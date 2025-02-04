Россия - страна восходящего солнца

Начните день на берегу Тихого океана с бокалом шампанского, наслаждаясь рассветом на Халактырском пляже. Ощутите магию Камчатки и её уникальную природу
Путешествие начинается с трансфера из отеля на Халактырский пляж, где вы встретите рассвет с бокалом шампанского.

Прогулка по чёрному песку, лёгкое восхождение на скалы и пикник на берегу океана оставят незабываемые впечатления. Узнайте о флоре тундры и истории посёлка Халактырка. Профессиональная фотосессия и видеоролик о поездке станут отличным дополнением к вашему путешествию
5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍾 Шампанское на рассвете
  • 🌊 Прогулка по чёрному песку
  • 📸 Профессиональные фото и видео
  • 🌿 Уникальная флора тундры
  • 🏞 Восхождение на скалы
Россия - страна восходящего солнца
Россия - страна восходящего солнца
Россия - страна восходящего солнца
Ближайшие даты:
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Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Халактырский пляж
  • Халактырские скалы

Описание экскурсии

Бокал шампанского на рассвете

Вы окажетесь на краю Евразийского континента — Халактырском пляже с чёрным титаномагнетитовым песком. Прогуляетесь вдоль бушующего прибоя океанских волн и с бокалом шампанского встретите восходящее солнце. Первые лучи будут переливаться яркими красками — от нежно розового до пурпурно красного. Завораживающее зрелище!

Прогулка к скалам

Затем мы совершим лёгкое восхождение на Халактырские скалы, проедем по главной улице бывшего посёлка Халактырка, смытого цунами в 1952 году. По сезону пособираем на пляже ягоды — шикшу, бруснику, шиповник, княженику. После пикника на берегу океана и небольшой фотосессии отправимся обратно в отель.

Во время путешествия вы узнаете:

  • Как образовался Халактырский пляж
  • Почему песок на пляже чёрный
  • Чем примечательна флора Халактырской тундры
  • Почему берёзы здесь называют каменными
  • Каким до 1952 года был посёлок Халактырка
  • И многое другое

Организационные детали

  • Время выезда на рассвет зависит от восхода солнца. В зимний период проезд к Халактырским скалам может быть недоступен
  • В стоимость включено: трансфер из вашего отеля в Петропавловске-Камчатском и обратно, услуги гида-водителя, шампанское, закуски и сладости
  • Поедем на автомобиле Toyota Land Cruiser 100. Дорога в одну сторону занимает 45 минут
  • Во время путешествия мы будем снимать вас на iPhone 15. В тот же день вы получите 150–200 фото, а на следующий — небольшой видеоролик о поездке
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Э
4 фев 2025
Наше первое знакомство с Тихим океаном нам устроила прекрасная Надежда, этот романтичный рассвет мы не забудем никогда, было прекрасно все: погода, сам океан во всей красе и, конечно же, подача
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всего этого.

Надежда накрыла нам красиво сервированный, щедрый стол с камчатскими вкусностями, шиповниковым чаем. Времени хватило насладиться всем, что было в программе, без строго тайминга, как иногда бывает на экскурсиях. Все прошло органично и последовательно, что очень ценно.

Обязательно хотим отметить, что фото/видео Надежда берет на себя. Нам надо было только любоваться, восхищаться и позировать, при этом она всегда подскажет как лучше и интереснее. Это тоже ценно, так как можно просто находиться в моменте, жить в своих чувствах и эмоциях встречи с прекрасным, не отвлекаясь на фотографирование. Поездка получилась очень душевная, искренняя, совсем не на поток и назубок из путеводителя, а именно от лица человека, влюблённого в свой край. Рекомендуем всем встретить рассвет с Надеждой! Спасибо огромное!

