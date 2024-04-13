Туры и экскурсии на снегоходах на Камчатке

Найдено 6 экскурсий в категории «На снегоходах» на Камчатке, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На снегоходе - к Дачным источникам
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
На снегоходе - к Дачным источникам
Оцените уникальные панорамы вулканов Вилючинского, Горелого и Мутновского. Узнайте о фумаролах и местной экосистеме. Трансфер и ланч включены
«На одном снегоходе едут гид за рулём и путешественник пассажиром»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
32 000 за человека
Фрирайд с вулканов
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Фрирайд с вулканов Камчатки: захватывающее приключение на лыжах
Забудьте о трассах: эксклюзивный фрирайд на Камчатке с восхитительными вулканическими пейзажами
Начало: У вашей гостиницы в Петропавловске
«Мы встретим вас в Петропавловске и отправимся к вулкану на снегоходе и прицепленным к ним нартам»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 30 000 за всё до 2 чел.
Путешествие к Тихому океану: скалы Три брата и мыс Маячный
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Путешествие к Тихому океану: скалы Три брата и мыс Маячный на Камчатке
Вас ждет захватывающее путешествие к символам Камчатки: скалам Три брата и мысу Маячный с неповторимыми панорамами и рассказами о полуострове
Начало: Тц Фамилион
«Часть пути преодолеем на внедорожнике, а после пересядем на нарту, которую буксирует снегоход»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 32 000 за всё до 4 чел.
На снегоходе к Мутновскому вулкану
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
На снегоходе к Мутновскому вулкану: путешествие по заснеженной Камчатке
Откройте для себя дыхание Камчатки в путешествии к Мутновскому вулкану. Вас ждут замерзшие водопады, вулканические пейзажи и уникальный каньон Опасный
«На снегоходах мы промчимся мимо фантастических пейзажей»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 39 000 за человека
На снегоходах - к Авачинскому перевалу
❄️ На снегоходах
Мини-группа
7 часов
3 отзыва
На снегоходах - к Авачинскому перевалу
Познакомиться с природой Камчатки в комфортной поездке на снегоходах (мини-группа)
Начало: по месту проживания
«Поездка проводится на снегоходе с пассажирской нартой (сани)»
Расписание: ежедневно в 10:00
5 авг в 10:00
12 000 за человека
На снегоходе - к Авачинскому вулкану
❄️ На снегоходах
Мини-группа
8 часов
На снегоходе к Авачинскому вулкану: путешествие по заснеженной Камчатке
Погонять по снегу, полюбоваться зимними горными пейзажами и получить заряд адреналина в мини-группе
Начало: От места вашего проживания
«Здесь инструкторы предложат вам самостоятельно поуправлять снегоходом — конечно, по желанию»
29 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    13 апреля 2024
    На снегоходе к Мутновскому вулкану
    Спасибо огромное Егору и Максиму за такое потрясающее путешествие! Удивительная красота природы Камчатки - незабываемое зрелище! Ребята высококлассные водители, очень
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    аккуратные, внимательные. Погода была не из легких, но все прошло просто прекрасно! Спасибо за вкусный обед в теплом гостеприимном доме! Однозначно рекомендуем! Заказывайте путешествия у Егора!

    Спасибо огромное Егору и Максиму за такое потрясающее путешествие! Удивительная красота природы Камчатки - незабываемое зрелище!Спасибо огромное Егору и Максиму за такое потрясающее путешествие! Удивительная красота природы Камчатки - незабываемое зрелище!Спасибо огромное Егору и Максиму за такое потрясающее путешествие! Удивительная красота природы Камчатки - незабываемое зрелище!Спасибо огромное Егору и Максиму за такое потрясающее путешествие! Удивительная красота природы Камчатки - незабываемое зрелище!Спасибо огромное Егору и Максиму за такое потрясающее путешествие! Удивительная красота природы Камчатки - незабываемое зрелище!Спасибо огромное Егору и Максиму за такое потрясающее путешествие! Удивительная красота природы Камчатки - незабываемое зрелище!Спасибо огромное Егору и Максиму за такое потрясающее путешествие! Удивительная красота природы Камчатки - незабываемое зрелище!
  • A
    Agnieszka
    7 апреля 2024
    На снегоходах - к Авачинскому перевалу
    Алексей отличный гид! Мы были с детьми 7 и 9 лет, они почти всё время сидели не в санях только
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    на снегоходе и очень им понравилось. Получили тёплую одежду, тоже обувь! Маршрут интересный и впечетляет. Туда и обротно немножко другуя путь, всё время удивлялись красотой и в конце экскурсии перекусили что-то в красивом месте с видом.

