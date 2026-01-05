Мои заказы

Развлечения на Камчатке

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» на Камчатке, цены от 10 430 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Россия - страна восходящего солнца
На машине
5 часов
-
30%
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Россия - страна восходящего солнца
Начните день на берегу Тихого океана с бокалом шампанского, наслаждаясь рассветом на Халактырском пляже. Ощутите магию Камчатки и её уникальную природу
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
20 янв в 06:00
от 10 430 ₽14 900 ₽ за всё до 10 чел.
Горный массив «Вачкажец» + купание в термальных источниках
12 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Горный массив «Вачкажец» + купание в термальных источниках
Начало: Ваше место пребывания в Петропавловске-Камчатском
Расписание: Ежедневно в 8:00
60 000 ₽ за всё до 3 чел.
Авачинский перевал: восхождение на гору Верблюд
На машине
7.5 часов
Индивидуальная
до 24 чел.
Авачинский перевал: восхождение на гору Верблюд
Отправьтесь на уникальное восхождение на гору Верблюд между вулканами Камчатки. Откройте для себя невероятные панорамы и альпийскую флору
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
от 59 900 ₽ за всё до 24 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 января 2026
    Россия - страна восходящего солнца
    Встречала рассвет с Надеждой и Валентином, как же мне повезло встретить таких замечательных людей! Все организовано на высшем уровне, индивидуально,
    читать дальше

    отзываются на все пожелания! Чудесные фотографии и видео! А какой торт Надежна для меня испекла на День рождение! Мой лучший Новый год Жизни! Спасибо, что я вас встретила!

    Встречала рассвет с Надеждой и Валентином, как же мне повезло встретить таких замечательных людей! Все организовано на высшем уровне, индивидуально,
  • В
    Валентина
    23 октября 2025
    Россия - страна восходящего солнца
    Потрясающая экскурсия!
    Организация на высшем уровне! А учитывая встречу рассвета в День рождения сразу двух именинниц, этот день запомнится нам всем
    читать дальше

    на всю жизнь. Спасибо огромнейшее Надежде и Валентину за этот двойной подарок, отличные фотографии, видео, комфорт и компанию. Ребята, вы ЛУЧШИЕ!!!

  • В
    Виктория
    2 июня 2025
    Россия - страна восходящего солнца
    От всей души рекомендую!
    Я так долго читала и искала. Для меня это была не просто экскурсия, а встреча моего дня
    читать дальше

    рождения! Надежда сделала все и даже больше! Я запомню этот день на всю жизнь!
    Прекрасные люди, которые искренне любят, то чем занимаются! Смело бронируйте! Я искренне желаю вам испытать подобные эмоции! Надежда еще раз огромное спасибо за вашу заботу!

    От всей души рекомендую!
  • Н
    Надежда
    22 мая 2025
    Россия - страна восходящего солнца
    21.05.25 Были с Надеждой на экскурсии Россия страна восходящего солнца. Это не описать словами. Забрали из дома, привезли до океана,
    читать дальше

    была интересная, познавательная беседа про вулканы и океан. Фотограф Надежда от Бога. Приятная в общении, интересный собеседник. Нам повезло с погодой мы поймали солнце и чистое небо, закуски с неркой, мандаринки, сыр камамбер с кетчупом из ягоды и шампанское - просто отпад вкусовых сосочков. Мы вдоволь нагулялись по пляжу. Надышались чистым морским воздухом получили столько эмоций. Это просто фантастика. Надя- так держать!!! Вы молодец🥰🥰🥰❤️❤️❤️🤣🤣🤣

    21.05.25 Были с Надеждой на экскурсии Россия страна восходящего солнца. Это не описать словами. Забрали из
  • Ю
    Юлия
    20 мая 2025
    Россия - страна восходящего солнца
    Экскурсия оставила невероятные впечатления! Путь начался с лёгкого восхождения на Халактырские скалы — открывающиеся виды стоили каждого шага. Интересно было
    читать дальше

    узнать про бывший посёлок Халактырка, разрушенного цунами — история этого места по-настоящему тронула.
    Особенно запомнился пикник на берегу океана: свежий воздух, шум волн и красивая фотосессия на фоне черного песка Халактырского пляжа. Кульминацией стала встреча рассвета с бокалом шампанского. Рекомендуем каждому, кто хочет почувствовать мощь природы и побывать на краю света!

