Побывать на Халактырском пляже, увидеть маяк 19 века и скалы Три Брата на экскурсии в мини-группе
Волны Тихого океана разбиваются о крутые скалы, а на их уступах гнездятся морские чайки и бакланы… Здесь душа замирает от красоты.
Приглашаем вас увидеть всё это своими глазами! По пути к мысу Маячный и «тому самому» маяку вы полюбуетесь бухтами и скалами и, если захотите, искупаетесь на Халактырском пляже.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Бухты и скалы
Наш маршрут пройдёт вдоль побережья Тихого океана: по пути сделаем остановки в бухте Малолагерная и на смотровой площадке в виде сердечка с видом на Тихий океан и скалы Три Брата. Гид расскажет вам об истории и природе региона и с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Тот самый маяк
Мыс Маячный известен не только потрясающими видами, но и старейшим маяком Камчатки, который был построен в 1850 году. Мы спустимся к берегу океана и прогуляемся к маяку. Это место трогает до глубины души! Тут можно послушать пение птиц, побыть наедине с природой и почувствовать силу и мощь Тихого океана.
Отдых на пляже
На обратной дороге заедем на Халактырский пляж, знаменитый своим чёрным песком и старейшей в стране школе сёрфинга. Здесь у вас будет час-полтора свободного времени. Если возникнет желание, можно искупаться: температура воды летом +18 градусов, зимой +5.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Delica. Организуем поездки в любое время года за исключением снежных циклонов. Выезжаем из Петропавловска-Камчатского рано утром.
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- На маршруте у нас будет горячий чай и перекус, обязательно с камчатскими морепродуктами
- Рекомендуем с собой взять запасную одежду, потому что погода может быть разной
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договорённости с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.