Добро пожаловать в увлекательное путешествие по Камчатке! Маршрут пролегает через живописные ландшафты, включая Паратунскую долину и вулканическое плато. В пути можно полюбоваться видами Вилючинского вулкана и других вулканов региона.
Пеший маршрут ведет к Дачным термальным источникам, где кипят грязевые котлы и выходят парогазовые струи. На обратном пути заезжаем к водопаду на ручье Спокойный
Пеший маршрут ведет к Дачным термальным источникам, где кипят грязевые котлы и выходят парогазовые струи. На обратном пути заезжаем к водопаду на ручье Спокойный
5 причин купить эту экскурсию
- 🌋 Увидите 5 вулканов
- 🚙 Увлекательный джип-тур
- 👣 Пеший маршрут к Дачным источникам
- 🍴 Обед включен
- 🌿 Водопад на ручье Спокойный
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что можно увидеть
- Вилючинский вулкан
- Мутновский вулкан
- Горелый вулкан
- Опала вулкан
- Апача вулкан
- Дачные термальные источники
- Водопад на ручье Спокойный
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Выезжаем утром и мчимся около 50 км по автомобильной трассе к посёлку Термальный, а затем съезжаем на живописную грунтовую дорогу, проложенную вдоль Паратунской долины и вулканического плато.
- Останавливаемся на мосту через реку Паратунка и любуемся видами Вилючинского вулкана.
- Поднимаемся к Вилючинскому перевалу на высоту более 800 метров над уровнем моря. Наслаждаемся потрясающими видами. В ясную погоду можем рассмотреть вулканы Мутновский, Горелый, Опала и Апача.
- Отправляемся к Мутновской геотермальной станции, откуда начинается пеший маршрут.
- Туристическая тропа ведёт к Дачным термальным источникам, также известным как Малая Долина гейзеров. Однако гейзеров здесь нет и никогда не было. Зато есть многочисленные выходы парогазовых струй, кипящие грязевые котлы и вулканчики. Протяжённость пешей прогулки — около 1,5 км. в одну сторону.
- Возвращаемся к машине, обедаем и отдыхаем.
- На обратном пути заезжаем к водопаду на ручье Спокойный: в густых зарослях камчатского высокотравья струи воды срываются с высоты 5-6 метров.
- По дороге я подробно расскажу об истории каждого вулкана, а также о диких животных, которые живут в этих местах.
Организационные детали
- В стоимость входят: трансфер на автомобиле Mitsubishi Delica, услуги гида, обед.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|17 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 50 туристов
Друзья, всем привет👋Давайте познакомимся с теми, с кем ещё не знакомы! Меня зовут Павел, я родился и вырос на Камчатке. Всем сердцем и душой обожаю свой край, поэтому и решилЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
6 авг 2024
Ребята супер. Все организовано, информативно, не навязчиво,безопасно. Накормили, нагуляли, на фотографировали, ответили на все вопросы,показали по максимуму. Впечатлений океан, будем вспоминать добрым словом, и прилетим еще!!! Спасибо
И
Ирина
28 июл 2024
Огромное спасибо Павлу за отличную экскурсию! Прекрасный рассказчик, отличный проводник. День прошел на 100% - весело, познавательно, комфортно.
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