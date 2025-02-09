Авачинский вулкан и Тихий океан - джип-путешествие на Камчатке
Погулять по лавовой пади, склону вулкана и чёрному песку Халактырского пляжа
Подняться по склону Авачинского вулкана и зарядиться мощной энергией Тихого океана — таков наш план на грядущий день! Мы помчим из Петропавловска-Камчатского к могучему «домашнему» вулкану. Погуляем по его склону и застывшей лаве у подножия.
А затем отправимся к Тихому океану, где нас будет ждать чёрный песок Халактырского пляжа и невероятные виды у края земли.
2 отзыва
Описание экскурсии
Стартуем в Петропавловске-Камчатском. Устроим короткую обзорную автоэкскурсию по городу и помчим к Авачинской Сопке (2741 м) и Корякскому вулкану (3456 м) — путь займёт 2–2,5 часа.
Погуляем по склонам «домашних» вулканов и поднимемся на гору Верблюд. Захватим треккинговые палки, чтобы гулять было комфортно. Активный треккинг займёт около 30 мин.
Отправимся на Халактырский пляж, где вы поздороваетесь с Тихим океаном и полюбуетесь окружающей красотой: грядой Халактырских скал и километрами чёрного песка.
Устроим пикник под шум прибоя: бутерброды с красной рыбой, овощи, травяной чай из камчатских дикоросов — вам понравится! Если погода будет хмурой, поставим крытые беседки.
Сытые и впечатлённые, отправимся назад в Петропавловск-Камчатский. На протяжении всего маршрута — туда и обратно — будем наслаждаться потрясающими видами и при желании делать фотостопы.
Во время путешествия поговорим:
об образовании города на берегу Авачинской бухты
освоении Камчатки
особенностях образования и строения окружающих нас вулканов
происхождении огромного Халактырского пляжа с чёрным песком
Организационные детали
Наше путешествие проходит на специально подготовленном для езды по бездорожью автомобиле Toyota Land Cruiser и мощном вездеходе на огромных колесах. Детского кресла нет
В стоимость включены: трансфер, сопровождение опытного аттестованного гида, пикник, аренда треккинговых палок
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 108 туристов
Я профессиональный гид, живу на Камчатке. Отправившись со мной и моей командой в путешествие, вы увидите самые интересные места полуострова, услышите много увлекательных историй и полакомитесь камчатскими деликатесами в красивейших местах. Мы поможем влюбиться в Камчатку и увезти её частичку в сердце с желанием возвращаться сюда вновь и вновь!
Отзывы и рейтинг
Основано на 2 отзывах
А
Анастасия
9 фев 2025
Алексей просто потрясающий гид: очень чуткий, бережный, интересующийся, любующийся и влюбленный в Камчатку. Обязательно порекомендую друзьям, а мои воспоминания останутся навсегда в самом сердце - суровый край Камчатка, но с очень горячим сердцем. Спасибо!
Алексей
Ответ организатора:
Спасибо огромное за ваш отзыв! Я рад, что вам понравилось путешествие, и вы получили яркие впечатления. Это для меня самая большая награда! Надеюсь, еще увидимся в новых приключениях.
Аникеев
9 фев 2025
Очень рекомендуем данный маршрут и гида-проводника! Интересные рассказы, хорошее знание местности. Забота о туристах. Мы под впечатлением и очарованием Камчатки. Тур подойдёт для новичков и тех, кто хочет сделать первый шаг в знакомстве с Камчаткой, выйдя из города.
Алексей
Ответ организатора:
Спасибо большое за добрые слова. Очень рад, что вам понравилось. Жду вас снова на Камчатке.