    Экскурсия оставила невероятные впечатления! Путь начался с лёгкого восхождения на Халактырские скалы — открывающиеся виды стоили
  • А
    Анна
    24 апреля 2025
    Россия - страна восходящего солнца
    Хочу оставить искренний отзыв 💕о нашем путешествии с гидом Надеждой на Халактырский пляж 🌊 на берег величественного Тихого океана😍 и
    читать дальше

    не только.
    Запланирован был рассвет, но нам чуть не повезло с погодкой и Надежда предложила перенести экскурсию на 14-00.
    Но, честно говоря, это стало настоящим везением! 👏🏻👏🏻👏🏻🥰
    Нас порадовала прекрасная солнечная погода🌞🤩, а также просто роскошный пасхальный стол🐣🐣🔥, который стал приятным дополнением к нашей экскурсии!!! 🤩
    Надежда прекрасно организовала всё: её увлекательные рассказы о природе, истории, истории возникновения пляжа, культуре региона сделали экскурсию ещё более насыщенной и интересной! ❤
    После прогулки по пляжу мы вкусили традиционные пасхальные угощения. У нас было много общего — смех, 🙊разговоры и, конечно, фотосессии! 📸🔥
    Надежда запечатлела все самые яркие моменты на фотографии и видео, которые теперь будут напоминать о нашей незабываемой поездке😊
    Еще один приятный сюрприз – ФИЛьМ - это шедевР, который Надежда сделала нам в подарок🎥🤩😍
    Это очень трогательный и продуманный жест, который подчеркивает заботу и внимание к деталям🥰🥰🥰
    Большое спасибо, Надежда, за вашу работу и за то, что сделали нашу экскурсию незабываемой! 🌺🌺🌺🌺🌺Рекомендуем всем Надежду, кто хочет получить яркие незабываемые эмоции, эстетику и качественный сервис!!! 💕💕💕СПАСИБО!!!
    P.S. А ещё она очень аккуратный и уверенный водитель на своём супер подготовленном джипе😻 мы с Надеждой ездили на Вилючинский перевал, там то и проявились все супер способности Надежды😁 всем советую!!!!!!!!!!!!

    Хочу оставить искренний отзыв 💕о нашем путешествии с гидом Надеждой на Халактырский пляж 🌊 на берег величественного Тихого океана😍 и не только
  • G
    Galina
    22 апреля 2025
    Россия - страна восходящего солнца
    🥳 СПАСИБО!!!! 🤩
    Ребята,💓
    спасибо вам за организацию МОЕГО дня рождения!!! 💕
    Вы исполнили мою мечту🙏
    Я из Калининграда, самой западной точки нашей страны!!!
    читать дальше

    И приняв решение отметить день рождение на другом конце страны, было волнительно!!!
    Поэтому,😊
    прочитав отзывы и комментарии, посмотрев фотографии, приняла решение доверить его организацию 🤩профессионалам - Вам!!!
    И я сделала ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!!! 👍 👍
    Вы супер!!! ❤️‍🔥
    Организация на высшем уровне!!! 🤩 🤩
    Атмосфера просто огонь 🔥
    Спасибо за вкусный стол 🙏,
    энергетику что вы подарили БЕСЦЕННА!!!
    🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
    И отдельное спасибо за ваш личный подарочек к дню рождения 😍очень приятно!!!
    Можно писать и писать о моих эмоциях и пережитых афигенных чувствах 🙃 💓
    Просто всем желаю их испытать на себе,
    в вашей компании. . потому что путешествовать с вами -это джекпот 🎰 🎆
    СПА-СИ-БО 💕

