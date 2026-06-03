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Край света на вездеходах: мысы Маячный и Вертикальный + секретный пляж

Путешествие на вездеходах к мысам Маячный и Вертикальный обещает незабываемые виды и приключения. Откройте для себя уникальные места Камчатки
Путешествие на вездеходах через тундру и сопки Камчатки к мысам Маячный и Вертикальный - это уникальная возможность увидеть места, где природа поражает своим величием. Участники смогут насладиться видами на действующий
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маяк, коварные волны и артиллерийские башни.

На секретном пляже с вулканическим песком можно будет сделать потрясающие фотографии и насладиться пикником с видом на океан. Эта экскурсия подходит для всех, включая детей, и оставит незабываемые впечатления

5
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚜 Уникальные вездеходы
  • 🏖 Вулканические пляжи
  • 🌊 Панорамы океана
  • 🗺 Исторические места
  • 🌿 Чай из камчатских трав

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с июня по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа расцветает. В это время можно насладиться тёплыми днями и ясными видами. Весной и осенью, в апреле и октябре, погода может быть более переменчивой, но зато меньше туристов. Зимой, с ноября по март, путешествие возможно, но стоит быть готовым к холодам и снежным условиям, что добавляет экстремальности и уникальности вашему опыту.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Край света на вездеходах: мысы Маячный и Вертикальный + секретный пляж
Край света на вездеходах: мысы Маячный и Вертикальный + секретный пляж
Край света на вездеходах: мысы Маячный и Вертикальный + секретный пляж

Что можно увидеть

  • Бухта Большая Лагерная
  • Смотровая площадка «Три брата»
  • Мыс Маячный
  • Мыс Вертикальный
  • Халактырский пляж

Описание экскурсии

Примерный тайминг путешествия

9:30 — трансфер от вашего места проживания в пределах Петропавловска-Камчатского

10:00 — посадка в вездеход, инструктаж

10:30 — первая остановка: бухта Большая Лагерная. Прогулка по вулканическому чёрному песку с видом на кекур Чёртов палец

11:10 — смотровая площадка «Три брата». Фото у символа Камчатки, скамейка Влюблённых, панорама Авачинской бухты

12:00 — мыс Маячный. Действующий маяк конца 19 века, коварные квадратные волны, «ворота» бухты, артиллерийские башни времён Холодной войны. Расскажем, зачем на мысе устанавливали бронетехнику, почему мыс считается стратегическим и как маяк помогал кораблям в тумане

14:00 — мыс Вертикальный. Переезд через слияние сопок и «паучий лес» — чаща камчатской берёзы с переплетёнными ветвями. Лёгкий обед и чай из камчатских трав с видом на Тихий океан

16:30 — секретная часть Халактырского пляжа. Испытание снегоболотохода и выход к берегу. Взбодримся кофе и отправимся обратно

19:00 — возвращение в Петропавловск-Камчатский

Вы узнаете:

  • Почему «Чёртов палец» называется пальцем
  • Кто такие «Три брата» — по легенде и по геологии
  • Как возник один из древнейших маяков Дальнего Востока
  • Почему сопку Любви прозвали «перевёртышем»

Организационные детали

  • Путешествие проходит на комфортном снегоболотоходе «Тайпан» (вместимость 5 человек, в нашем парке 3 снегоболотохода)
  • В стоимость включено: горячий чай с камчатскими травами (согреет лучше объятий медведя), перекус и десерт, пледы-облака и трансфер от вашего порога. Перед поездкой уточним ваши предпочтения в еде и наличие аллергии и составим подходящее меню
  • Путешествие подходит всем! А дети — вообще наши фанаты, их за уши не оттащишь от окон «Тайпана»
  • Тайминг путешествия указан приблизительно, он зависит от дороги, погоды и других обстоятельств
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов-водителей нашей команды

ежедневно в 09:30

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник18 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 57 туристов
Мы — команда людей родившихся на Камчатке, влюблённых в эти места и знающих о них всё и даже чуть-чуть больше) Готовы поделиться с вами своими знаниями и с удовольствием показать каждый уголок нашей прекрасной Камчатки.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
Светлана
Ездили группой из шести человек, нам очень понравилось! С нами были Дмитрий и Александр. Очень интересно рассказывали про вулканы, сопки, вкусно кормили + бонус: ребята делают отличные фотографии путешественникам🥰 Если доедем до Камчатки повторно, с удовольствием встретимся с вами на Авачинском вулкане)
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Юлия
Дорогие организаторы экскурсии, примите пожалуйста нашу благодарность за прекраснейший день знакомства с потрясающей воображение природой Камчатки 🤩☀️🙏🏻!
За чуткую организацию целого экскурсионного дня!
За угощение с таким красивейшим видом!
Гид Дмитрий- лучший! Очень
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интересно излагает исторические события в каждой локации, с интересом его слушали, даже почти правильно ответили на вопросы викторины по прослушанному материалу 🤗!
Ну и конечно же Тайпан! Покорили наши сердца огромными вездеходами! И потаенными локациями, куда не ступала нога человека! Куда прилетают только на вертолетах, так как на авто и джипах туда не добраться!
Спасибо за ваш труд, за вашу заразительную любовь к природе, к своему краю! 🙏🏻☀️ Мы счастливы!!!

