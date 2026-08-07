Отправляйтесь на мыс Маячный и Хатактырский пляж, чтобы насладиться уникальными видами и историческими достопримечательностями Камчатки
Экскурсия на мыс Маячный и Хатактырский пляж - это незабываемое путешествие по Камчатке.
Тур включает посещение старейшего маяка, построенного в 1850 году, и прогулку вдоль побережья Тихого океана.
Участники смогут увидеть гнезда читать дальшеуменьшить
морских чаек и бакланов, остановиться в бухте Малолагерная и насладиться видами на скалы Три Брата. Завершает поездку посещение Халактырского пляжа, где можно услышать шум волн и отдохнуть. Экскурсия проводится на снегоходах или внедорожниках в зависимости от погодных условий
5 причин купить эту экскурсию
🌊 Потрясающие виды на Тихий океан
🗺️ Посещение старейшего маяка Камчатки
🏞️ Прогулка по живописным местам
🐦 Наблюдение за морскими птицами
🚗 Увлекательное путешествие на внедорожнике или снегоходе
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с июня по сентябрь, когда погода наиболее благоприятна для прогулок и путешествий. В это время года дороги доступны, а виды особенно живописны. В мае и октябре также можно насладиться поездкой, но следует учитывать возможные погодные изменения. В зимние месяцы туры возможны на снегоходах, что добавляет экстремальности и уникальности поездке.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Мыс Маячный
Маяк
Бухта Малолагерная
Скалы Три Брата
Халактырский пляж
Описание экскурсии
Приглашаем Вас в тур к мысу Маячный. Этот уголок поистине можно считать краем Земли, волны Тихого океана разбиваются о крутые скалы, которые на десятки метров возвышаются над океаном. На их уступах множество гнезд морских чаек и бакланов.
Мыс Маячный известен не только потрясающими видами, но и старейшим маяком Камчатки, который был построен в 1850 году.
Тур проходит вдоль побережья Тихого океана, с остановками в бухте Малолагерная и на смотровой площадке с видом на Тихий океан и скалы Три Брата. Прогуляемся к маяку, спустимся к берегу океана. Перекусим и выпьем чаю. Заедем на Халактырский пляж, послушаем шум волн,
Если вы путешествуете в одиночку, то тариф будет применен 1,5. За наполняемостью группы уточняйте пожалуйста
Поездка осуществляется в зависимости от состояния дороги и количества снега на снегоходе с нартами или внедорожнике.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
Трансфер по маршруту
Услуги гида
Перекус/чай
Что не входит в цену
Проживание
Перелет
Занятие в школе серфинга
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Павел — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Друзья, всем привет. Давайте познакомимся с теми, с кем еще не знакомы! Меня зовут Павел, я родился и вырос на Камчатке. Всем сердцем и душой обожаю свой край, поэтому и читать дальшеуменьшить
решил открывать его красоты для всех любителей путешествий⛰? Для этого я получил специальность гида – проводника, чтобы быть во всеоружии в любой ситуации и вам со мной везде было безопасно. Уже более 7 лет я профессионально занимаюсь туристической деятельностью. Имею спортивный разряд по лыжным гонкам ⛷ Сейчас у меня две машины Mitsubishi Delica, полностью подготовленных для езды по бездорожью. По всем вопросам путешествий смело пишите в сообщения!
П. с: с Москвой разница во времени у нас +9 часов, поэтому могу не отвечать вам на смс какое-то время))
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