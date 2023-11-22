Край земли: автопутешествие к мысу Маячный

Побывать на Халактырском пляже, увидеть маяк 19 века и скалы Три Брата на экскурсии в мини-группе

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Ответы на вопросы
Этот уголок поистине можно считать краем земли.

Волны Тихого океана разбиваются о крутые скалы, а на их уступах гнездятся морские чайки и бакланы… Здесь душа замирает от красоты.

Приглашаем вас увидеть всё это своими глазами! По пути к мысу Маячный и «тому самому» маяку вы полюбуетесь бухтами и скалами и, если захотите, искупаетесь на Халактырском пляже.
Край земли: автопутешествие к мысу Маячный
Край земли: автопутешествие к мысу Маячный
Край земли: автопутешествие к мысу Маячный
Край земли: автопутешествие к мысу Маячный
Край земли: автопутешествие к мысу Маячный
Край земли: автопутешествие к мысу Маячный
Край земли: автопутешествие к мысу Маячный
Ближайшие даты:
22
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Бухты и скалы

Наш маршрут пройдёт вдоль побережья Тихого океана: по пути сделаем остановки в бухте Малолагерная и на смотровой площадке в виде сердечка с видом на Тихий океан и скалы Три Брата. Гид расскажет вам об истории и природе региона и с удовольствием ответит на ваши вопросы.

Тот самый маяк

Мыс Маячный известен не только потрясающими видами, но и старейшим маяком Камчатки, который был построен в 1850 году. Мы спустимся к берегу океана и прогуляемся к маяку. Это место трогает до глубины души! Тут можно послушать пение птиц, побыть наедине с природой и почувствовать силу и мощь Тихого океана.

Отдых на пляже

На обратной дороге заедем на Халактырский пляж, знаменитый своим чёрным песком и старейшей в стране школе сёрфинга. Здесь у вас будет час-полтора свободного времени. Если возникнет желание, можно искупаться: температура воды летом +18 градусов, зимой +5.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Delica. Организуем поездки в любое время года за исключением снежных циклонов. Выезжаем из Петропавловска-Камчатского рано утром.
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
  • На маршруте у нас будет горячий чай и перекус, обязательно с камчатскими морепродуктами
  • Рекомендуем с собой взять запасную одежду, потому что погода может быть разной
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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