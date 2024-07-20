Вас ожидает утренний выезд на автомобиле с повышенной проходимостью к Мутновской геотермальной станции. По дороге делаем 2 остановки. Первая у Серебряного ручья, где вы наберете чистую и вкусную питьевую воду. Вторая на вершине Вилючинского перевала, с которого открываются потрясающие пейзажи — вид на долину реки Паратунка и вулкан Вилючинский. В безоблачную погоду возможно увидеть ещё 9 вулканов.

Любуемся, фотографируемся и далее переезжаем к Мутновской Гео

ЭС. По прибытию, чай, перекус, а после небольшой пеший переход к Дачным термальным источникам. Разноцветная земля у вас под ногами, а так же пар, шум, свист и удивительные ландшафты у которых мы будем гулять и фотографироваться. Понаблюдаем за горячими источниками, грязевыми котлами и другими термопроявлениями, дикой и нетронутой природы. Желающие искупаются в термальной воде. После прогулки возвращаемся к автомобилю, обедаем, пьем чай, затем выезжаем в сторону дома. На обратном пути будет ещё одна остановка у невероятно красивого водопада «Снежный Барс». Его величие равнодушным точно никого не оставит. Важная информация: Что взять с собой: теплая кофта, теплая куртка, небольшой рюкзачок для личных вещей, крепкая обувь (туристические ботинки), фото-видео аппаратура, солнцезащитные очки, крем от/для загара, теплые перчатки, кепка, шапочка, купальные принадлежности (полотенце, купальник/плавки, тапочки).