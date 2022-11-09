медведи – экскурсии на Камчатке

Найдено 3 экскурсии в категории «медведи» на Камчатке, цены от 34 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горный массив «Вачкажец» плюс купание в термальных источниках
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Горный массив Вачкажец и термальные источники: путешествие и отдых
Приглашаем на увлекательное путешествие по горному массиву Вачкажец с завершением дня в целебных термальных источниках
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день, с 8 утра.
Завтра в 08:00
30 июня в 08:00
от 50 000 за всё до 3 чел.
Дачные источники: фумаролы и парогазовые струи в мини-долине гейзеров
Индивидуальная
12 часов
Дачные источники: фумаролы и парогазовые струи в мини-долине гейзеров
Начало: Петропавловск-Камчатский, Елизово или Паратунка
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
30 июня в 09:00
от 45 000 за всё до 3 чел.
Трансфер по Камчатке: в Усть-Большерецк из Петропавловска-Камчатского
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Трансфер по Камчатке: в Усть-Большерецк из Петропавловска-Камчатского
Начало: Место встречи после бронирования по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4000034 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «медведи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Горный массив «Вачкажец» плюс купание в термальных источниках
  2. Дачные источники: фумаролы и парогазовые струи в мини-долине гейзеров
  3. Трансфер по Камчатке: в Усть-Большерецк из Петропавловска-Камчатского
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Набережная
  6. Вулкан Мутновский
  7. Долина Гейзеров
  8. Вилючинский водопад
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "медведи" можно забронировать 3 экскурсии от 34 000 до 50 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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