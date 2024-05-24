Активный отдых на Камчатке

Найдено 13 экскурсий в категории «Активный отдых» на Камчатке, цены от 9 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горный массив Вачкажец: красота заповедной Камчатки
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Горный массив Вачкажец: уникальная природа и термальные источники
Вас ждет незабываемое путешествие по горному массиву Вачкажец с пикником на берегу озера и релаксацией в термальных бассейнах
Начало: От места жительства
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 40 000 за всё до 7 чел.
Конный тур в мини-группе к реке Аваче
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
Конный тур в мини-группе к реке Аваче
За 3 часа конной прогулки вы увидите разнообразные природные ландшафты Камчатки, включая поля, мёртвый лес, каменную тундру и протоки Авачи
Начало: В пос. Раздольный
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
12 000 за человека
Фрирайд с вулканов
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Фрирайд с вулканов Камчатки: захватывающее приключение на лыжах
Забудьте о трассах: эксклюзивный фрирайд на Камчатке с восхитительными вулканическими пейзажами
Начало: У вашей гостиницы в Петропавловске
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 30 000 за всё до 2 чел.
Камчатка с высоты: путешествие к жерлу Авачинского вулкана
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Камчатка с высоты: захватывающее восхождение к жерлу Авачинского вулкана
Представьте, как вы стоите на вершине Авачинского вулкана, вокруг вас - величественные пейзажи Камчатки. Незабываемое приключение ждет вас
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 40 000 за всё до 4 чел.
На снегоходах - к Авачинскому перевалу
❄️ На снегоходах
Мини-группа
7 часов
3 отзыва
На снегоходах - к Авачинскому перевалу
Познакомиться с природой Камчатки в комфортной поездке на снегоходах (мини-группа)
Начало: по месту проживания
Расписание: ежедневно в 10:00
5 авг в 10:00
12 000 за человека
Восхождение на гору Верблюд + Халактырский пляж
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
5 отзывов
Восхождение на гору Верблюд + Халактырский пляж
Покорить вулканическую экструзию, ощутить мощь Тихого океана и сделать атмосферные фото
Начало: от места вашего проживания
9 000 за человека
На лошадях к реке Дремучая - групповая поездка
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
10 часов
На лошадях к реке Дремучая - групповая поездка
Увидеть, что бывает от метания вулканических бомб, пустить коня аллюром и встретиться с евражками
Начало: От конно-туристического комплекса «Тайга», пос. Ра...
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
18 000 за человека
Восхождение на вулкан Горелый в мини-группе (всё включено)
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
Восхождение на вулкан Горелый в мини-группе (всё включено)
Отправиться покорять вершину через живописный Вилючинский перевал
Начало: в удобном вам месте Петропаловска-Камчатского
Расписание: ежедневно в 06:00
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
18 750 за человека
Зимний трип к Авачинскому вулкану и горе Верблюд
Мини-группа
9 часов
Зимнее приключение на Камчатке: Авачинский вулкан и гора Верблюд
Погрузитесь в зимнюю сказку Камчатки: путешествие к Авачинскому вулкану и горе Верблюд ждет вас
Начало: От места вашего проживания (гостиница, хостел, баз...
18 500 за человека
На снегоходе - к Авачинскому вулкану
❄️ На снегоходах
Мини-группа
8 часов
На снегоходе к Авачинскому вулкану: путешествие по заснеженной Камчатке
Погонять по снегу, полюбоваться зимними горными пейзажами и получить заряд адреналина в мини-группе
Начало: От места вашего проживания
29 500 за человека
Поездка в этническую деревню «Кайныран»
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Поездка в этническую деревню «Кайныран»
Познакомиться с традициями и бытом коряков - коренного народа Камчатки
16 июня в 11:00
22 июня в 11:00
от 12 000 за всё до 4 чел.
Сабраж на берегу Тихого океана с гидом-сомелье (18+)
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Сабраж на берегу Тихого океана с гидом-сомелье (18+)
Научиться открывать бутылку игристого по-гусарски и попробовать невероятные сочетания еды и вина
6 июля в 11:00
7 июля в 11:00
от 28 000 за всё до 7 чел.
К истокам жизни: восхождение на вулкан Горелый
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
К истокам жизни: восхождение на вулкан Горелый
Исследовать горное плато и древнюю кальдеру с пещерами и озёрами
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 40 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    24 мая 2024
    Горный массив Вачкажец: красота заповедной Камчатки
    Анатолий - превосходный гид и рассказчик, а также очень внимательный человек. Из-за погодных условий на Вачкажец мы не поехали, вместо
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    этого покорили гору "Верблюд". На Nissan Patrol с большими колесами мы медленно, но верно преодолели русло "Сухой речки". Несмотря на полное отсутствие у меня физической подготовки, в условиях дождя, мокрого и проваливающегося снега, ветра и тумана, мы забрались на вершину за 2,5 часа. Зато как весело, сидя на хобе, спустились со снежного склона, заметно сократив путь назад🙃 Нам встретились белый зайчик, огромный черный ворон, а также евражки. Еще попались свежие следы медведя немаленького размера; хорошо, что не он сам🤭

    Анатолий - превосходный гид и рассказчик, а также очень внимательный человек. Из-за погодных условий на ВачкажецАнатолий - превосходный гид и рассказчик, а также очень внимательный человек. Из-за погодных условий на ВачкажецАнатолий - превосходный гид и рассказчик, а также очень внимательный человек. Из-за погодных условий на ВачкажецАнатолий - превосходный гид и рассказчик, а также очень внимательный человек. Из-за погодных условий на ВачкажецАнатолий - превосходный гид и рассказчик, а также очень внимательный человек. Из-за погодных условий на Вачкажец
  • A
    Agnieszka
    7 апреля 2024
    На снегоходах - к Авачинскому перевалу
    Алексей отличный гид! Мы были с детьми 7 и 9 лет, они почти всё время сидели не в санях только
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    на снегоходе и очень им понравилось. Получили тёплую одежду, тоже обувь! Маршрут интересный и впечетляет. Туда и обротно немножко другуя путь, всё время удивлялись красотой и в конце экскурсии перекусили что-то в красивом месте с видом.

