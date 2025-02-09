Подняться по склону Авачинского вулкана и зарядиться мощной энергией Тихого океана — таков наш план на грядущий день! Мы помчим из Петропавловска-Камчатского к могучему «домашнему» вулкану. Погуляем по его склону и застывшей лаве у подножия. А затем отправимся к Тихому океану, где нас будет ждать чёрный песок Халактырского пляжа и невероятные виды у края земли.

от 60 000 ₽ за 1–3 человек или 20000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Стартуем в Петропавловске-Камчатском. Устроим короткую обзорную автоэкскурсию по городу и помчим к Авачинской Сопке (2741 м) и Корякскому вулкану (3456 м) — путь займёт 2–2,5 часа.

Погуляем по склонам «домашних» вулканов и поднимемся на гору Верблюд. Захватим треккинговые палки, чтобы гулять было комфортно. Активный треккинг займёт около 30 мин.

Отправимся на Халактырский пляж, где вы поздороваетесь с Тихим океаном и полюбуетесь окружающей красотой: грядой Халактырских скал и километрами чёрного песка.

Устроим пикник под шум прибоя: бутерброды с красной рыбой, овощи, травяной чай из камчатских дикоросов — вам понравится! Если погода будет хмурой, поставим крытые беседки.

Сытые и впечатлённые, отправимся назад в Петропавловск-Камчатский. На протяжении всего маршрута — туда и обратно — будем наслаждаться потрясающими видами и при желании делать фотостопы.

Во время путешествия поговорим:

об образовании города на берегу Авачинской бухты

освоении Камчатки

особенностях образования и строения окружающих нас вулканов

происхождении огромного Халактырского пляжа с чёрным песком

Организационные детали