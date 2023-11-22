Этот уголок поистине можно считать краем земли. Волны Тихого океана разбиваются о крутые скалы, а на их уступах гнездятся морские чайки и бакланы… Здесь душа замирает от красоты. Приглашаем вас увидеть всё это своими глазами! По пути к мысу Маячный и «тому самому» маяку вы полюбуетесь бухтами и скалами и, если захотите, искупаетесь на Халактырском пляже.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Бухты и скалы

Наш маршрут пройдёт вдоль побережья Тихого океана: по пути сделаем остановки в бухте Малолагерная и на смотровой площадке в виде сердечка с видом на Тихий океан и скалы Три Брата. Гид расскажет вам об истории и природе региона и с удовольствием ответит на ваши вопросы.

Тот самый маяк

Мыс Маячный известен не только потрясающими видами, но и старейшим маяком Камчатки, который был построен в 1850 году. Мы спустимся к берегу океана и прогуляемся к маяку. Это место трогает до глубины души! Тут можно послушать пение птиц, побыть наедине с природой и почувствовать силу и мощь Тихого океана.

Отдых на пляже

На обратной дороге заедем на Халактырский пляж, знаменитый своим чёрным песком и старейшей в стране школе сёрфинга. Здесь у вас будет час-полтора свободного времени. Если возникнет желание, можно искупаться: температура воды летом +18 градусов, зимой +5.

Организационные детали