  • Ж
    Жана
    28 марта 2024
    На снегоходах - к Авачинскому перевалу
    Ребята просто супер! Веселые, внимательные, с юмором! Кроме надежного транспорта обеспечили нас теплой одеждой, теплым приемом с очень вкусной едой и шиповниковым чаем! Все рассказали, показали и домой доставили!! Узнавать и наслаждаться Камчаткой - только с вами!!
    Ребята просто супер! Веселые, внимательные, с юмором! Кроме надежного транспорта обеспечили нас теплой одеждой, теплым приемомРебята просто супер! Веселые, внимательные, с юмором! Кроме надежного транспорта обеспечили нас теплой одеждой, теплым приемомРебята просто супер! Веселые, внимательные, с юмором! Кроме надежного транспорта обеспечили нас теплой одеждой, теплым приемомРебята просто супер! Веселые, внимательные, с юмором! Кроме надежного транспорта обеспечили нас теплой одеждой, теплым приемом
  • В
    Виталий
    9 марта 2024
    На снегоходах - к Авачинскому перевалу
    Всё прошло идеально. Очень советую.
    Всё прошло идеально. Очень советуюВсё прошло идеально. Очень советуюВсё прошло идеально. Очень советуюВсё прошло идеально. Очень советую
  • Э
    Элина
    4 января 2024
    Камчатка с высоты: путешествие к жерлу Авачинского вулкана
    Анатолий отличный гид и интересный рассказчик! Узнали много нового о крае и его природе. Не смотря на то, что посещение экскурсии
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    было зимой, впечатлений море! Хотя зимой возможности подняться на вулкан почти нет, мы сделали все, что было возможно: покатались на склонах, заехали на две смотровые площадки, откуда открывался прекрасный вид, забрались на гору Верблюд, сами поездили на снегоходе. Маршрут поездки построен увлекательно; думаю, что на склонах Анатолий выбирает путь исходя из здоровья и настроения туристов. На протяжении всей поездки Анатолий был с нами рядом и обеспечивал безопасность. Большое спасибо Гиду за утепление! Минусов нет!

  • А
    Анастасия
    8 ноября 2023
    Горный массив Вачкажец: красота заповедной Камчатки
    Отличная экскурсия) Прекрасные люди Все сделано по-домашнему Интересные места, хороший рассказ Приятный домашний обед Получили много эмоций и впечатлений! Спасибо организаторам за такую насыщенную прогулку и рассказ <3
    Отличная экскурсия)Отличная экскурсия)Отличная экскурсия)
  • О
    Оксана
    3 сентября 2023
    Горный массив Вачкажец: красота заповедной Камчатки
    Место силы!!! Советуем к посещению в сентябре👍
    Место силы!!! Советуем к посещению в сентябре👍Место силы!!! Советуем к посещению в сентябре👍Место силы!!! Советуем к посещению в сентябре👍
  • И
    Игорь
    16 августа 2023
    Камчатка с высоты: путешествие к жерлу Авачинского вулкана
    Надёжность, компетентность, внимательность, такт - основные качества, которыми можно охарактеризовать Анатолия как организатора и гида. Благодаря ему путешествие к жерлу
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    Авачинского вулкана стало реальностью. Вот только при подъеме и спуске рассчитывать можно только на свои собственные силы - если их недостаточно, то никакой, даже самый лучший гид не поможет:) Зато наверху, сидя на теплых камнях среди вулканического пара и глядя на застывшие лавовые потоки внутри кратера, он угостит вас вкуснейшим чаем из камчатского шиповника+. Спасибо Анатолию!

  • О
    Ольга
    14 августа 2023
    Конный тур в мини-группе к реке Аваче
    Мне понравилось, интересно было провести столько времени с лошадью. Гид мне понравилась, вежливая. Посмотреть, конечно, есть что, природа прекрасна. Лошади спокойные. Понравилось, что рельеф на маршруте разный. Где-то равнина, а где-то и возвышенности, скучно точно не будет)
    Мне понравилось, интересно было провести столько времени с лошадью. Гид мне понравилась, вежливая. Посмотреть, конечно, есть
  • А
    Алексей
    31 июля 2023
    Восхождение на гору Верблюд + Халактырский пляж
    Экскурсия понравилась. После экскурсии появилось желание начать восхождение на более высокие горы.

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Горный массив Вачкажец: красота заповедной Камчатки
  2. Конный тур в мини-группе к реке Аваче
  3. Фрирайд с вулканов
  4. Камчатка с высоты: путешествие к жерлу Авачинского вулкана
  5. На снегоходах - к Авачинскому перевалу
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Вилючинский водопад
  8. Долина Гейзеров
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Активный отдых" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 9 000 до 40 000. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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