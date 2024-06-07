Активности – экскурсии на Камчатке

Найдено 28 экскурсий в категории «Активности» на Камчатке, цены от 8 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
🚤 На катере
Групповая
5 часов
15 отзывов
Групповая экскурсия на катере: Авачинская бухта и остров Старичков
Изучите Камчатку с воды, наслаждаясь видами кекуров, встречая морских птиц и наслаждаясь камчатским обедом на борту
Начало: На одной из пристаней Петропавловска-Камчатского
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000 за человека
Экскурсия к Авачинскому вулкану
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Приключение к Авачинскому вулкану: Вулканический пейзаж Камчатки
Откройте для себя величие Камчатки, поднимитесь к Авачинскому вулкану и насладитесь восхождением на гору Верблюд
Начало: У торгового центра Фамилион
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 35 000 за всё до 4 чел.
Конный тур в мини-группе к реке Аваче
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
Конный тур в мини-группе к реке Аваче
За 3 часа конной прогулки вы увидите разнообразные природные ландшафты Камчатки, включая поля, мёртвый лес, каменную тундру и протоки Авачи
Начало: В пос. Раздольный
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
12 000 за человека
Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия: каньон Опасный и Дачные термальные источники на Камчатке
Путешествие к вулкану Мутновский, каньону Опасный и Дачным термальным источникам. Увидите водопады, фумарольные поля и отдохнёте в горячих ваннах
Начало: В месте вашего проживания в Петропавловске-Камчатс...
Завтра в 08:00
11 июня в 14:00
70 800 за всё до 6 чел.
Джип-тур на вулкан Горелый с восхождением
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Джип-тур на вулкан Горелый с восхождением
Камчатка приглашает на уникальный джип-тур на вулкан Горелый. Поднимитесь на высоту 1829 метров, насладитесь видами и отдохните на термальных источниках
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском, пос. П...
1 июля в 06:00
2 июля в 06:00
53 340 за всё до 4 чел.
Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Популярное предложение
Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж
Маршрут проходит по живописным местам Камчатки: смотровая площадка на сопке Мишенной и Халактырский пляж с чёрным песком. Узнайте о местной флоре и фауне
Сегодня в 10:00
15 июня в 13:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж + термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Смотровая площадка Мишенной, Халактырский пляж и термальные источники на Камчатке
Откройте для себя красоту Камчатки: от величественных вулканов до термальных источников. Эта экскурсия станет вашим незабываемым приключением
15 июня в 13:00
16 июня в 09:00
от 16 000 за всё до 5 чел.
Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
3 отзыва
Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
Познакомьтесь с чудом Камчатки - фумаролами у подножия Мутновского вулкана. Впечатляющие виды, прогулка и купание в горячих источниках ждут вас
Начало: По договорённости
12 июня в 07:00
17 июня в 07:00
12 000 за человека
На снегоходе - к Дачным источникам
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
На снегоходе - к Дачным источникам
Оцените уникальные панорамы вулканов Вилючинского, Горелого и Мутновского. Узнайте о фумаролах и местной экосистеме. Трансфер и ланч включены
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
32 000 за человека
На снегоходе к Мутновскому вулкану
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
На снегоходе к Мутновскому вулкану: путешествие по заснеженной Камчатке
Откройте для себя дыхание Камчатки в путешествии к Мутновскому вулкану. Вас ждут замерзшие водопады, вулканические пейзажи и уникальный каньон Опасный
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 39 000 за человека
Джип-тур к горному массиву Вачкажец
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Индивидуальный джип-тур к горному массиву Вачкажец на Камчатке
Познакомьтесь с первозданной природой Камчатки! Вас ждут захватывающие виды, горячие источники и пикник на свежем воздухе
Начало: У вашего отеля
17 июня в 08:00
18 июня в 16:00
от 5000045 000 за всё до 6 чел.
Камчатка с высоты: путешествие к жерлу Авачинского вулкана
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Камчатка с высоты: захватывающее восхождение к жерлу Авачинского вулкана
Представьте, как вы стоите на вершине Авачинского вулкана, вокруг вас - величественные пейзажи Камчатки. Незабываемое приключение ждет вас
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 40 000 за всё до 4 чел.
На снегоходах - к Авачинскому перевалу
❄️ На снегоходах
Мини-группа
7 часов
3 отзыва
На снегоходах - к Авачинскому перевалу
Познакомиться с природой Камчатки в комфортной поездке на снегоходах (мини-группа)
Начало: по месту проживания
Расписание: ежедневно в 10:00
5 авг в 10:00
12 000 за человека
Восхождение на гору Верблюд + Халактырский пляж
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
5 отзывов
Восхождение на гору Верблюд + Халактырский пляж
Покорить вулканическую экструзию, ощутить мощь Тихого океана и сделать атмосферные фото
Начало: от места вашего проживания
9 000 за человека
На лошадях к реке Дремучая - групповая поездка
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
10 часов
На лошадях к реке Дремучая - групповая поездка
