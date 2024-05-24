1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Горный массив Вачкажец: уникальная природа и термальные источники
Вас ждет незабываемое путешествие по горному массиву Вачкажец с пикником на берегу озера и релаксацией в термальных бассейнах
Начало: От места жительства
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 40 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
3 часа
Конный тур в мини-группе к реке Аваче
За 3 часа конной прогулки вы увидите разнообразные природные ландшафты Камчатки, включая поля, мёртвый лес, каменную тундру и протоки Авачи
Начало: В пос. Раздольный
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
12 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Фрирайд с вулканов Камчатки: захватывающее приключение на лыжах
Забудьте о трассах: эксклюзивный фрирайд на Камчатке с восхитительными вулканическими пейзажами
Начало: У вашей гостиницы в Петропавловске
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 30 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Камчатка с высоты: захватывающее восхождение к жерлу Авачинского вулкана
Представьте, как вы стоите на вершине Авачинского вулкана, вокруг вас - величественные пейзажи Камчатки. Незабываемое приключение ждет вас
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 40 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
На снегоходах - к Авачинскому перевалу
Познакомиться с природой Камчатки в комфортной поездке на снегоходах (мини-группа)
Начало: по месту проживания
Расписание: ежедневно в 10:00
5 авг в 10:00
12 000₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Восхождение на гору Верблюд + Халактырский пляж
Покорить вулканическую экструзию, ощутить мощь Тихого океана и сделать атмосферные фото
Начало: от места вашего проживания
9 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
На лошадях к реке Дремучая - групповая поездка
Увидеть, что бывает от метания вулканических бомб, пустить коня аллюром и встретиться с евражками
Начало: От конно-туристического комплекса «Тайга», пос. Ра...
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
18 000₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Восхождение на вулкан Горелый в мини-группе (всё включено)
Отправиться покорять вершину через живописный Вилючинский перевал
Начало: в удобном вам месте Петропаловска-Камчатского
Расписание: ежедневно в 06:00
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
18 750₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Зимнее приключение на Камчатке: Авачинский вулкан и гора Верблюд
Погрузитесь в зимнюю сказку Камчатки: путешествие к Авачинскому вулкану и горе Верблюд ждет вас
Начало: От места вашего проживания (гостиница, хостел, баз...
18 500₽ за человека
Мини-группа
8 часов
На снегоходе к Авачинскому вулкану: путешествие по заснеженной Камчатке
Погонять по снегу, полюбоваться зимними горными пейзажами и получить заряд адреналина в мини-группе
Начало: От места вашего проживания
29 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Поездка в этническую деревню «Кайныран»
Познакомиться с традициями и бытом коряков - коренного народа Камчатки
16 июня в 11:00
22 июня в 11:00
от 12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сабраж на берегу Тихого океана с гидом-сомелье (18+)
Научиться открывать бутылку игристого по-гусарски и попробовать невероятные сочетания еды и вина
6 июля в 11:00
7 июля в 11:00
от 28 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
К истокам жизни: восхождение на вулкан Горелый
Исследовать горное плато и древнюю кальдеру с пещерами и озёрами
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 40 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья24 мая 2024Анатолий - превосходный гид и рассказчик, а также очень внимательный человек. Из-за погодных условий на Вачкажец мы не поехали, вместо
- AAgnieszka7 апреля 2024Алексей отличный гид! Мы были с детьми 7 и 9 лет, они почти всё время сидели не в санях только
- ЖЖана28 марта 2024Ребята просто супер! Веселые, внимательные, с юмором! Кроме надежного транспорта обеспечили нас теплой одеждой, теплым приемом с очень вкусной едой и шиповниковым чаем! Все рассказали, показали и домой доставили!! Узнавать и наслаждаться Камчаткой - только с вами!!
- ВВиталий9 марта 2024Всё прошло идеально. Очень советую.
- ЭЭлина4 января 2024Анатолий отличный гид и интересный рассказчик! Узнали много нового о крае и его природе. Не смотря на то, что посещение экскурсии
- ААнастасия8 ноября 2023Отличная экскурсия) Прекрасные люди Все сделано по-домашнему Интересные места, хороший рассказ Приятный домашний обед Получили много эмоций и впечатлений! Спасибо организаторам за такую насыщенную прогулку и рассказ <3
- ООксана3 сентября 2023Место силы!!! Советуем к посещению в сентябре👍
- ИИгорь16 августа 2023Надёжность, компетентность, внимательность, такт - основные качества, которыми можно охарактеризовать Анатолия как организатора и гида. Благодаря ему путешествие к жерлу
- ООльга14 августа 2023Мне понравилось, интересно было провести столько времени с лошадью. Гид мне понравилась, вежливая. Посмотреть, конечно, есть что, природа прекрасна. Лошади спокойные. Понравилось, что рельеф на маршруте разный. Где-то равнина, а где-то и возвышенности, скучно точно не будет)
- ААлексей31 июля 2023Экскурсия понравилась. После экскурсии появилось желание начать восхождение на более высокие горы.
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Активный отдых»
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