в живописном месте
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
28 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    15 октября 2023
    Путешествие к себе: Тихий океан и поющие чаши
    Безусловно этот день пойдет в копилку « особенных». Андрей невероятно сильный и мощный проводник. Если вы хотите мягких и приятных изменений в жизни -эта экскурсия для вас.
  • В
    Валентина
    20 сентября 2023
    Камчатка: этнографическое приключение в мини-группе
    Сама экскурсия хорошая, но я не увидела Танзимя как организатора, кроме как потребовать на кануне перевод оплаты за экскурсию сразу
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    же при посадке. И еще при составлении маршрута она не учла места наших проживаний и нам пришлось и туда и обратно делать очень большой крюк, что бы забрать людей с" Голубой лагуны", что конечно же было утомительно. А вот водитель Василий большой молодец.

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Уникальный опыт»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Путешествие к себе: Тихий океан и поющие чаши
  2. Камчатка: этнографическое приключение в мини-группе
  3. Восхождение на вулкан Горелый в мини-группе (всё включено)
  4. На снегоходе - к Авачинскому вулкану
  5. Поездка в этническую деревню «Кайныран»
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Вилючинский водопад
  8. Долина Гейзеров
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 9 000 до 29 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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