1 чел.
По популярности
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия на катере: Авачинская бухта и остров Старичков
Изучите Камчатку с воды, наслаждаясь видами кекуров, встречая морских птиц и наслаждаясь камчатским обедом на борту
Начало: На одной из пристаней Петропавловска-Камчатского
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Приключение к Авачинскому вулкану: Вулканический пейзаж Камчатки
Откройте для себя величие Камчатки, поднимитесь к Авачинскому вулкану и насладитесь восхождением на гору Верблюд
Начало: У торгового центра Фамилион
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 35 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Конный тур в мини-группе к реке Аваче
За 3 часа конной прогулки вы увидите разнообразные природные ландшафты Камчатки, включая поля, мёртвый лес, каменную тундру и протоки Авачи
Начало: В пос. Раздольный
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
12 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия: каньон Опасный и Дачные термальные источники на Камчатке
Путешествие к вулкану Мутновский, каньону Опасный и Дачным термальным источникам. Увидите водопады, фумарольные поля и отдохнёте в горячих ваннах
Начало: В месте вашего проживания в Петропавловске-Камчатс...
Завтра в 08:00
11 июня в 14:00
70 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Джип-тур на вулкан Горелый с восхождением
Камчатка приглашает на уникальный джип-тур на вулкан Горелый. Поднимитесь на высоту 1829 метров, насладитесь видами и отдохните на термальных источниках
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском, пос. П...
1 июля в 06:00
2 июля в 06:00
53 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж
Маршрут проходит по живописным местам Камчатки: смотровая площадка на сопке Мишенной и Халактырский пляж с чёрным песком. Узнайте о местной флоре и фауне
Сегодня в 10:00
15 июня в 13:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Смотровая площадка Мишенной, Халактырский пляж и термальные источники на Камчатке
Откройте для себя красоту Камчатки: от величественных вулканов до термальных источников. Эта экскурсия станет вашим незабываемым приключением
15 июня в 13:00
16 июня в 09:00
от 16 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
8 часов
Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
Познакомьтесь с чудом Камчатки - фумаролами у подножия Мутновского вулкана. Впечатляющие виды, прогулка и купание в горячих источниках ждут вас
Начало: По договорённости
12 июня в 07:00
17 июня в 07:00
12 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
На снегоходе - к Дачным источникам
Оцените уникальные панорамы вулканов Вилючинского, Горелого и Мутновского. Узнайте о фумаролах и местной экосистеме. Трансфер и ланч включены
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
32 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
На снегоходе к Мутновскому вулкану: путешествие по заснеженной Камчатке
Откройте для себя дыхание Камчатки в путешествии к Мутновскому вулкану. Вас ждут замерзшие водопады, вулканические пейзажи и уникальный каньон Опасный
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 39 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный джип-тур к горному массиву Вачкажец на Камчатке
Познакомьтесь с первозданной природой Камчатки! Вас ждут захватывающие виды, горячие источники и пикник на свежем воздухе
Начало: У вашего отеля
17 июня в 08:00
18 июня в 16:00
от 5000045 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Камчатка с высоты: захватывающее восхождение к жерлу Авачинского вулкана
Представьте, как вы стоите на вершине Авачинского вулкана, вокруг вас - величественные пейзажи Камчатки. Незабываемое приключение ждет вас
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 40 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
На снегоходах - к Авачинскому перевалу
Познакомиться с природой Камчатки в комфортной поездке на снегоходах (мини-группа)
Начало: по месту проживания
Расписание: ежедневно в 10:00
5 авг в 10:00
12 000₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Восхождение на гору Верблюд + Халактырский пляж
Покорить вулканическую экструзию, ощутить мощь Тихого океана и сделать атмосферные фото
Начало: от места вашего проживания
9 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
На лошадях к реке Дремучая - групповая поездка
Увидеть, что бывает от метания вулканических бомб, пустить коня аллюром и встретиться с евражками
Начало: От конно-туристического комплекса «Тайга», пос. Ра...
