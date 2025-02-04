читать дальше

это помещается в Надежде. Особенно хочется отметить фотографический вкус Надежды, фотки просто бомба, шедевр, а в добавок ко всему я ещё получил короткометражный фильм о своём путешествии.

Мы промчались на подготовленном джипе вдоль беснующихся волн Тихого океана, Надежда умело вела машину, её стиль вождения спокойный и уверенный. Также мне понравился выбор места для встречи рассвета, это было уединённое, безлюдное, отдалённое от всех отголосков цивилизации место. Надежда накрыла эстетичный стол прямо у линии прибоя, мягкими пледами укутала раскладные кресла, еда была достойная и изысканная, были бутерброды с красной рыбой, Камчатские конфеты и игристое шампанское, которое придавало восхитительную утончённость встречи рассвета, а пирожки с вишней - это особое удовольствие.

Ощущение единения с природой и чувство, что ты первый встречаешь рассвет впереди планеты всей, не передаются описанием, это надо видеть и чувствовать. После того, как я насладился встречей рассвета, Надежда отвезла меня на скалу с интересным названием «Носорог», по дороге Надежда познакомила меня с фауной Халактырского пляжа, мы собрали ягоду, я первый раз в своей жизни ел шикшу. Подьем на скалу был не сложный, а виды, открывшиеся перед нами, не передаст никакой фотоаппарат. Надежда заботливо выдала мне туристические палки и постоянно подсказывала, где мне идти. Экскурсия в компании с Надеждой мне очень понравилась! Если Вы собирётесь на Халактырский пляж, то выбор очевиден - это Надежда!