Увидеть, что бывает от метания вулканических бомб, пустить коня аллюром и встретиться с евражками
Начало: От конно-туристического комплекса «Тайга», пос. Ра...
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
18 000 за человека
Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
6 часов
Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
Заняться верховой ездой, увидеть уникальную природу и устроить пикник на острове
Начало: от места вашего проживания
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
14 500 за человека
Автопутешествие к Козельскому вулкану + пикник
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Автопутешествие к Козельскому вулкану с пикником: незабываемое приключение
Покорите Козельский вулкан на комфортабельном автомобиле. Вас ждут впечатляющие виды, чистый воздух и пикник со свежей красной рыбой
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
от 28 000 за всё до 4 чел.
Восхождение на вулкан Горелый в мини-группе (всё включено)
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
Восхождение на вулкан Горелый в мини-группе (всё включено)
Отправиться покорять вершину через живописный Вилючинский перевал
Начало: в удобном вам месте Петропаловска-Камчатского
Расписание: ежедневно в 06:00
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
18 750 за человека
Зимний трип к Авачинскому вулкану и горе Верблюд
Мини-группа
9 часов
Зимнее приключение на Камчатке: Авачинский вулкан и гора Верблюд
Погрузитесь в зимнюю сказку Камчатки: путешествие к Авачинскому вулкану и горе Верблюд ждет вас
Начало: От места вашего проживания (гостиница, хостел, баз...
18 500 за человека
На снегоходе - к Авачинскому вулкану
❄️ На снегоходах
Мини-группа
8 часов
На снегоходе к Авачинскому вулкану: путешествие по заснеженной Камчатке
Погонять по снегу, полюбоваться зимними горными пейзажами и получить заряд адреналина в мини-группе
Начало: От места вашего проживания
29 500 за человека
К подножию вулкана: лавовая падь + озеро Котельное
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия к вулканам Камчатки: лавовая падь и озеро Котельное
Погрузитесь в мир вулканических пейзажей Камчатки: от застывшей лавы до берегов Тихого океана и уютного перекуса у озера
Начало: У вашего места проживания в Петропавловске-Камчатс...
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
21 850 за всё до 7 чел.
Путешествие в этническое стойбище Камчатки
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в этническое стойбище Камчатки
Попробовать шурпу из оленины и искупаться в термальных водах
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 14 000 за всё до 4 чел.
Поездка в этническую деревню «Кайныран»
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Поездка в этническую деревню «Кайныран»
Познакомиться с традициями и бытом коряков - коренного народа Камчатки
16 июня в 11:00
22 июня в 11:00
от 12 000 за всё до 4 чел.
Ловим рыбу и фотографируем медведей! Сплав по реке Быстрая (в группе)
Фотопрогулка
12 часов
Ловим рыбу и фотографируем медведей! Сплав по реке Быстрая (в группе)
Покорить горную реку, поймать тихоокеанского лосося и, если улыбнётся удача, увидеть хозяина леса
Начало: У вашего отеля или на ближайшей остановке
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000 за человека
В гости к хозяевам моря
Групповая
12 часов
Популярное предложение
В гости к хозяевам моря
Отправиться на прогулку в бухту Русская, порыбачить и понаблюдать за тюленями и китами в мини-группе
Начало: У Морского вокзала в Петропавловске-Камчатском
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
19 000 за человека
Сабраж на берегу Тихого океана с гидом-сомелье (18+)
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Сабраж на берегу Тихого океана с гидом-сомелье (18+)
Научиться открывать бутылку игристого по-гусарски и попробовать невероятные сочетания еды и вина
6 июля в 11:00
7 июля в 11:00
от 28 000 за всё до 7 чел.
К истокам жизни: восхождение на вулкан Горелый
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
К истокам жизни: восхождение на вулкан Горелый
Исследовать горное плато и древнюю кальдеру с пещерами и озёрами
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 40 000 за всё до 5 чел.
Крабовое сафари на Камчатке
Мини-группа
5 часов
Крабовое сафари на Камчатке
На надувном тримаране - в Авачинскую бухту к местам ловли моллюсков и ракообразных (в группе)
Начало: В Петропавловске-Камчатском
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
9 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    7 июня 2024
    Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
    Впечатлений выше крыши! Но сначала о важном! Многие в экскурсиях пишут про таблетки от укачивания, я не особо придала этому
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    значения, потому что знаю, что морской болезнью не страдаю. Однако Тихий океан решил, что ему виднее)) Это немного омрачило поездку, но все равно я очень довольна. Мораль: Даже если вы уверены, что вы моряк в 7-м поколении, лучше примите таблетки от укачивания, лишним не будет. Очень впечатлена пейзажами края, непередаваемо! Красота невероятная! Тихий океан вовсе не тихий) Показал себя во всей красе. Команда профессионалов и заботилась, и кормила, и доставила туда-обратно, и поведала много интересного о Камчатке. Было все невероятно вкусно, красиво, интересно и время, не смотря на укачивание, пролетело незаметно. Успели даже поспать (совсем не от скуки!)))) Из живности, правда, только птичек видели. Очень рекомендую!

