В 116 километрах от Петропавловка-Камчатского, на склоне вулкана Мутновский есть место под названием «Дачные источники».
Местные жители называют его «Малой долиной гейзеров», так как повсюду бурлят выходы паро-газовой смеси и грязевых котлов, а фумарольные поля напоминают пейзажи знаменитой Долины гейзеров. В действительности здесь нет гейзеров, но есть невероятные и незабываемые панорамные виды. Туда то мы и отправимся!
Местные жители называют его «Малой долиной гейзеров», так как повсюду бурлят выходы паро-газовой смеси и грязевых котлов, а фумарольные поля напоминают пейзажи знаменитой Долины гейзеров. В действительности здесь нет гейзеров, но есть невероятные и незабываемые панорамные виды. Туда то мы и отправимся!
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30
Описание трансфер
Вас ожидает утренний выезд на автомобиле с повышенной проходимостью к Мутновской геотермальной станции. По дороге делаем 2 остановки. Первая у Серебряного ручья, где вы наберете чистую и вкусную питьевую воду. Вторая на вершине Вилючинского перевала, с которого открываются потрясающие пейзажи — вид на долину реки Паратунка и вулкан Вилючинский. В безоблачную погоду возможно увидеть ещё 9 вулканов.
Любуемся, фотографируемся и далее переезжаем к Мутновской Гео
ЭС. По прибытию, чай, перекус, а после небольшой пеший переход к Дачным термальным источникам. Разноцветная земля у вас под ногами, а так же пар, шум, свист и удивительные ландшафты у которых мы будем гулять и фотографироваться. Понаблюдаем за горячими источниками, грязевыми котлами и другими термопроявлениями, дикой и нетронутой природы. Желающие искупаются в термальной воде. После прогулки возвращаемся к автомобилю, обедаем, пьем чай, затем выезжаем в сторону дома. На обратном пути будет ещё одна остановка у невероятно красивого водопада «Снежный Барс». Его величие равнодушным точно никого не оставит. Важная информация: Что взять с собой: теплая кофта, теплая куртка, небольшой рюкзачок для личных вещей, крепкая обувь (туристические ботинки), фото-видео аппаратура, солнцезащитные очки, крем от/для загара, теплые перчатки, кепка, шапочка, купальные принадлежности (полотенце, купальник/плавки, тапочки).
В любой день в 6:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вулканы
- Горную тундру
- Реки
- Озера
- Геотермальную электростанцию
- Фумаролы
- Вилючинский перевал
- Диких животных
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Питание
- Чай
- Палки для треккинга
- Дождевик
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петропавловск-Камчатский, Елизово или Паратунка
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день в 6:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Камчатки
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