Дорогие организаторы экскурсии, примите пожалуйста нашу благодарность за прекраснейший день знакомства с потрясающей воображение природой Камчатки
Дорогие организаторы экскурсии, примите пожалуйста нашу благодарность за прекраснейший день знакомства с потрясающей воображение природой Камчатки
Дорогие организаторы экскурсии, примите пожалуйста нашу благодарность за прекраснейший день знакомства с потрясающей воображение природой Камчатки
Дорогие организаторы экскурсии, примите пожалуйста нашу благодарность за прекраснейший день знакомства с потрясающей воображение природой Камчатки
Дорогие организаторы экскурсии, примите пожалуйста нашу благодарность за прекраснейший день знакомства с потрясающей воображение природой Камчатки
Дорогие организаторы экскурсии, примите пожалуйста нашу благодарность за прекраснейший день знакомства с потрясающей воображение природой Камчатки
Дорогие организаторы экскурсии, примите пожалуйста нашу благодарность за прекраснейший день знакомства с потрясающей воображение природой Камчатки
Дорогие организаторы экскурсии, примите пожалуйста нашу благодарность за прекраснейший день знакомства с потрясающей воображение природой Камчатки+1
Дорогие организаторы экскурсии, примите пожалуйста нашу благодарность за прекраснейший день знакомства с потрясающей воображение природой Камчатки
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Елена
В этой экскурсии прекрасно всё, начиная от организации, заканчивая прекрасными видами на локациях. Гиды - умнички, внимательные, общительные. Все ваши пожелания будут учтены и по возможности исполнены.
В этой экскурсии прекрасно всё, начиная от организации, заканчивая прекрасными видами на локациях. Гиды - умнички,
В этой экскурсии прекрасно всё, начиная от организации, заканчивая прекрасными видами на локациях. Гиды - умнички,
В этой экскурсии прекрасно всё, начиная от организации, заканчивая прекрасными видами на локациях. Гиды - умнички,
В этой экскурсии прекрасно всё, начиная от организации, заканчивая прекрасными видами на локациях. Гиды - умнички,
В этой экскурсии прекрасно всё, начиная от организации, заканчивая прекрасными видами на локациях. Гиды - умнички,
В этой экскурсии прекрасно всё, начиная от организации, заканчивая прекрасными видами на локациях. Гиды - умнички,
В этой экскурсии прекрасно всё, начиная от организации, заканчивая прекрасными видами на локациях. Гиды - умнички,
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Алексей
Очень насыщенная локациями, историями и информацией экскурсия! Провезли, рассказали и показали всё как дорогим гостям. Места всё знаковые, эпичные и интересные для посещения как природные так и рукотворные! Особое восхищение
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проходимости снегоболотохода, что тоже дает положительный заряд! При этом безопасность на первом месте. В ходе экскурсии плотный перекус с прекрасным видом! Спасибо и организаторам и гиду Дмитрию, а также погоде за прекрасные полученные впечатления! Однозначно рекомендую данную экскурсию