  • С
    Сергей
    4 июня 2024
    Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж
    Здравствуйте! Да, мы были на экскурсии с Дмитрием 29.05. все прошло на 5+ мы очень довольны. Большое ВАМ спасибо.
  • Д
    Денис
    4 июня 2024
    Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж + термальные источники
    Большое спасибо за проведенную экскурсию, содержательные рассказы и отношение Экскурсовода!
  • И
    Илья
    1 июня 2024
    Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж
    Отличная программа для ознакомления с городом и Халактырским пляжем. Дмитрий отвез нас на комфортабельном внедорожнике по смотровым площадкам, расположенным на
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    сопках, откуда открываются живописные виды на город, Авачинскую бухту и близлежайшие сопки. Затем мы отправились на Халактырский пляж, где можно увидеть бескрайний Тихий океан и черный вулканический песок. Место просто невероятное! В ходе поездки Дмитрий рассказал много интересного про регион и сделал для нас красивые фото на свой фотоаппарат.

  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
    Тур очень понравился! Маршрут впечатляющий, Александр приятный человек, машина комфортная. Подготовлены сапоги для хождения по снегу. И очень вкусный домашний обед) Всё прошло отлично. Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    21 мая 2024
    Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж + термальные источники
    Мы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. Но лучше поздно, чем никогда.
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    Мы были с сыном на Камчатке в первый раз. Обычно я в таких случаях стараюсь брать ознакомительную экскурсию, чтобы понять в целом где мы, а потом исследовать местность уже более прицельно. И вот экскурсия, организованная Дмитрием, подошла как нельзя лучше. Я списалась с Дмитрием уже поздно вечером, он, к счастью, оказался, свободен. Сходили на Мишенную, съездили на пляж, покупались в горячих источниках. Хотели вместо них в диких, но, к сожалению, дорогу уже развезло и мы не смогли это сделать. Два раза пытались застать сивучей, но у них были другие планы. Поскольку перегоны с одного места на другое довольно продолжительные, было время и природой полюбоваться, и послушать о местах и людях. Дмитрий рассказал о городе, сориентировал, что где находится, что можно глянуть, куда сходить. Мы этим и воспользовались. Кстати, Дмитрий посещает всевозможные встречи и мероприятия, организовываемые музеями, поэтому владеет большим объемом информации. В общем, спрашивайте и он постарается ответить. Ещё у него есть очень интересный канал, откуда мы узнаем много полезного. До сих пор. Вот на "Огненного лиса" собираемся. Что касается экскурсионных объектов, то тут особо и говорить нечего - это надо просто приехать и посмотреть. Словами не опишешь. Кстати, Дмитрий ещё и фотографирует, причём на фотоаппарат, а не на телефон. Так что дополнительно вы получите замечательные фотографии. Подводя итог, я рекомендую эту экскурсию. А Дмитрию от всей души я желаю успешного развития в качестве гида. Прикрепляю несколько фотографий, кстати, сделанных Дмитрием.

    Мы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. НоМы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. НоМы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. НоМы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. Но
  • Т
    Татьяна
    15 мая 2024
    Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
    Благодарю Александра за профессионализм и отзывчивость. Всё было супер. Если выберете путешествие с ним, вы не только получите массу замечательных впечатлений, но и,можете не сомневаться:, окажетесь в надёжных руках.
  • В
    Валерия
    15 мая 2024
    Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
    Наше путешествие прошло просто прекрасно, гид супер, тяжеловато было идти весь проложенный путь, но вся команда с этим справилась и полюбовалась замечательными природными видами.
    Наше путешествие прошло просто прекрасно, гид супер, тяжеловато было идти весь проложенный путь, но вся командаНаше путешествие прошло просто прекрасно, гид супер, тяжеловато было идти весь проложенный путь, но вся командаНаше путешествие прошло просто прекрасно, гид супер, тяжеловато было идти весь проложенный путь, но вся команда
  • В
    Вадим
    12 мая 2024
    Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
    Отличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсом. Проведен инструктаж по безопасности поездки. Отдельная благодарность Сане, Ирине и конечно капитану. Как результат две пойманные камбалы и море впечатлений. Всем рекомендуем.
    Отличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсомОтличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсомОтличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсомОтличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсомОтличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсомОтличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсом
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
    Профессиональная команда водителей на подготовленных автомобилях, интересный рассказ о достопримечательностях, квалифицированный инструктаж по безопасности - все это вас ждет, если
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    вы собираетесь на экскурсию с Сергеем и его командой Олегом и Андреем. Путешествие по снежной пустыне к Дачным источникам, переезд к Опасному каньону и парящему Мутковскому вулкану вас точно не оставят равнодушным. Минимум пеших переходов. Ребята позаботились и об обуви, и о перекусе с ароматный чаем. Все учтено, чтоб получить максимальное удовольствие. Отдельное спасибо Сергею за душевность и помощь в решении наших неурядиц.

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Активности»

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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Вилючинский водопад
  8. Долина Гейзеров
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июне 2024
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