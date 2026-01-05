-
30%
Индивидуальная
до 10 чел.
Россия - страна восходящего солнца
Начните день на берегу Тихого океана с бокалом шампанского, наслаждаясь рассветом на Халактырском пляже. Ощутите магию Камчатки и её уникальную природу
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
20 янв в 06:00
от 10 430 ₽
14 900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Горный массив «Вачкажец» + купание в термальных источниках
Начало: Ваше место пребывания в Петропавловске-Камчатском
Расписание: Ежедневно в 8:00
60 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 24 чел.
Авачинский перевал: восхождение на гору Верблюд
Отправьтесь на уникальное восхождение на гору Верблюд между вулканами Камчатки. Откройте для себя невероятные панорамы и альпийскую флору
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
от 59 900 ₽ за всё до 24 чел.
- ННаталья5 января 2026Встречала рассвет с Надеждой и Валентином, как же мне повезло встретить таких замечательных людей! Все организовано на высшем уровне, индивидуально,
- ВВалентина23 октября 2025Потрясающая экскурсия!
Организация на высшем уровне! А учитывая встречу рассвета в День рождения сразу двух именинниц, этот день запомнится нам всем
- ВВиктория2 июня 2025От всей души рекомендую!
Я так долго читала и искала. Для меня это была не просто экскурсия, а встреча моего дня
- ННадежда22 мая 202521.05.25 Были с Надеждой на экскурсии Россия страна восходящего солнца. Это не описать словами. Забрали из дома, привезли до океана,
- ЮЮлия20 мая 2025Экскурсия оставила невероятные впечатления! Путь начался с лёгкого восхождения на Халактырские скалы — открывающиеся виды стоили каждого шага. Интересно было
- ААнна24 апреля 2025Хочу оставить искренний отзыв 💕о нашем путешествии с гидом Надеждой на Халактырский пляж 🌊 на берег величественного Тихого океана😍 и
- GGalina22 апреля 2025🥳 СПАСИБО!!!! 🤩
Ребята,💓
спасибо вам за организацию МОЕГО дня рождения!!! 💕
Вы исполнили мою мечту🙏
Я из Калининграда, самой западной точки нашей страны!!!
- ИИван14 апреля 2025Всем здравствуйте!)
Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии «Россия - страна восходящего солнца», которую проводила наш гид Надежда. Очень рады, что из
- ЭЭдита4 февраля 2025Наше первое знакомство с Тихим океаном нам устроила прекрасная Надежда, этот романтичный рассвет мы не забудем никогда, было прекрасно все:
- ТТатьяна10 января 2025Тихий океан прекрасен, а Надежда сделала поездку к нему ещё волшебней! От души рекомендую экскурсию с Надеждой! Спасибо за незабываемое Рождество на Камчатке!