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Д
Спасибо за чудесную экскурсию. Тайпан машины классные. Александр отличный гид и водитель. Ваша экскурсия была вишенкой на нашем Камчатском торте.
Спасибо за чудесную экскурсию. Тайпан машины классные. Александр отличный гид и водитель. Ваша экскурсия была вишенкой на нашем Камчатском торте.
Спасибо за чудесную экскурсию. Тайпан машины классные. Александр отличный гид и водитель. Ваша экскурсия была вишенкой на нашем Камчатском торте.
Спасибо за чудесную экскурсию. Тайпан машины классные. Александр отличный гид и водитель. Ваша экскурсия была вишенкой на нашем Камчатском торте.
Спасибо за чудесную экскурсию. Тайпан машины классные. Александр отличный гид и водитель. Ваша экскурсия была вишенкой на нашем Камчатском торте.
Спасибо за чудесную экскурсию. Тайпан машины классные. Александр отличный гид и водитель. Ваша экскурсия была вишенкой на нашем Камчатском торте.
Спасибо за чудесную экскурсию. Тайпан машины классные. Александр отличный гид и водитель. Ваша экскурсия была вишенкой на нашем Камчатском торте.
Спасибо за чудесную экскурсию. Тайпан машины классные. Александр отличный гид и водитель. Ваша экскурсия была вишенкой на нашем Камчатском торте.
Спасибо за чудесную экскурсию. Тайпан машины классные. Александр отличный гид и водитель. Ваша экскурсия была вишенкой на нашем Камчатском торте.+2
Спасибо за чудесную экскурсию. Тайпан машины классные. Александр отличный гид и водитель. Ваша экскурсия была вишенкой на нашем Камчатском торте.
Спасибо за чудесную экскурсию. Тайпан машины классные. Александр отличный гид и водитель. Ваша экскурсия была вишенкой на нашем Камчатском торте.
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Ксения
Недавно мне посчастливилось побывать на экскурсии «Край света на вездеходах», и я до сих пор нахожусь под впечатлением! Это было не просто путешествие — это было настоящее приключение, полное ярких
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эмоций и дикой природы.
С самого начала было понятно, что нас ждет нечто необычное. Поездка проходила на вездеходе,который с легкостью преодолевал участки, где обычная машина просто бы сдалась —болота,буреломы, водные и глинистые участки. Несколько раз мы даже застревали в болоте,что добавляло драйва и весёлой суеты, конечно же всё супер безопасно и мы были уверены что домой вернёмся вовремя)
Впечатлили мысы Маячный и Вертикальный. Камчатка предстала во всей своей первозданной мощи: ветер, солёный воздух, скалы, чайки. Сложилось полное впечатление что мы находимся на другой планете.
Невероятным моментом стало то, как мы пили горячий кофе прямо на берегу океана. В руках - чашка кофе,в мыслях -штиль, а в ушах шум волн Тихого океана, и всё в мире становится неважным, пусть и на этот короткий миг.
Перекус тоже не подвёл— нас угощали бутербродами с «местной рыбой». Все было просто, но с душой и очень по-домашнему. Кстати, гид оказался настоящим знатоком Камчатки: по пути он много рассказывал о достопримечательностях, истории, флоре и фауне, делал интересные остановки, показывал места, мимо которых турист бы просто проехал.
И, конечно, «секретный пляж» стал отличной завершающей точкой маршрута. Это действительно уединённое, удивительное место — нигде не было ни души, только наша маленькая группа, вездеход, и дикий океан.
В целом, эта экскурсия — настоящая находка для тех, кто хочет прочувствовать дикую Камчатку, уйти от стандартных туристических троп,испытать немного экстрима и при этом чувствовать себя в безопасности на 100%.
Огромная благодарность гиду, за знания, заботу, навыки фото/видеографа и любовь к своему краю. Это путешествие я запомню надолго и, без сомнения, порекомендую всем друзьям и знакомым.

Недавно мне посчастливилось побывать на экскурсии «Край света на вездеходах», и я до сих пор нахожусь
Недавно мне посчастливилось побывать на экскурсии «Край света на вездеходах», и я до сих пор нахожусь
Недавно мне посчастливилось побывать на экскурсии «Край света на вездеходах», и я до сих пор нахожусь
Недавно мне посчастливилось побывать на экскурсии «Край света на вездеходах», и я до сих пор нахожусь
Недавно мне посчастливилось побывать на экскурсии «Край света на вездеходах», и я до сих пор нахожусь
Недавно мне посчастливилось побывать на экскурсии «Край света на вездеходах», и я до сих пор нахожусь
Анна
Анна
Ответ организатора:
Добрый день, дорогая Ксения!

Ваш отзыв — это настоящий подарок для нас, как глоток свежего камчатского ветра! Спасибо Вам огромное за
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такие искренние, вдохновляющие слова и за то, что доверили нам Ваше приключение на «Край света». Читать о Ваших эмоциях — всё равно что снова пройти этим маршрутом: вот вездеход весело штурмует буреломы, вот вы пьёте кофе под шум океана, а вот замираете на мысах, чувствуя себя первооткрывателями неземных пейзажей.

Мы рады, что Вы прочувствовали самую душу Камчатки — её дикую мощь, щедрость и тишину, ради которой и затевается это путешествие. Особенно приятно, что вы оценили наши маленькие секреты: «местную рыбу», уютные паузы с кофе и, конечно, таинственный пляж, где остаётесь наедине с океаном. А Ваш тёплый отзыв о гиде мы уже передали лично — для него нет большей награды, чем делиться любовью к этому краю и видеть огонёк в глазах гостей!

Спасибо, что поверили нам и унесли с собой не просто воспоминания, а целый мир впечатлений. Ждём Вас снова — в гости на другие тропы Камчатки, где Вас ждут новые «планеты», кофе у вулканов и вездеходы, готовые к новым болотам! Пусть ваш путь всегда ведёт к открытиям.

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