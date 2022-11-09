1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Горный массив Вачкажец и термальные источники: путешествие и отдых
Приглашаем на увлекательное путешествие по горному массиву Вачкажец с завершением дня в целебных термальных источниках
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день, с 8 утра.
Завтра в 08:00
30 июня в 08:00
от 50 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Дачные источники: фумаролы и парогазовые струи в мини-долине гейзеров
Начало: Петропавловск-Камчатский, Елизово или Паратунка
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
30 июня в 09:00
от 45 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Трансфер по Камчатке: в Усть-Большерецк из Петропавловска-Камчатского
Начало: Место встречи после бронирования по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4000034 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана9 ноября 2022Экскурсия впечатляющая, очень красивые места! Камчатка покорила! Валентин не только хороший организатор, но и замечательный рассказчик! А какие у нас остались фотографии, сделанные им во время похода! Просто рекомендую всем!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «медведи»
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