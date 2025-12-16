Мои заказы

Из Петропавловска-Камчатского - на мыс Маячный и к скалам Три брата

Исследовать живописные и контрастные ландшафты на внедорожнике или снегоходе
Мыс Маячный — место, где земля обрывается в океан, а время будто замирает.

Здесь один из старейших маяков России уже более двух столетий освещает путь судам, входящим в Авачинскую бухту.

Давайте отправимся на самый край Камчатки, где вас ждут бескрайние воды Тихого океана, отвесные скалы и крики чаек, разлетающиеся эхом в ледяном воздухе.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

На маршруте нам встретятся:

  • Смотровая площадка «Три брата», откуда открывается потрясающий вид на вулканы и океан
  • Мыс Маячный с действующим Петропавловским маяком
  • Спуск к побережью, где можно почувствовать дыхание Тихого океана на лице

Экспедиция с комфортом

Вся поездка займёт около 5-6 чесов — получится лёгкое, но насыщенное путешествие. В него входят:

  • Переезд на снегоходе в комфортной нарте
  • Остановки в атмосферных бухтах
  • Осмотр маяка, который уже более века сторожит границу материка

Обратно вы вернётесь с лёгкой усталостью, румянцем на щеках и целой галереей снимков — на фоне пейзажей Камчатки, такой суровой и прекрасной.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле или снегоходе с мягкой нартой
  • В стоимость входит трансфер из Петропавловска-Камчатского и обратно, питание на маршруте (походный формат)
  • Программа подходит для любой аудитории: маршрут лёгкий, ходить пешком не нужно, большую часть пути проделаем на внедорожнике либо на снегоходе в нарте

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов на Камчатке
Меня зовут Павел. Владелец компании, опытный гид, экскурсовод, инструктор. Вместе мы пройдём по самым интересным тропам. При необходимости подключим вертолёт и легкомоторную авиацию. Насладимся просторами, природой и животными края! Я родился
читать дальше

и живу на Камчатке, в удивительном месте с потрясающей природой и уникальным ландшафтом. Мои увлечения: охота, рыбалка и путешествия давно стали для меня не просто хобби! Я организую профессиональные полноценные туры, где вы сможете познакомиться с дикой природой полуострова и открыть для себя аутентичную Камчатку. Я и моя команда сделаем всё возможное, чтобы ваш отдых запомнился на всю жизнь как самое интересное приключение. До скорой встречи, будем рады вас видеть!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
Ольга
16 дек 2025
При выборе гидов - советую обратить внимание на этих ребят! Наш тур прошел комфортно, гид Павел очень внимательный, обходительный и профессионал своего дела. Рассказал про скалы, про маяк, про снег,
читать дальше

про шишки, про все рассказал 🤩 очень интересно и ненавязчиво рассказывает о любимом крае, а также бережно доводят до финишной точки. Я осталась в восторге 💞 Одел, накормил, просто супер 👍

Екатерина
Екатерина
6 июл 2025
Потрясающее красивое место, с хорошим гидом и не сложным маршрутом. Все понравилось.
Потрясающее красивое место, с хорошим гидом и не сложным маршрутом. Все понравилось.

