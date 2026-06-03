5 причин купить эту экскурсию
- 🚜 Уникальные вездеходы
- 🏖 Вулканические пляжи
- 🌊 Панорамы океана
- 🗺 Исторические места
- 🌿 Чай из камчатских трав
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Бухта Большая Лагерная
- Смотровая площадка «Три брата»
- Мыс Маячный
- Мыс Вертикальный
- Халактырский пляж
Описание экскурсии
Примерный тайминг путешествия
9:30 — трансфер от вашего места проживания в пределах Петропавловска-Камчатского
10:00 — посадка в вездеход, инструктаж
10:30 — первая остановка: бухта Большая Лагерная. Прогулка по вулканическому чёрному песку с видом на кекур Чёртов палец
11:10 — смотровая площадка «Три брата». Фото у символа Камчатки, скамейка Влюблённых, панорама Авачинской бухты
12:00 — мыс Маячный. Действующий маяк конца 19 века, коварные квадратные волны, «ворота» бухты, артиллерийские башни времён Холодной войны. Расскажем, зачем на мысе устанавливали бронетехнику, почему мыс считается стратегическим и как маяк помогал кораблям в тумане
14:00 — мыс Вертикальный. Переезд через слияние сопок и «паучий лес» — чаща камчатской берёзы с переплетёнными ветвями. Лёгкий обед и чай из камчатских трав с видом на Тихий океан
16:30 — секретная часть Халактырского пляжа. Испытание снегоболотохода и выход к берегу. Взбодримся кофе и отправимся обратно
19:00 — возвращение в Петропавловск-Камчатский
Вы узнаете:
- Почему «Чёртов палец» называется пальцем
- Кто такие «Три брата» — по легенде и по геологии
- Как возник один из древнейших маяков Дальнего Востока
- Почему сопку Любви прозвали «перевёртышем»
Организационные детали
- Путешествие проходит на комфортном снегоболотоходе «Тайпан» (вместимость 5 человек, в нашем парке 3 снегоболотохода)
- В стоимость включено: горячий чай с камчатскими травами (согреет лучше объятий медведя), перекус и десерт, пледы-облака и трансфер от вашего порога. Перед поездкой уточним ваши предпочтения в еде и наличие аллергии и составим подходящее меню
- Путешествие подходит всем! А дети — вообще наши фанаты, их за уши не оттащишь от окон «Тайпана»
- Тайминг путешествия указан приблизительно, он зависит от дороги, погоды и других обстоятельств
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов-водителей нашей команды
ежедневно в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|18 000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
За чуткую организацию целого экскурсионного дня!
За угощение с таким красивейшим видом!
Гид Дмитрий- лучший! Очень
Ваш отзыв — это настоящий подарок для нас, как глоток свежего камчатского ветра! Спасибо Вам огромное за