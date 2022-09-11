Морские приключения: «Бухта Авачинская и Русская»

читать дальше (был накрыт стол, на котором присутствовали разные вкусности), в пути сопровождали уточнения о том, что открывается взору. Капитан был очень вежлив и заботлив. Жаль, что в числе других пассажиров были ребята, изрядно выпившие накануне по всей видимости, которых всю дорогу "штормило" поочерёдно 5-х человек. Зрелище портило столь не продолжительный, 6-часовой отдых.

Хоть поездка и не состоялась на 100% из-за поломки, но все же я получила много хороших впечатлений от гостеприимства капитана