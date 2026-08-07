Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения - с июня по сентябрь, когда погода наиболее благоприятна для прогулок и путешествий. В это время года дороги доступны, а виды особенно живописны. В мае и октябре также можно насладиться поездкой, но следует учитывать возможные погодные изменения. В зимние месяцы туры возможны на снегоходах, что добавляет экстремальности и уникальности поездке.

Экскурсия на мыс Маячный и Хатактырский пляж - это незабываемое путешествие по Камчатке.Тур включает посещение старейшего маяка, построенного в 1850 году, и прогулку вдоль побережья Тихого океана.Участники смогут увидеть гнезда

морских чаек и бакланов, остановиться в бухте Малолагерная и насладиться видами на скалы Три Брата. Завершает поездку посещение Халактырского пляжа, где можно услышать шум волн и отдохнуть. Экскурсия проводится на снегоходах или внедорожниках в зависимости от погодных условий

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Описание экскурсии

Приглашаем Вас в тур к мысу Маячный. Этот уголок поистине можно считать краем Земли, волны Тихого океана разбиваются о крутые скалы, которые на десятки метров возвышаются над океаном. На их уступах множество гнезд морских чаек и бакланов.

Мыс Маячный известен не только потрясающими видами, но и старейшим маяком Камчатки, который был построен в 1850 году.

Тур проходит вдоль побережья Тихого океана, с остановками в бухте Малолагерная и на смотровой площадке с видом на Тихий океан и скалы Три Брата. Прогуляемся к маяку, спустимся к берегу океана. Перекусим и выпьем чаю. Заедем на Халактырский пляж, послушаем шум волн,

Если вы путешествуете в одиночку, то тариф будет применен 1,5. За наполняемостью группы уточняйте пожалуйста

Поездка осуществляется в зависимости от состояния дороги и количества снега на снегоходе с нартами или внедорожнике.