Мыс Маячный — место, где земля обрывается в океан, а время будто замирает.
Здесь один из старейших маяков России уже более двух столетий освещает путь судам, входящим в Авачинскую бухту.
Давайте отправимся на самый край Камчатки, где вас ждут бескрайние воды Тихого океана, отвесные скалы и крики чаек, разлетающиеся эхом в ледяном воздухе.
Описание экскурсии
На маршруте нам встретятся:
- Смотровая площадка «Три брата», откуда открывается потрясающий вид на вулканы и океан
- Мыс Маячный с действующим Петропавловским маяком
- Спуск к побережью, где можно почувствовать дыхание Тихого океана на лице
Экспедиция с комфортом
Вся поездка займёт около 5-6 чесов — получится лёгкое, но насыщенное путешествие. В него входят:
- Переезд на снегоходе в комфортной нарте
- Остановки в атмосферных бухтах
- Осмотр маяка, который уже более века сторожит границу материка
Обратно вы вернётесь с лёгкой усталостью, румянцем на щеках и целой галереей снимков — на фоне пейзажей Камчатки, такой суровой и прекрасной.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле или снегоходе с мягкой нартой
- В стоимость входит трансфер из Петропавловска-Камчатского и обратно, питание на маршруте (походный формат)
- Программа подходит для любой аудитории: маршрут лёгкий, ходить пешком не нужно, большую часть пути проделаем на внедорожнике либо на снегоходе в нарте
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов на Камчатке
Меня зовут Павел. Владелец компании, опытный гид, экскурсовод, инструктор. Вместе мы пройдём по самым интересным тропам. При необходимости подключим вертолёт и легкомоторную авиацию. Насладимся просторами, природой и животными края! Я родился
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
16 дек 2025
При выборе гидов - советую обратить внимание на этих ребят! Наш тур прошел комфортно, гид Павел очень внимательный, обходительный и профессионал своего дела. Рассказал про скалы, про маяк, про снег,
Екатерина
6 июл 2025
Потрясающее красивое место, с хорошим гидом и не сложным маршрутом. Все понравилось.