Наше первое знакомство с Тихим океаном нам устроила прекрасная Надежда, этот романтичный рассвет мы не забудемНаше первое знакомство с Тихим океаном нам устроила прекрасная Надежда, этот романтичный рассвет мы не забудемНаше первое знакомство с Тихим океаном нам устроила прекрасная Надежда, этот романтичный рассвет мы не забудемНаше первое знакомство с Тихим океаном нам устроила прекрасная Надежда, этот романтичный рассвет мы не забудемНаше первое знакомство с Тихим океаном нам устроила прекрасная Надежда, этот романтичный рассвет мы не забудемНаше первое знакомство с Тихим океаном нам устроила прекрасная Надежда, этот романтичный рассвет мы не забудемНаше первое знакомство с Тихим океаном нам устроила прекрасная Надежда, этот романтичный рассвет мы не забудемНаше первое знакомство с Тихим океаном нам устроила прекрасная Надежда, этот романтичный рассвет мы не забудем
Т
10 янв 2025
Тихий океан прекрасен, а Надежда сделала поездку к нему ещё волшебней! От души рекомендую экскурсию с Надеждой! Спасибо за незабываемое Рождество на Камчатке!
Тихий океан прекрасен, а Надежда сделала поездку к нему ещё волшебней! От души рекомендую экскурсию сТихий океан прекрасен, а Надежда сделала поездку к нему ещё волшебней! От души рекомендую экскурсию сТихий океан прекрасен, а Надежда сделала поездку к нему ещё волшебней! От души рекомендую экскурсию сТихий океан прекрасен, а Надежда сделала поездку к нему ещё волшебней! От души рекомендую экскурсию сТихий океан прекрасен, а Надежда сделала поездку к нему ещё волшебней! От души рекомендую экскурсию сТихий океан прекрасен, а Надежда сделала поездку к нему ещё волшебней! От души рекомендую экскурсию сТихий океан прекрасен, а Надежда сделала поездку к нему ещё волшебней! От души рекомендую экскурсию с
М
9 янв 2025
Мы приехали на Камчатку встретить Новый год и отметить день рождения нашего близкого друга.
Хотелось, чтобы это было весело, красиво и незабываемо. На 31 декабря нашли экскурсию на Халатырский пляж, но
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нужно было, чтобы наш предновогодний именинник был приятно удивлен, о чем предупредили Надежду. В точно оговоренное время нас забрали из гостиницы. 20 минут в пути, и мы оказались на берегу Тихого океана. Виды просто бомбические: с одной стороны океан, а с другой — вулканы. Нам повезло с погодой, мы увидели, как на рассвете они меняют цвет сначала от темно-синего до золотистого, а потом до розового. Но это еще не все — Надежда удивила нас еще больше. Нас ждал накрытый на берегу стол с икрой, бутербродами и шампанским. Даже не накрытый, а прекрасно сервированный стол, украшенный всякими милыми новогодними штучками. 2 часа, прям как дети, мы бегали по берегу, фотографировались и гонялись за волнами. Надежда, спасибо за прекрасный предновогодний день!

Мы приехали на Камчатку встретить Новый год и отметить день рождения нашего близкого друга.Мы приехали на Камчатку встретить Новый год и отметить день рождения нашего близкого друга.Мы приехали на Камчатку встретить Новый год и отметить день рождения нашего близкого друга.
О
7 янв 2025
Я безмерно благодарна Надежде за экскурсию. Я почувствовала себя вип-клиентом: для меня одной был сервирован изысканный стол на берегу океана, и для меня одной вставало солнце. Как говорится, бог в мелочах, и Надежда из маленьких деталей, милых безделушек сумела создать волшебную атмосферу. Это было незабываемое рождественское утро. Спасибо за впечатления, которые останутся со мной на всю жизнь!
Я безмерно благодарна Надежде за экскурсию. Я почувствовала себя вип-клиентом: для меня одной был сервирован изысканныйЯ безмерно благодарна Надежде за экскурсию. Я почувствовала себя вип-клиентом: для меня одной был сервирован изысканныйЯ безмерно благодарна Надежде за экскурсию. Я почувствовала себя вип-клиентом: для меня одной был сервирован изысканный
Лариса
24 дек 2024
Хочу выразить свое восхищение организаторам гастроэкскурсии на Халактырский пляж Валентину и Надежде!!!! Потрясающие ребята! Все организовано на высшем уровне. Обязательно повторю эту незабываемую поездку на океан. Мы конечно ожидали что будет очень интересно, но что все организованно до такой степени приятно, эстетически красиво и душевно, мы были оооочень приятно удивлены! Ребята так держать!!!! Спасибо огромное от души!!!!!
Хочу выразить свое восхищение организаторам гастроэкскурсии на Халактырский пляж Валентину и Надежде!!!! Потрясающие ребята! Все организованоХочу выразить свое восхищение организаторам гастроэкскурсии на Халактырский пляж Валентину и Надежде!!!! Потрясающие ребята! Все организованоХочу выразить свое восхищение организаторам гастроэкскурсии на Халактырский пляж Валентину и Надежде!!!! Потрясающие ребята! Все организованоХочу выразить свое восхищение организаторам гастроэкскурсии на Халактырский пляж Валентину и Надежде!!!! Потрясающие ребята! Все организовано
Светлана
23 ноя 2024
Я в диком восторге от этой экскурсии: умопомрачительные виды, бескрайний океан, эксклюзивная фотосессия, изысканный завтрак с камчатскими деликатесами и бокалом игристого))) Экскурсия начинается сразу в машине: гид Надежда интересно и
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с юмором погружает в историю Камчатки и особенности её природы. Очень комфортная, чистая и удобная машина. Эксклюзивная экскурсия для эстетов и любителей красоты и комфорта. Очень рекомендую Надежду, поверьте мне вы не пожалеете!

