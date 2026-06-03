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эмоций и дикой природы.

С самого начала было понятно, что нас ждет нечто необычное. Поездка проходила на вездеходе,который с легкостью преодолевал участки, где обычная машина просто бы сдалась —болота,буреломы, водные и глинистые участки. Несколько раз мы даже застревали в болоте,что добавляло драйва и весёлой суеты, конечно же всё супер безопасно и мы были уверены что домой вернёмся вовремя)

Впечатлили мысы Маячный и Вертикальный. Камчатка предстала во всей своей первозданной мощи: ветер, солёный воздух, скалы, чайки. Сложилось полное впечатление что мы находимся на другой планете.

Невероятным моментом стало то, как мы пили горячий кофе прямо на берегу океана. В руках - чашка кофе,в мыслях -штиль, а в ушах шум волн Тихого океана, и всё в мире становится неважным, пусть и на этот короткий миг.

Перекус тоже не подвёл— нас угощали бутербродами с «местной рыбой». Все было просто, но с душой и очень по-домашнему. Кстати, гид оказался настоящим знатоком Камчатки: по пути он много рассказывал о достопримечательностях, истории, флоре и фауне, делал интересные остановки, показывал места, мимо которых турист бы просто проехал.

И, конечно, «секретный пляж» стал отличной завершающей точкой маршрута. Это действительно уединённое, удивительное место — нигде не было ни души, только наша маленькая группа, вездеход, и дикий океан.

В целом, эта экскурсия — настоящая находка для тех, кто хочет прочувствовать дикую Камчатку, уйти от стандартных туристических троп,испытать немного экстрима и при этом чувствовать себя в безопасности на 100%.

Огромная благодарность гиду, за знания, заботу, навыки фото/видеографа и любовь к своему краю. Это путешествие я запомню надолго и, без сомнения, порекомендую всем друзьям и знакомым.