Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» на Камчатке, цены от 14 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Камчатка: этнографическое приключение в мини-группе
На машине
2 отзыва
7 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Камчатка: этнографическое приключение в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу коренных народов Камчатки. Вас ждут этнический концерт, мастер-классы по танцам, национальный обед и горячие источники
Начало: В посёлке Раздольный
Расписание: ежедневно в 11:30 и 18:00
Завтра в 11:30
13 авг в 11:30
18 000 за человека
Сабраж на берегу Тихого океана с гидом-сомелье (18+)
На машине
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Сабраж на берегу Тихого океана с гидом-сомелье (18+)
Научиться открывать бутылку игристого по-гусарски и попробовать невероятные сочетания еды и вина
1 сен в 11:00
14 сен в 11:30
от 28 000 за всё до 2 чел.
Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
Конные прогулки
6 часов
Водная прогулка
Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
Заняться верховой ездой, увидеть уникальную природу и устроить пикник на острове
Начало: от места вашего проживания
14 авг в 09:00
18 авг в 09:00
14 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • У
    Ульяна
    8 августа 2024
    Сабраж на берегу Тихого океана с гидом-сомелье (18+)
    Весело и с пользой провели время, впервые открыли игристое шпагой, а с погодой невероятно повезло!
    Весело и с пользой провели время, впервые открыли игристое шпагой, а с погодой невероятно повезло!
  • А
    Алексей
    29 июля 2024
    Сабраж на берегу Тихого океана с гидом-сомелье (18+)
    Совершенно случайным образом попал на данное мероприятие. Путешествие на Камчатку и не предполагало сабраж… но могу точно сказать, что это
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    одно из самых запоминающихся событий в моем отпуске. Елена и ее супруг Богдан создали вкусную, уютную и незабываемую атмосферу на берегу Тихого Океана. Приправленную полетами Военных Вертолетов «это бонус случайный» и шумом волн, я получил возможность открыть бутылку шампанского, изготовленного по классической технологии, ощутить комплексный и нестандартный вкус сопровождавших закусок и сохранить тепло внутри. Огромное спасибо за такую возможность. Оно точно того стоит. Если отдыхать после экскурсий в ресторанах Вам надоело, напишите Елене и она позаботиться о том, чтобы Вам было интересно, полезно и пузырьково.

    Совершенно случайным образом попал на данное мероприятие. Путешествие на Камчатку и не предполагало сабраж… но могуСовершенно случайным образом попал на данное мероприятие. Путешествие на Камчатку и не предполагало сабраж… но могу
  • T
    Tatiana
    27 июля 2024
    Сабраж на берегу Тихого океана с гидом-сомелье (18+)
    Есть экскурсии интересные, есть познавательные, а есть уникальные. И вот эта экскурсия или даже мастер-класс — точно из числа последних. Изысканно
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    накрытый стол, вкусные закуски и бокал игристого на берегу Тихого океана — звучит само по себе впечатляюще. Но главное не это, а ощущения, которые испытываешь, впервые открыв бутылку при помощи сабли. Не думала, что это так волнительно. Свой первый сабраж я точно не забуду. Елена очень вдохновенно рассказывает о вине. Видно, что для неё это больше чем просто работа. Поэтому и слушать её так увлекательно. Ещё Елена удивила нас сочетанием игристого с некоторыми закусками, о которых не буду рассказывать, чтобы не испортить сюрприз. Рекомендую экскурсию тем, кто хочет научиться эффектно — и безопасно! — открывать шампанское (причём необязательно саблей). А также тем, кто любит новые впечатления. Вообще, мне кажется, что это такая уникальная история, которая будет интересна многим. Благодарю Елену и её мужа Богдана за прекрасный вечер!

    Есть экскурсии интересные, есть познавательные, а есть уникальные. И вот эта экскурсия или даже мастер-класс — точно из числа последнихЕсть экскурсии интересные, есть познавательные, а есть уникальные. И вот эта экскурсия или даже мастер-класс — точно из числа последнихЕсть экскурсии интересные, есть познавательные, а есть уникальные. И вот эта экскурсия или даже мастер-класс — точно из числа последнихЕсть экскурсии интересные, есть познавательные, а есть уникальные. И вот эта экскурсия или даже мастер-класс — точно из числа последнихЕсть экскурсии интересные, есть познавательные, а есть уникальные. И вот эта экскурсия или даже мастер-класс — точно из числа последнихЕсть экскурсии интересные, есть познавательные, а есть уникальные. И вот эта экскурсия или даже мастер-класс — точно из числа последних
  • Л
    Лариса
    23 июля 2024
    Камчатка: этнографическое приключение в мини-группе
    Прекрасная экскурсия! Мы получили массу впечатлений, погрузились в историю народа, местные танцы и песни. Увидели коренное население, услышали их истории из
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    первых уст, познакомились с медведем Сильвестром. Бонус был в том, что нам разрешили погладить всех собак, это было просто счастье. Прекрасный обед и чаепитие в юрте. На обратном пути мы заехали в источники. Нас сопровождал Андрей, отличный парень, интересно оассказывал и сопровождал нас на протяжении всей экскурсии. Благодарим от всей души всю команду!

    Прекрасная экскурсия! Мы получили массу впечатлений, погрузились в историю народа, местные танцы и песниПрекрасная экскурсия! Мы получили массу впечатлений, погрузились в историю народа, местные танцы и песниПрекрасная экскурсия! Мы получили массу впечатлений, погрузились в историю народа, местные танцы и песниПрекрасная экскурсия! Мы получили массу впечатлений, погрузились в историю народа, местные танцы и песниПрекрасная экскурсия! Мы получили массу впечатлений, погрузились в историю народа, местные танцы и песниПрекрасная экскурсия! Мы получили массу впечатлений, погрузились в историю народа, местные танцы и песниПрекрасная экскурсия! Мы получили массу впечатлений, погрузились в историю народа, местные танцы и песниПрекрасная экскурсия! Мы получили массу впечатлений, погрузились в историю народа, местные танцы и песниПрекрасная экскурсия! Мы получили массу впечатлений, погрузились в историю народа, местные танцы и песниПрекрасная экскурсия! Мы получили массу впечатлений, погрузились в историю народа, местные танцы и песни
  • В
    Валентина
    20 сентября 2023
    Камчатка: этнографическое приключение в мини-группе
    Сама экскурсия хорошая, но я не увидела Танзимя как организатора, кроме как потребовать на кануне перевод оплаты за экскурсию сразу
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    же при посадке. И еще при составлении маршрута она не учла места наших проживаний и нам пришлось и туда и обратно делать очень большой крюк, что бы забрать людей с" Голубой лагуны", что конечно же было утомительно. А вот водитель Василий большой молодец.

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Камчатка: этнографическое приключение в мини-группе
  2. Сабраж на берегу Тихого океана с гидом-сомелье (18+)
  3. Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Долина Гейзеров
  8. Вилючинский водопад
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в августе 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 14 500 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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