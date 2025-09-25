читать дальше

Приношу извинения за задержки в ответах. Мы всегда стараемся сообщать всю информацию заранее, но в нашем регионе иногда случаются перебои со связью, что может влиять на скорость переписки.



Вы совершенно правы, вашу экскурсию проводил наш коллега Дмитрий. Он является частью нашей команды гидов, и мы работаем вместе, чтобы каждый маршрут проходил на высоком уровне.



Что касается обеда, я действительно предупредил вас о том, что крабовое меню будет заменено. Мы готовим только из свежепойманного краба, а из-за недавней плохой погоды такой возможности не было. Я рад, что вы с пониманием отнеслись к этому решению.



Мы очень рады, что сама экскурсия и маршрут вам понравились. Мы обязательно учтём ваши замечания, чтобы сделать наш сервис ещё более комфортным.