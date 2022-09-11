5 часов
Водная прогулка
Морская прогулка к острову Старичков: морская рыбалка и крабовое сафари
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, пирс Богородского озе...
Расписание: С 1 мая. Ежедневно. Отправление в 8.00 и 14.00
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
10 000₽ за человека
4 часа
Групповая
до 20 чел.
На нартах - к Трём Братьям и мысу Маячный
Прокатиться на санях, зарядиться бодростью и полюбоваться невероятными пейзажами Камчатки
Начало: На автостанции
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
22 фев в 08:30
15 000₽ за человека
10.5 часов
Водная прогулка
Морская прогулка в Бухту Русскую: высадка, рыбалка и крабовое сафари
Начало: Петропавловск-Камчатский, ул. Береговая 11
Расписание: Ежедневно с 1 мая -31 октября. С 8.00-18.30
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
19 000₽ за человека
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- ААлёна11 сентября 2022Морские приключения: «Бухта Авачинская и Русская»Хоть поездка и не состоялась на 100% из-за поломки, но все же я получила много хороших впечатлений от гостеприимства капитана
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Остров Старичков»
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