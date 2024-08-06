Джип-тур к Малой Долине гейзеров в мини-группе

Добро пожаловать в удивительное путешествие по Камчатке! Откройте для себя марсианские пейзажи, вулканы и грязевые котлы. Присоединяйтесь к нашей мини-группе
Добро пожаловать в увлекательное путешествие по Камчатке! Маршрут пролегает через живописные ландшафты, включая Паратунскую долину и вулканическое плато. В пути можно полюбоваться видами Вилючинского вулкана и других вулканов региона.

Пеший маршрут ведет к Дачным термальным источникам, где кипят грязевые котлы и выходят парогазовые струи. На обратном пути заезжаем к водопаду на ручье Спокойный
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌋 Увидите 5 вулканов
  2. 🚙 Увлекательный джип-тур
  3. 👣 Пеший маршрут к Дачным источникам
  4. 🍴 Обед включен
  5. 🌿 Водопад на ручье Спокойный
Джип-тур к Малой Долине гейзеров в мини-группе
Джип-тур к Малой Долине гейзеров в мини-группе
Джип-тур к Малой Долине гейзеров в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Вилючинский вулкан
  • Мутновский вулкан
  • Горелый вулкан
  • Опала вулкан
  • Апача вулкан
  • Дачные термальные источники
  • Водопад на ручье Спокойный

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Выезжаем утром и мчимся около 50 км по автомобильной трассе к посёлку Термальный, а затем съезжаем на живописную грунтовую дорогу, проложенную вдоль Паратунской долины и вулканического плато.
  • Останавливаемся на мосту через реку Паратунка и любуемся видами Вилючинского вулкана.
  • Поднимаемся к Вилючинскому перевалу на высоту более 800 метров над уровнем моря. Наслаждаемся потрясающими видами. В ясную погоду можем рассмотреть вулканы Мутновский, Горелый, Опала и Апача.
  • Отправляемся к Мутновской геотермальной станции, откуда начинается пеший маршрут.
  • Туристическая тропа ведёт к Дачным термальным источникам, также известным как Малая Долина гейзеров. Однако гейзеров здесь нет и никогда не было. Зато есть многочисленные выходы парогазовых струй, кипящие грязевые котлы и вулканчики. Протяжённость пешей прогулки — около 1,5 км. в одну сторону.
  • Возвращаемся к машине, обедаем и отдыхаем.
  • На обратном пути заезжаем к водопаду на ручье Спокойный: в густых зарослях камчатского высокотравья струи воды срываются с высоты 5-6 метров.
  • По дороге я подробно расскажу об истории каждого вулкана, а также о диких животных, которые живут в этих местах.

Организационные детали

  • В стоимость входят: трансфер на автомобиле Mitsubishi Delica, услуги гида, обед.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет17 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
О
6 авг 2024
Ребята супер. Все организовано, информативно, не навязчиво,безопасно. Накормили, нагуляли, на фотографировали, ответили на все вопросы,показали по максимуму. Впечатлений океан, будем вспоминать добрым словом, и прилетим еще!!! Спасибо
И
28 июл 2024
Огромное спасибо Павлу за отличную экскурсию! Прекрасный рассказчик, отличный проводник. День прошел на 100% - весело, познавательно, комфортно.

Входит в следующие категории Камчатки

ГрупповыеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа выходныеНа весь деньВулканыВулкан МутновскийПопулярные местаДолина ГейзеровАктивностиДжиппингОт вашего отеля

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