Я в диком восторге от этой экскурсии: умопомрачительные виды, бескрайний океан, эксклюзивная фотосессия, изысканный завтрак сЯ в диком восторге от этой экскурсии: умопомрачительные виды, бескрайний океан, эксклюзивная фотосессия, изысканный завтрак сЯ в диком восторге от этой экскурсии: умопомрачительные виды, бескрайний океан, эксклюзивная фотосессия, изысканный завтрак сЯ в диком восторге от этой экскурсии: умопомрачительные виды, бескрайний океан, эксклюзивная фотосессия, изысканный завтрак сЯ в диком восторге от этой экскурсии: умопомрачительные виды, бескрайний океан, эксклюзивная фотосессия, изысканный завтрак сЯ в диком восторге от этой экскурсии: умопомрачительные виды, бескрайний океан, эксклюзивная фотосессия, изысканный завтрак сЯ в диком восторге от этой экскурсии: умопомрачительные виды, бескрайний океан, эксклюзивная фотосессия, изысканный завтрак сЯ в диком восторге от этой экскурсии: умопомрачительные виды, бескрайний океан, эксклюзивная фотосессия, изысканный завтрак с
Григорий
20 ноя 2024
Сегодня был самый запоминающийся рассвет в моей жизни и сделала его таким не только удивительная природа Камчатки, но и восхитительная своим обоянием, знаниями, чувством такта, трогательным отношением к мелочам, всё
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это помещается в Надежде. Особенно хочется отметить фотографический вкус Надежды, фотки просто бомба, шедевр, а в добавок ко всему я ещё получил короткометражный фильм о своём путешествии.
Мы промчались на подготовленном джипе вдоль беснующихся волн Тихого океана, Надежда умело вела машину, её стиль вождения спокойный и уверенный. Также мне понравился выбор места для встречи рассвета, это было уединённое, безлюдное, отдалённое от всех отголосков цивилизации место. Надежда накрыла эстетичный стол прямо у линии прибоя, мягкими пледами укутала раскладные кресла, еда была достойная и изысканная, были бутерброды с красной рыбой, Камчатские конфеты и игристое шампанское, которое придавало восхитительную утончённость встречи рассвета, а пирожки с вишней - это особое удовольствие.
Ощущение единения с природой и чувство, что ты первый встречаешь рассвет впереди планеты всей, не передаются описанием, это надо видеть и чувствовать. После того, как я насладился встречей рассвета, Надежда отвезла меня на скалу с интересным названием «Носорог», по дороге Надежда познакомила меня с фауной Халактырского пляжа, мы собрали ягоду, я первый раз в своей жизни ел шикшу. Подьем на скалу был не сложный, а виды, открывшиеся перед нами, не передаст никакой фотоаппарат. Надежда заботливо выдала мне туристические палки и постоянно подсказывала, где мне идти. Экскурсия в компании с Надеждой мне очень понравилась! Если Вы собирётесь на Халактырский пляж, то выбор очевиден - это Надежда!

Сегодня был самый запоминающийся рассвет в моей жизни и сделала его таким не только удивительная природаСегодня был самый запоминающийся рассвет в моей жизни и сделала его таким не только удивительная природаСегодня был самый запоминающийся рассвет в моей жизни и сделала его таким не только удивительная природаСегодня был самый запоминающийся рассвет в моей жизни и сделала его таким не только удивительная природаСегодня был самый запоминающийся рассвет в моей жизни и сделала его таким не только удивительная природаСегодня был самый запоминающийся рассвет в моей жизни и сделала его таким не только удивительная природаСегодня был самый запоминающийся рассвет в моей жизни и сделала его таким не только удивительная природаСегодня был самый запоминающийся рассвет в моей жизни и сделала его таким не только удивительная природаСегодня был самый запоминающийся рассвет в моей жизни и сделала его таким не только удивительная природа

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