Путешествие начинается с трансфера из отеля на Халактырский пляж, где вы встретите рассвет с бокалом шампанского.
Прогулка по чёрному песку, лёгкое восхождение на скалы и пикник на берегу океана оставят незабываемые впечатления. Узнайте о флоре тундры и истории посёлка Халактырка. Профессиональная фотосессия и видеоролик о поездке станут отличным дополнением к вашему путешествию
Прогулка по чёрному песку, лёгкое восхождение на скалы и пикник на берегу океана оставят незабываемые впечатления. Узнайте о флоре тундры и истории посёлка Халактырка. Профессиональная фотосессия и видеоролик о поездке станут отличным дополнением к вашему путешествию
5 причин купить эту экскурсию
- 🍾 Шампанское на рассвете
- 🌊 Прогулка по чёрному песку
- 📸 Профессиональные фото и видео
- 🌿 Уникальная флора тундры
- 🏞 Восхождение на скалы
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Что можно увидеть
- Халактырский пляж
- Халактырские скалы
Описание экскурсии
Бокал шампанского на рассвете
Вы окажетесь на краю Евразийского континента — Халактырском пляже с чёрным титаномагнетитовым песком. Прогуляетесь вдоль бушующего прибоя океанских волн и с бокалом шампанского встретите восходящее солнце. Первые лучи будут переливаться яркими красками — от нежно розового до пурпурно красного. Завораживающее зрелище!
Прогулка к скалам
Затем мы совершим лёгкое восхождение на Халактырские скалы, проедем по главной улице бывшего посёлка Халактырка, смытого цунами в 1952 году. По сезону пособираем на пляже ягоды — шикшу, бруснику, шиповник, княженику. После пикника на берегу океана и небольшой фотосессии отправимся обратно в отель.
Во время путешествия вы узнаете:
- Как образовался Халактырский пляж
- Почему песок на пляже чёрный
- Чем примечательна флора Халактырской тундры
- Почему берёзы здесь называют каменными
- Каким до 1952 года был посёлок Халактырка
- И многое другое
Организационные детали
- Время выезда на рассвет зависит от восхода солнца. В зимний период проезд к Халактырским скалам может быть недоступен
- В стоимость включено: трансфер из вашего отеля в Петропавловске-Камчатском и обратно, услуги гида-водителя, шампанское, закуски и сладости
- Поедем на автомобиле Toyota Land Cruiser 100. Дорога в одну сторону занимает 45 минут
- Во время путешествия мы будем снимать вас на iPhone 15. В тот же день вы получите 150–200 фото, а на следующий — небольшой видеоролик о поездке
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 31 туриста
Меня зовут Надежда. Я родилась и выросла на Камчатке, люблю и хорошо знаю свой родной край. Готова поделиться с вами этими знаниями и любовью. Со мной и членами нашей команды гидов-экскурсоводов вам будет интересно, комфортно, вкусно и безопасно.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Эдита
4 фев 2025
Наше первое знакомство с Тихим океаном нам устроила прекрасная Надежда, этот романтичный рассвет мы не забудем никогда, было прекрасно все: погода, сам океан во всей красе и, конечно же, подача
Т
Татьяна
10 янв 2025
Тихий океан прекрасен, а Надежда сделала поездку к нему ещё волшебней! От души рекомендую экскурсию с Надеждой! Спасибо за незабываемое Рождество на Камчатке!
М
Михаил
9 янв 2025
Мы приехали на Камчатку встретить Новый год и отметить день рождения нашего близкого друга.
Хотелось, чтобы это было весело, красиво и незабываемо. На 31 декабря нашли экскурсию на Халатырский пляж, но
Хотелось, чтобы это было весело, красиво и незабываемо. На 31 декабря нашли экскурсию на Халатырский пляж, но
О
Оксана
7 янв 2025
Я безмерно благодарна Надежде за экскурсию. Я почувствовала себя вип-клиентом: для меня одной был сервирован изысканный стол на берегу океана, и для меня одной вставало солнце. Как говорится, бог в мелочах, и Надежда из маленьких деталей, милых безделушек сумела создать волшебную атмосферу. Это было незабываемое рождественское утро. Спасибо за впечатления, которые останутся со мной на всю жизнь!
Лариса
24 дек 2024
Хочу выразить свое восхищение организаторам гастроэкскурсии на Халактырский пляж Валентину и Надежде!!!! Потрясающие ребята! Все организовано на высшем уровне. Обязательно повторю эту незабываемую поездку на океан. Мы конечно ожидали что будет очень интересно, но что все организованно до такой степени приятно, эстетически красиво и душевно, мы были оооочень приятно удивлены! Ребята так держать!!!! Спасибо огромное от души!!!!!
Светлана
23 ноя 2024
Я в диком восторге от этой экскурсии: умопомрачительные виды, бескрайний океан, эксклюзивная фотосессия, изысканный завтрак с камчатскими деликатесами и бокалом игристого))) Экскурсия начинается сразу в машине: гид Надежда интересно и
Григорий
20 ноя 2024
Сегодня был самый запоминающийся рассвет в моей жизни и сделала его таким не только удивительная природа Камчатки, но и восхитительная своим обоянием, знаниями, чувством такта, трогательным отношением к мелочам, всё
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