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
18 000₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
Заняться верховой ездой, увидеть уникальную природу и устроить пикник на острове
Начало: от места вашего проживания
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
14 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Автопутешествие к Козельскому вулкану с пикником: незабываемое приключение
Покорите Козельский вулкан на комфортабельном автомобиле. Вас ждут впечатляющие виды, чистый воздух и пикник со свежей красной рыбой
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
от 28 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
13 часов
Восхождение на вулкан Горелый в мини-группе (всё включено)
Отправиться покорять вершину через живописный Вилючинский перевал
Начало: в удобном вам месте Петропаловска-Камчатского
Расписание: ежедневно в 06:00
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
18 750₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Зимнее приключение на Камчатке: Авачинский вулкан и гора Верблюд
Погрузитесь в зимнюю сказку Камчатки: путешествие к Авачинскому вулкану и горе Верблюд ждет вас
Начало: От места вашего проживания (гостиница, хостел, баз...
18 500₽ за человека
Мини-группа
8 часов
На снегоходе к Авачинскому вулкану: путешествие по заснеженной Камчатке
Погонять по снегу, полюбоваться зимними горными пейзажами и получить заряд адреналина в мини-группе
Начало: От места вашего проживания
29 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия к вулканам Камчатки: лавовая падь и озеро Котельное
Погрузитесь в мир вулканических пейзажей Камчатки: от застывшей лавы до берегов Тихого океана и уютного перекуса у озера
Начало: У вашего места проживания в Петропавловске-Камчатс...
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
21 850₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в этническое стойбище Камчатки
Попробовать шурпу из оленины и искупаться в термальных водах
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Поездка в этническую деревню «Кайныран»
Познакомиться с традициями и бытом коряков - коренного народа Камчатки
16 июня в 11:00
22 июня в 11:00
от 12 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Ловим рыбу и фотографируем медведей! Сплав по реке Быстрая (в группе)
Покорить горную реку, поймать тихоокеанского лосося и, если улыбнётся удача, увидеть хозяина леса
Начало: У вашего отеля или на ближайшей остановке
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Популярное предложение
В гости к хозяевам моря
Отправиться на прогулку в бухту Русская, порыбачить и понаблюдать за тюленями и китами в мини-группе
Начало: У Морского вокзала в Петропавловске-Камчатском
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
19 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Сабраж на берегу Тихого океана с гидом-сомелье (18+)
Научиться открывать бутылку игристого по-гусарски и попробовать невероятные сочетания еды и вина
6 июля в 11:00
7 июля в 11:00
от 28 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
К истокам жизни: восхождение на вулкан Горелый
Исследовать горное плато и древнюю кальдеру с пещерами и озёрами
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 40 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
5 часов
Крабовое сафари на Камчатке
На надувном тримаране - в Авачинскую бухту к местам ловли моллюсков и ракообразных (в группе)
Начало: В Петропавловске-Камчатском
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
9 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения7 июня 2024Впечатлений выше крыши! Но сначала о важном! Многие в экскурсиях пишут про таблетки от укачивания, я не особо придала этому
- ССергей4 июня 2024Здравствуйте! Да, мы были на экскурсии с Дмитрием 29.05. все прошло на 5+ мы очень довольны. Большое ВАМ спасибо.
- ДДенис4 июня 2024Большое спасибо за проведенную экскурсию, содержательные рассказы и отношение Экскурсовода!
- ИИлья1 июня 2024Отличная программа для ознакомления с городом и Халактырским пляжем. Дмитрий отвез нас на комфортабельном внедорожнике по смотровым площадкам, расположенным на
- ТТатьяна25 мая 2024Тур очень понравился! Маршрут впечатляющий, Александр приятный человек, машина комфортная. Подготовлены сапоги для хождения по снегу. И очень вкусный домашний обед) Всё прошло отлично. Спасибо!
- ЕЕкатерина21 мая 2024Мы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. Но лучше поздно, чем никогда.
- ТТатьяна15 мая 2024Благодарю Александра за профессионализм и отзывчивость. Всё было супер. Если выберете путешествие с ним, вы не только получите массу замечательных впечатлений, но и,можете не сомневаться:, окажетесь в надёжных руках.
- ВВалерия15 мая 2024Наше путешествие прошло просто прекрасно, гид супер, тяжеловато было идти весь проложенный путь, но вся команда с этим справилась и полюбовалась замечательными природными видами.
- ВВадим12 мая 2024Отличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсом. Проведен инструктаж по безопасности поездки. Отдельная благодарность Сане, Ирине и конечно капитану. Как результат две пойманные камбалы и море впечатлений. Всем рекомендуем.
- ЕЕлена12 мая 2024Профессиональная команда водителей на подготовленных автомобилях, интересный рассказ о достопримечательностях, квалифицированный инструктаж по безопасности - все это вас ждет, если
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Активности»
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