  • Ж
    Жана
    28 марта 2024
    На снегоходах - к Авачинскому перевалу
    Ребята просто супер! Веселые, внимательные, с юмором! Кроме надежного транспорта обеспечили нас теплой одеждой, теплым приемом с очень вкусной едой и шиповниковым чаем! Все рассказали, показали и домой доставили!! Узнавать и наслаждаться Камчаткой - только с вами!!
    Ребята просто супер! Веселые, внимательные, с юмором! Кроме надежного транспорта обеспечили нас теплой одеждой, теплым приемомРебята просто супер! Веселые, внимательные, с юмором! Кроме надежного транспорта обеспечили нас теплой одеждой, теплым приемомРебята просто супер! Веселые, внимательные, с юмором! Кроме надежного транспорта обеспечили нас теплой одеждой, теплым приемомРебята просто супер! Веселые, внимательные, с юмором! Кроме надежного транспорта обеспечили нас теплой одеждой, теплым приемом
  • А
    Анна
    10 марта 2024
    На снегоходе к Мутновскому вулкану
    Другими словами, кроме как фантастика, эту экскурсию я не могу описать! Учитывая непредсказуемую погоду полуострова и ветер, нам невероятно повезло
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    доехать до Дачных горячих источников и увидеть все вулканы вокруг. Снега в горах мало, он жесткий, поэтому поездка была на машине. Не обошлось конечно без трудностей на пути, были перемёты, но Егор очень уверенно вёл. В итоге доехали до места назначения с комфортом, уютом и вкусным обедом с чаем и местными угощениями ☺️ Если у вас чего-то нет - сапог, дополнительной теплой верхней одежды или горнолыжной маски для снегохода - у Егора всё есть, но спросите заранее. Поэтому смело в путь навстречу поражающим воображение чудесам природы 🌋 Такой формат экскурсии в миллион раз лучше групповых! Ну а если вдруг из-за погоды с назначенным маршрутом возникнут непреодолимые трудности, вам всегда предложат другой, здесь много, что можно посмотреть. Я однозначно буду рекомендовать Егора своим знакомым, кто поедет на Камчатку 👍

