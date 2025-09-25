Экскурсия на Камчатке - это шанс увидеть край земли, где возвышается старейший маяк Дальнего Востока. На мысе Маячный открываются захватывающие виды на Тихий океан и вулканы Камчатки. Участники пройдут по
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Виды на Тихий океан
- 🗻 Вулканы Камчатки
- 🦀 Свежий краб в финале
- 🚙 Комфортные внедорожники
- 🏖️ Халактырский пляж
Что можно увидеть
- Скалы Три брата
- Мыс Маячный
- Вулканы Вилючинский
- Вулканы Авачинский
- Вулканы Корякский
- Бухта Малолагерная
- Бухта Средняя
- Бухта Большая Лагерная
- Халактырский пляж
Описание экскурсии
Мы поедем на подготовленных внедорожниках, вы можете полностью сосредоточиться на пейзажах. А в финале путешествия — килограмм свежесваренного краба к столу.
Вы увидите:
- Скалы Три брата — кекуры на входе в Авачинскую бухту
- Мыс Маячный — край земли с действующим маяком
- Вулканы Вилючинский, Авачинский и Корякский
- Бухты: Малолагерную, Среднюю и Большую Лагерную
Вы узнаете:
- Почему мыс Маячный получил такое название
- Какая легенда связана со скалами Три брата
- Когда в последний раз извергались вулканы Камчатки
- Зачем на мысе когда-то зажигали сигнальные костры
Автор фото: Алексей Куртов
Организационные детали
- Поездка проходит на Toyota Tundra
- Путешествие подходит для взрослых и детей старше 7 лет
- Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
ежедневно в 10:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|11 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте вашего размещения в Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор на Камчатке
Провёл экскурсии для 583 туристов
Мы предлагаем летние и зимние экскурсии на Камчатку по удивительным природным локациям Дальнего Востока. Наша команда работает на рынке туристических услуг с 2017 года. Естественно, все гиды с большим опытом и очень любят Камчатку:) Нам самим интересны нестандартные туры и экскурсии.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александра
25 сен 2025
Достаточно сложно ставить оценку и писать отзыв.
Начну с того, что с Алексеем было очень сложно связаться - в заказе мне не отвечали, в вотсапе тоже, телефон не брал. Пришлось подключить
Начну с того, что с Алексеем было очень сложно связаться - в заказе мне не отвечали, в вотсапе тоже, телефон не брал. Пришлось подключить
Алексей
Ответ организатора:
Добрый вечер!
Спасибо за ваш отзыв. Мы очень ценим обратную связь, так как она помогает нам становиться лучше. Позвольте прокомментировать несколько
Спасибо за ваш отзыв. Мы очень ценим обратную связь, так как она помогает нам становиться лучше. Позвольте прокомментировать несколько
С
Светлана
19 авг 2025
Спасибо большое Алексею, встретил, сопровождал, рассказал об особенностях камчатского края. Отзывчивый человек, с которым приятно путешествовать. Мы с подругой очень довольны, что выбрали данную компанию.
E
Ekaterina
15 июл 2025
Путешествие действительно получилось на край света!
Очень приятные впечатления!
Полюбовались красотами Камчатки, доехали до маяка и окрестностей, попробовали морскую капусту и даже поучаствовали в спасательной операции!
В конце отведали вкусного свежего краба (его
Очень приятные впечатления!
Полюбовались красотами Камчатки, доехали до маяка и окрестностей, попробовали морскую капусту и даже поучаствовали в спасательной операции!
В конце отведали вкусного свежего краба (его
Татьяна
12 июл 2025
Экскурсия прошла замечательно!
Алексей забрал нас от места, где мы жили.
Мы увидели и маяк, и мыс маячный, остановились на пляже, прогулялись и пофотографировались.
Алексей очень приятный, вежливый, сам предлагал сделать фотографии.
Увидели невероятную красоту, после чего ещё и отведали вкуснейшего краба.
Очень рекомендую!
Алексей забрал нас от места, где мы жили.
Мы увидели и маяк, и мыс маячный, остановились на пляже, прогулялись и пофотографировались.
Алексей очень приятный, вежливый, сам предлагал сделать фотографии.
Увидели невероятную красоту, после чего ещё и отведали вкуснейшего краба.
Очень рекомендую!
Входит в следующие категории Камчатки
Похожие экскурсии из Камчатки
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия к Мысу Маячный и скалам Три брата - Живописное приключение
Познайте красоту Камчатки, посетив знаменитый Мыс Маячный и скалы Три брата с индивидуальным гидом
Начало: В Петропавловске-Камчатском
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
Погрузитесь в мир камчатской природы, истории и гастрономии с эксклюзивной экскурсией на мыс Маячный и скалы Три брата
Начало: От места вашего проживания в пределах Петропавловс...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 24 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Камчатские красоты: Мыс Маячный и скалы Три брата - путешествие мечты
Погрузитесь в мир дикой природы Камчатки: смотровая площадка «Край света», скалы Три брата и Вилючинский вулкан ждут вас
Начало: Петропавловск камчатский
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 23 400 ₽
26 000 ₽ за всё до 7 чел.