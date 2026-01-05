читать дальше

не только.

Запланирован был рассвет, но нам чуть не повезло с погодкой и Надежда предложила перенести экскурсию на 14-00.

Но, честно говоря, это стало настоящим везением! 👏🏻👏🏻👏🏻🥰

Нас порадовала прекрасная солнечная погода🌞🤩, а также просто роскошный пасхальный стол🐣🐣🔥, который стал приятным дополнением к нашей экскурсии!!! 🤩

Надежда прекрасно организовала всё: её увлекательные рассказы о природе, истории, истории возникновения пляжа, культуре региона сделали экскурсию ещё более насыщенной и интересной! ❤

После прогулки по пляжу мы вкусили традиционные пасхальные угощения. У нас было много общего — смех, 🙊разговоры и, конечно, фотосессии! 📸🔥

Надежда запечатлела все самые яркие моменты на фотографии и видео, которые теперь будут напоминать о нашей незабываемой поездке😊

Еще один приятный сюрприз – ФИЛьМ - это шедевР, который Надежда сделала нам в подарок🎥🤩😍

Это очень трогательный и продуманный жест, который подчеркивает заботу и внимание к деталям🥰🥰🥰

Большое спасибо, Надежда, за вашу работу и за то, что сделали нашу экскурсию незабываемой! 🌺🌺🌺🌺🌺Рекомендуем всем Надежду, кто хочет получить яркие незабываемые эмоции, эстетику и качественный сервис!!! 💕💕💕СПАСИБО!!!

P.S. А ещё она очень аккуратный и уверенный водитель на своём супер подготовленном джипе😻 мы с Надеждой ездили на Вилючинский перевал, там то и проявились все супер способности Надежды😁 всем советую!!!!!!!!!!!!