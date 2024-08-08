7 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Камчатка: этнографическое приключение в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу коренных народов Камчатки. Вас ждут этнический концерт, мастер-классы по танцам, национальный обед и горячие источники
Начало: В посёлке Раздольный
Расписание: ежедневно в 11:30 и 18:00
Завтра в 11:30
13 авг в 11:30
18 000₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Сабраж на берегу Тихого океана с гидом-сомелье (18+)
Научиться открывать бутылку игристого по-гусарски и попробовать невероятные сочетания еды и вина
1 сен в 11:00
14 сен в 11:30
от 28 000₽ за всё до 2 чел.
6 часов
Водная прогулка
Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
Заняться верховой ездой, увидеть уникальную природу и устроить пикник на острове
Начало: от места вашего проживания
14 авг в 09:00
18 авг в 09:00
14 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- УУльяна8 августа 2024Весело и с пользой провели время, впервые открыли игристое шпагой, а с погодой невероятно повезло!
- ААлексей29 июля 2024Совершенно случайным образом попал на данное мероприятие. Путешествие на Камчатку и не предполагало сабраж… но могу точно сказать, что это
- TTatiana27 июля 2024Есть экскурсии интересные, есть познавательные, а есть уникальные. И вот эта экскурсия или даже мастер-класс — точно из числа последних. Изысканно
- ЛЛариса23 июля 2024Прекрасная экскурсия! Мы получили массу впечатлений, погрузились в историю народа, местные танцы и песни. Увидели коренное население, услышали их истории из
- ВВалентина20 сентября 2023Сама экскурсия хорошая, но я не увидела Танзимя как организатора, кроме как потребовать на кануне перевод оплаты за экскурсию сразу
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Нескучные экскурсии»
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