    Другими словами, кроме как фантастика, эту экскурсию я не могу описать! Учитывая непредсказуемую погоду полуострова иДругими словами, кроме как фантастика, эту экскурсию я не могу описать! Учитывая непредсказуемую погоду полуострова иДругими словами, кроме как фантастика, эту экскурсию я не могу описать! Учитывая непредсказуемую погоду полуострова иДругими словами, кроме как фантастика, эту экскурсию я не могу описать! Учитывая непредсказуемую погоду полуострова иДругими словами, кроме как фантастика, эту экскурсию я не могу описать! Учитывая непредсказуемую погоду полуострова иДругими словами, кроме как фантастика, эту экскурсию я не могу описать! Учитывая непредсказуемую погоду полуострова иДругими словами, кроме как фантастика, эту экскурсию я не могу описать! Учитывая непредсказуемую погоду полуострова иДругими словами, кроме как фантастика, эту экскурсию я не могу описать! Учитывая непредсказуемую погоду полуострова иДругими словами, кроме как фантастика, эту экскурсию я не могу описать! Учитывая непредсказуемую погоду полуострова иДругими словами, кроме как фантастика, эту экскурсию я не могу описать! Учитывая непредсказуемую погоду полуострова и
  • В
    Виталий
    9 марта 2024
    На снегоходах - к Авачинскому перевалу
    Всё прошло идеально. Очень советую.
    Всё прошло идеально. Очень советуюВсё прошло идеально. Очень советуюВсё прошло идеально. Очень советуюВсё прошло идеально. Очень советую
  • Н
    Наталия
    13 января 2024
    На снегоходе к Мутновскому вулкану
    Егор прекрасный спутник в путешествиях, очень приятный молодой человек во всех отношениях. Отличный маршрут, приятные эмоции, оборудование и снаряжение полный восторг. Вкусный ланч. Эмоций и впечатлений на целый год, всем рекомендую!! Не пожалеете.
    Егор прекрасный спутник в путешествиях, очень приятный молодой человек во всех отношениях. Отличный маршрут, приятные эмоции
  • О
    Оксана
    23 апреля 2023
    Путешествие к Тихому океану: скалы Три брата и мыс Маячный
    Красивые пейзажи и отличный вид на Авачинскую бухту. Егор посоветовал перенести экскурсию, т к была отличная погода. Мы согласились и
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    поехали на экскурсию сразу после перелета из Москвы, и вообще не пожалели! Экскурсия не сложная, а адреналин, от поездки на джипах по бездорожью, помог победить джетлаг)) по пути Егор рассказал много интересного о Камчатке и ее природе. Обед и горячий чай с видом на скалы Три брата - просто супер)) С Егором мы ездили еще на экскурсию к Авачинскому вулкану на снегоходах, все тоже прошло отлично. Если вы хотите заботливого и пунктуального гида, для которого важно, чтобы вы получили максимум впечатлений от поездки, то обращайтесь к Егору👍🏻

  • О
    Ольга
    14 сентября 2022
    На снегоходе - к Дачным источникам
    Это возможность увидеть фумаролы без вертолета. Маршрут также предполагает остановку на Вилючинском перевале - панорамной площадке. Егор - отличный компаньон.
  • Е
    Елена
    28 августа 2022
    На снегоходе - к Дачным источникам
    Добрый день. Посещали экскурсию семьей, 2взр + 2реб 18 и 10 лет. Все участники в восторге. Егор - замечательный гид.
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    Экскурсия качественно организована. Егор дал рекомендации по одежде, посоветовал время начала экскурсии, что позволило нам не спеша, без других туристов и с удовольствием ознакомиться со всеми красотами на маршруте. Егор очень внимателен к технике безопасности, что важно на Камчатке. С удовольствием посетили бы и другие экскурсии Егора. Удачи и большое спасибо за прекрасно проведенный день!

  • D
    Daria
    29 июня 2022
    На снегоходе - к Дачным источникам
    Пишу отзыв по горячим следам, несколько часов назад закончилась экскурсия с Егором) Начну с того, что моя поездка была внезапной
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    и Егор очень подробно проинструктировал по всем вопросам, предложил несколько вариантов маршрута на любой вкус/погоду/кошелёк, учитывая все мои пожелания и обстоятельства. И сегодня состоялась долгожданная поездка) Сказать, что я под впечатлением — это не сказать ничего) улыбка не сходила с лица всю поездку, да и после неё) А помимо того, что Егор профессиональный и внимательный гид, он ещё очень классный собеседник) Егор, спасибо тебе огромное ещё раз за этот день и эти впечатления! получила заряд эмоций на очень долго! Определённо, это будет один из самых ярких дней моего отпуска. с тобой было очень комфортно и спокойно, я чувствовала себя в полной безопасности) ты точно влюбил меня в Камчатку и я действительно планирую вернуться) теперь хочу в многодневный тур с ночевками в палатках ☺️ желаю тебе классного сезона и до встречи! (я уверена в этом)) а всем-всем рекомендую обратиться к Егору. просто обозначьте, что хотите увидеть и, вуаля, этот добрый волшебник воплотит ваши желания!)

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «На снегоходах»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. На снегоходе - к Дачным источникам
  2. Фрирайд с вулканов
  3. Путешествие к Тихому океану: скалы Три брата и мыс Маячный
  4. На снегоходе к Мутновскому вулкану
  5. На снегоходах - к Авачинскому перевалу
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Вилючинский водопад
  8. Долина Гейзеров
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "На снегоходах" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 12 000 до 39 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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