    🥳 СПАСИБО!!!! 🤩
  • И
    Иван
    14 апреля 2025
    Россия - страна восходящего солнца
    Всем здравствуйте!)
    Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии «Россия - страна восходящего солнца», которую проводила наш гид Надежда. Очень рады, что из
    читать дальше

    всех предложений на сайте выбрали именно её!!! И это того стоило!!!!
    Это было просто незабываемо!!!! Сама идея встретить рассвет на потрясающем Халактырском пляже уже завораживает, а с Надеждой это стало настоящим искусством!!!
    Сначала хочу отметить, что организация экскурсии была просто на высшем уровне!!! Надежда не только прекрасно знала все особенности местности, но и делилась увлекательными историями о Халактырском пляже и окрестностях, что добавляло всей нашей поездке особую атмосферу.
    Скала «Носорог» стала настоящей жемчужиной нашей прогулки😍 и не смотря на сложность дороги, после выпавшего снега, Надежда доставила нас без страха на своём подготовленном джипе. Мы смогли насладиться великолепными видами и Надежда сделала много ярких фотографий, которые останутся в памяти надолго. Надежда предложила нам самые лучшие ракурсы и идеи для фотосессии, благодаря чему фотографии получились просто невероятными!
    Также особое спасибо за изысканный стол – это было настоящим гастрономическим удовольствием! Вкусные угощения и теплая дружеская атмосфера создали ощущение праздника.
    Экскурсия оставила только положительные эмоции, и я обязательно порекомендую Надежду как гида всем своим друзьям! Если вы хотите уникальные впечатления, красивейшие фотографии и фильм на память, не пропустите эту экскурсию! Рекомендую всем от души!!!

    Всем здравствуйте!)
  • Э
    Эдита
    4 февраля 2025
    Россия - страна восходящего солнца
    Наше первое знакомство с Тихим океаном нам устроила прекрасная Надежда, этот романтичный рассвет мы не забудем никогда, было прекрасно все:
    читать дальше

    погода, сам океан во всей красе и, конечно же, подача всего этого.

    Надежда накрыла нам красиво сервированный, щедрый стол с камчатскими вкусностями, шиповниковым чаем. Времени хватило насладиться всем, что было в программе, без строго тайминга, как иногда бывает на экскурсиях. Все прошло органично и последовательно, что очень ценно.

    Обязательно хотим отметить, что фото/видео Надежда берет на себя. Нам надо было только любоваться, восхищаться и позировать, при этом она всегда подскажет как лучше и интереснее. Это тоже ценно, так как можно просто находиться в моменте, жить в своих чувствах и эмоциях встречи с прекрасным, не отвлекаясь на фотографирование. Поездка получилась очень душевная, искренняя, совсем не на поток и назубок из путеводителя, а именно от лица человека, влюблённого в свой край. Рекомендуем всем встретить рассвет с Надеждой! Спасибо огромное!

    Наше первое знакомство с Тихим океаном нам устроила прекрасная Надежда, этот романтичный рассвет мы не забудем
  • Т
    Татьяна
    10 января 2025
    Россия - страна восходящего солнца
    Тихий океан прекрасен, а Надежда сделала поездку к нему ещё волшебней! От души рекомендую экскурсию с Надеждой! Спасибо за незабываемое Рождество на Камчатке!
    Тихий океан прекрасен, а Надежда сделала поездку к нему ещё волшебней! От души рекомендую экскурсию с

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Россия - страна восходящего солнца;
  2. Горный массив «Вачкажец» + купание в термальных источниках;
  3. Авачинский перевал: восхождение на гору Верблюд.
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Вулканы;
  2. Халактырский пляж;
  3. Авачинская бухта;
  4. Вулкан Мутновский;
  5. Мыс Маячный;
  6. Вилючинский водопад;
  7. Набережная;
  8. Самое главное;
  9. Гора Морозная;
  10. Долина Гейзеров.
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в январе 2026
Сейчас на Камчатке в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 10 430 до 60 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
