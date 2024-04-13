1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
На снегоходе - к Дачным источникам
Оцените уникальные панорамы вулканов Вилючинского, Горелого и Мутновского. Узнайте о фумаролах и местной экосистеме. Трансфер и ланч включены
«На одном снегоходе едут гид за рулём и путешественник пассажиром»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
32 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Фрирайд с вулканов Камчатки: захватывающее приключение на лыжах
Забудьте о трассах: эксклюзивный фрирайд на Камчатке с восхитительными вулканическими пейзажами
Начало: У вашей гостиницы в Петропавловске
«Мы встретим вас в Петропавловске и отправимся к вулкану на снегоходе и прицепленным к ним нартам»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 30 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие к Тихому океану: скалы Три брата и мыс Маячный на Камчатке
Вас ждет захватывающее путешествие к символам Камчатки: скалам Три брата и мысу Маячный с неповторимыми панорамами и рассказами о полуострове
Начало: Тц Фамилион
«Часть пути преодолеем на внедорожнике, а после пересядем на нарту, которую буксирует снегоход»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 32 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
На снегоходе к Мутновскому вулкану: путешествие по заснеженной Камчатке
Откройте для себя дыхание Камчатки в путешествии к Мутновскому вулкану. Вас ждут замерзшие водопады, вулканические пейзажи и уникальный каньон Опасный
«На снегоходах мы промчимся мимо фантастических пейзажей»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 39 000₽ за человека
Мини-группа
7 часов
На снегоходах - к Авачинскому перевалу
Познакомиться с природой Камчатки в комфортной поездке на снегоходах (мини-группа)
Начало: по месту проживания
«Поездка проводится на снегоходе с пассажирской нартой (сани)»
Расписание: ежедневно в 10:00
5 авг в 10:00
12 000₽ за человека
Мини-группа
8 часов
На снегоходе к Авачинскому вулкану: путешествие по заснеженной Камчатке
Погонять по снегу, полюбоваться зимними горными пейзажами и получить заряд адреналина в мини-группе
Начало: От места вашего проживания
«Здесь инструкторы предложат вам самостоятельно поуправлять снегоходом — конечно, по желанию»
29 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия13 апреля 2024Спасибо огромное Егору и Максиму за такое потрясающее путешествие! Удивительная красота природы Камчатки - незабываемое зрелище! Ребята высококлассные водители, очень
- AAgnieszka7 апреля 2024Алексей отличный гид! Мы были с детьми 7 и 9 лет, они почти всё время сидели не в санях только
- ЖЖана28 марта 2024Ребята просто супер! Веселые, внимательные, с юмором! Кроме надежного транспорта обеспечили нас теплой одеждой, теплым приемом с очень вкусной едой и шиповниковым чаем! Все рассказали, показали и домой доставили!! Узнавать и наслаждаться Камчаткой - только с вами!!
- ААнна10 марта 2024Другими словами, кроме как фантастика, эту экскурсию я не могу описать! Учитывая непредсказуемую погоду полуострова и ветер, нам невероятно повезло
- ВВиталий9 марта 2024Всё прошло идеально. Очень советую.
- ННаталия13 января 2024Егор прекрасный спутник в путешествиях, очень приятный молодой человек во всех отношениях. Отличный маршрут, приятные эмоции, оборудование и снаряжение полный восторг. Вкусный ланч. Эмоций и впечатлений на целый год, всем рекомендую!! Не пожалеете.
- ООксана23 апреля 2023Красивые пейзажи и отличный вид на Авачинскую бухту. Егор посоветовал перенести экскурсию, т к была отличная погода. Мы согласились и
- ООльга14 сентября 2022Это возможность увидеть фумаролы без вертолета. Маршрут также предполагает остановку на Вилючинском перевале - панорамной площадке. Егор - отличный компаньон.
- ЕЕлена28 августа 2022Добрый день. Посещали экскурсию семьей, 2взр + 2реб 18 и 10 лет. Все участники в восторге. Егор - замечательный гид.
- DDaria29 июня 2022Пишу отзыв по горячим следам, несколько часов назад закончилась экскурсия с Егором) Начну с того, что моя поездка была внезапной
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «На снегоходах»
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